En plena sesión Lilia Lemoine contó que fue violada hace 18 años

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la Provincia de Buenos Aires Lilia Lemoine dedicó su tiempo de discurso en el marco del debate sobre la creación del llamado registro de violadores a contar la violación que sufrió por parte de un desconido en 2006, y pidió a sus pares la aprobación de la iniciativa.

Llorando y quebrada emocionalmente, la legisladora oficialista dijo que fue “víctima de violación, golpeo y secuestro” en 2006, que el violador seguía libre y volvía varias veces a su casa; sostuvo que se trataba de “un extraño, que entró por la fuerza” a su casa y que era “un psicópata”. En ese marco, la diputada pidió enfáticamente a sus pares que apoyaran el proyecto de Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que finalmente terminó siendo aprobado.

El Registro de Datos Genéticos propone ampliar el criterio para el registro de datos sensibles a cualquier tipo de delitos, no sólo de índole sexual (por eso originalmente se conoció como “Ley Ángeles Rawson”).

Lemoine dijo que en aquel momento tenía 26 años, era estudiante, trabajadora, y que los medios se burlaron de ella. “En particular, un conductor de apellido Pettinato”, señaló, en alusión a Roberto Pettinato. Sostuvo que esperó 18 años para poder decirlo públicamente y que durante todo ese tiempo guardó “una prueba genética, una botella de agua” que el violador al parecer había usado en el momento en que abusó de ella.

Sin embargo, en una entrevista previa que le concedió al diario El País el 13 de septiembre de 2023, Lemoine también contó un caso de violación, afirmó que el violador fue encontrado tras el abuso e insinuó que la policía lo mató.

Aquí, un fragmento de aquella entrevista de la diputada de Javier Milei con ese medio español.

—Y yo sé que existen los violadores, porque yo fui víctima, pero también existen las mujeres que abusan de los niños. ¿Sabías que yo fui víctima?

—No.

—Cuando tenía 26 años fui víctima del abuso de un desconocido, no sé por qué a mí me siguen los locos. El tipo estaba drogado. Yo salía de bañarme por dos horas, me había teñido el pelo y había tomado dos gramos de clonazepam porque estaba en tratamiento por una separación. Me saltó encima, me agarró desprevenida. Me golpeó y me dejó medio mareada. Era un stalker que conocía todos mis movimientos. Decía que estaba enamorado de mí y que era la única manera, porque si no yo nunca le iba a dar bola. Mi cálculo fue: ¿qué va a ser peor, que me viole o que yo tenga que verme todos los días por el resto de mi vida con una cicatriz en la cara, que me haga recordar este momento y que capaz hasta también me viole? Lo primero que hice fue meterme en la ducha por el asco. Llamé a mi papá, que hacía seis años no lo veía por indicación de mi psicólogo.

—¿Y encontraron al violador?

—Ahora lo puedo decir porque mi papá falleció: sí. El tipo volvió a aparecer en la ventana de mi casa y luego vinieron dos policías a casa, me dijeron que era extraoficial y me mostraron una foto de un tipo que estaba todo desfigurado por los golpes. Y yo digo “puede ser o puede no ser, está demasiado desfigurado”. Vieron mi duda, pero la duda es una confirmación en esos casos. No volvió a aparecer nunca más.

—Pero entonces, si no entiendo mal…

—Lo hicieron boleta.

JJD