Ricardo Lorenzetti: “El Poder Judicial no puede ni va a ceder a las presiones”

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti indicó este viernes que en el tribunal que integra “estamos acostumbrados a recibir presiones”. “Es importante decir que el Poder Judicial no puede ni va a ceder”, expresó el ministro del Máximo Tribunal en una entrevista realizada en TN.

“Hay que hablar para el pueblo que nos escucha, porque el pueblo argentino está desesperado, con falta de confianza. Mi función es para explicar lo que queremos hacer y dar seguridad jurídica. Todos hablan, dicen, pero lo importante es decirle al pueblo argentino que los jueces tienen que ser imparciales, los procesos tiene que seguir un curso de legalidad y nada de esto que se escucha tiene que influir”, agregó.

En el marco del juicio oral que enfrenta la vicepresidenta Cristina Kirchner por presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz, el kirchnerismo convocó para este sábado a una marcha en defensa de la ex mandataria y en reclamo de la “democratización de la justicia”.

Al respecto, Lorenzetti expresó que: “Hay que distinguir el proceso judicial de las expresiones políticas. En la Argentina es mucho más complicado de lo que debería, pero existe un proceso que acá se hizo. En primera instancia lo llevó al doctor Ercolini, llegó a la Cámara, después a la Corte, Cámara de Casación, volvió a la Corte. Intervinieron muchos jueces que garantizan la legalidad. Eso no impide que alguien diga ”bueno, esto es lawfare, y bueno, son opiniones“.

“Lawfare es la idea de que se utiliza el Poder Judicial para perseguir a alguien. ¿En qué casos lo aplicaríamos? ¿Cuándo se persigue a una persona, a una persona política de un sector, cuando se persiguen a todas las personas. O se aplica para una categoría especial de ciudadanos que están fuera de la ley o por encima, a las cuales no se les aplica porque se persigue? Es una idea política opinable, pero que en nuestro país no está”, agregó Lorenzetti.

Otras frases que dejó la entrevista:

“No hay urgencia para discutir la composición de la Corte”

''Con Horacio Rosatti no estamos peleados, podemos tener diferencias fuertes, pero no estamos peleados''.

''El Consejo de la Magistratura no es una buena institución, hay que hacerlo funcionar bien porque es el motor del poder judicial. Hay que hacer un reglamento de los concursos. Hay pliegos que están hace años sin tratar''.

''La Corte o el Poder Judicial no tienen autonomía, dependen del presupuesto''.

''El Estado nacional es el que más litiga. En Argentina se hace el mismo proceso para un conflicto de vecinos como para una mega causa''.

''No hay defensor del pueblo hace muchos años. En el Congreso no se ponen de acuerdo y hace años que no hay defensor del pueblo''.

''Nosotros hemos visto de todo. A mí me pintaron la casa de mi madre, me intervinieron el celular, me hicieron denuncias penales, denuncias en la AFIP. Nunca dicté un fallo pensando en eso. Si uno sede a las presiones muestra debilidad y lo van a presionar más''.