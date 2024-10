Revés para Milei: la ex oficialista Lourdes Arrieta anticipó que votará en contra del veto

La mendocina Lourdes Arrieta, ex LLA y ahora del bloque Fuerzas del Cielo, y las dos diputadas nacionales sanjuaninas del bloque Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno, sembraron más dudas en el oficialismo y confirmaron que votarán por la insistencia a la ley de financiamiento universitario, en una decisión que le da esperanzas a la oposición en relación a poder revertir el veto presidencial a la norma sancionada por ambas cámaras del Congreso.

Lourdes Arrieta confirmó al tomar la palabra en la sesión que arrancó pasadas las 11 que votará en contra del veto. “No es un discurso para oídos sensibles”, anticipó la legisladora que protagonizó meses atrás la crisis en el bloque de LLA tras la visita a represores en la cárcel de Ezeiza y que terminó con su salida obligada de las huestes libertarias. “Lo público no es tan público cuando tenés que trabajar en McDonalds o Rappi para pagar tus estudios”, argumentó la diputada del bloque liberal Fuerzas del Cielo. Y agregó: “Acá no se trata de financiar las universidades públicas, si no de si la plata va realmente va al estudiante, que estudia en el piso o que va a baños hacinados. ¿Va para ellos o para los rectores que son amigos del poder?”, se preguntó.

“Quiero reafirmar mi compromiso hacia los estudiantes, hacia los argentinos de bien que nunca van a poder estudiar en la universidad pública. Con la polenta que compran financian la universidad pública, pero también la SIDE y los trolls”, apuntó Arrieta a sus excompañeros del oficialismo. La legisladora, expulsada del bloque de la Libertad Avanza, les pidió “perdón a los argentinos porque el dinero no está siendo bien administrado” y que haya un debate sobre las auditorías.

A su turno, la sanjuanina Nancy Picón Martínez, dijo saber “que hay que hacer un ajuste, que es necesario y que este presidente le dijo a cada uno de los argentinos en campaña. Pero el ajuste no podemos hacerlo con la educación. Podemos hacerlo desde cualquier otro sector, pero no desde la educación que es el futuro del país”, argumentó la legisladora sanjuanina.

“El voto de San Juan va a ser a favor de la educación pública y las universidades”, ratificó Picón Martínez, incluyendo también a su compañera de bloque María de los Ángeles Moreno.

Según expresó, no se puede “haber votado la esencialidad educativa y ahora dejar sin fondos a esa esencialidad”.

“Soy alumna e hija de la Universidad Nacional de San Juan. Fui docente de esa universidad y puedo decir que soy madre del doctor que se recibió en la universidad pública”, finalizó.

La Cámara de Diputados sesiona para tratar el veto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional a la ley de financiamiento de las universidades públicas nacionales, que la mayoría de los bloques opositores rechazan y buscan alcanzar los dos tercios de los votos para poder insistir con la norma aprobada por el Congreso Nacional.

La sesión especial impulsada por Unión por la Patria, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica se inició a las 11.18 con la presencia de 144 legisladores, y se estima que se prolongará por tres o cuatro horas.

Para blindar el veto presidencial, el oficialismo y otros bloques afines como el PRO deben superar el tercio de los votos.



