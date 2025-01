Santiago Caputo mueve los hilos en ARCA para blindar a Vázquez y genera ruido con su tío Toto

La semana empezó con una maniobra que llevó la firma de un estratega en modo guerrilla digital. El blanco fue María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) en tiempos de Cambiemos, quien recibió un ataque directo por parte de la cuenta de X atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo. “Hola @eugetale. ¿Nos quieren contar para qué tenían armada esa lista de 'protección' en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta”, lanzó, con ironía, @MileiEmperador, “John”, el avatar que utilizaría en redes sociales el hombre de mayor confianza de Javier Milei.

El trascendido acerca de la existencia de un mecanismo ideado por la AFIP de Mauricio Macri para proteger determinados nombres vinculados al kirchnerismo no solo marcó un capítulo más en la zaga de encuentros y desencuentros que cruzan la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. También mostró la repercusión pública que es capaz de alcanzar el joven Caputo desde el anonimato en X. Desde allí, agita su “propaganda” y “contrapropoganda” libertaria en tono provocador, como si no estuviese al mando, en las sombras, de dos áreas extremadamente sensibles del organigrama estatal: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —como rebautizó Milei al organismo encargado del cobro de impuestos— y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“Santiago Caputo es la persona de este gobierno llamado a hacer las cosas que institucionalmente están mal”, definió Talerico al asesor presidencial en una entrevista en Radio con Vos, el martes, pocas horas después de su cruce virtual con “John”. “Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema representa en este gobierno lo que pasa con Andrés Vázquez en la exAFIP, lo que pasa con Ernesto Kuider cruzando una frontera, el atraso de Ficha Limpia, la negociación con los distintos senadores”, enumeró.

La exfuncionaria, que fuera aliada política de Ricardo López Murphy y militara la candidatura de Patricia Bullrich en 2023, sostiene que la concentración de poder que ostenta hoy Caputo puede llevar a que “esto termine mal”. Sin embargo, el asesor estrella de Milei reniega de las voces que lo presentan como el culpable de todo. En los pasillos de Casa Rosada nadie parece advertir que su ambición puede llevarlo a guerras intestinas hasta el momento inexistentes: Vázquez, jefe de la Dirección General de Impositiva (DGI) y alfil suyo en la flamante ARCA, es mirado de reojo por Juan Pazo, el titular del ente recaudador, figura de extrema confianza de su tío, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Según pudo saber elDiarioAR, Pazo, que al igual que Talerico fue funcionario del gobierno de Cambiemos, se enteró de la supuesta lista de la exAFIP recién después de que fue publicada por Clarín. Desde el Gobierno iniciaron una auditoría interna en ARCA para investigar qué objetivo tenía esa documentación con datos sensibles de figuras vinculadas al kirchnerismo, como Lázaro Báez y Alejandro Vandenbroele, que hasta el momento no fue denunciado oficialmente ante la Justicia. A contramano de los dichos del propio Milei en una entrevista con El Obervardor, en Balcarce 50 reconocen que todavía no está claro si la gestión macrista utilizó esa información para proteger a los apuntados o, por el contrario, para “perseguirlos”.

“Una pantalla de humo”, definió al caso el senador del kirchnerismo Oscar Parrilli tras ser consultado en una entrevista con AM750. Es que no faltan los que creen que la filtración fue en realidad una estrategema ideada por Santiago Caputo con el fin de distraer la atención pública de un tema sensible para su protegido Vázquez: la designación de María Eugenia Fanelli, su pareja, al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, un área bajo la propia órbita de la DGI. “¿Por qué Martín Menem puede tener a su sobrino trabajando con él y Vázquez no puede tener a su esposa?”, justificaban, venenosos, cerca de Caputo, en alusión a Sharif Menem, flamante referente juvenil de La Libertad Avanza que se desempeña como director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Al promover a Fanelli, Vázquez, de fluidos lazos con los servicios de inteligencia, llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. En tanto, el mes pasado, el controvertido funcionario ya había sido denunciado en la Justicia a raíz de otra investigación periodística de elDiarioAR, que reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA).

Con la venia de Caputo (Santiago), Vázquez se mueve como el verdadero mandamás de ARCA, un área clave del poder real en la Argentina. No es más que otro ejemplo de la ambición que caracteriza a uno los integrantes del “triángulo de hierro”, en quien los hermanos Milei delegaron facultades pese a no figurar en la planilla de funcionarios. “El trabajo de la política en la presente hora nacional es destruir el edificio corporativo del modelo empobrecedor de la casta, que nos ha legado un país con la mitad de los argentinos pobres. Y si hace falta usar las armas del enemigo para hacerlo, entonces eso es lo que hay que hacer”, escribió “John”, su alter-ego tuitero, en un extenso mensaje publicado el jueves en X.

Es que cada uno de los movimientos de Caputo está dirigido a consolidar un sistema donde el concepto de “calidad institucional” debe estar subordinado a la causa de la defensa “la vida, la libertad y la propiedad”, según su propia visión. Pero el asesor presidencial va más allá: su influencia abarca desde la SIDE hasta el Ministerio de Justicia, con presiones constantes hacia la Unidad de Información Financiera (UIF), como reveló este viernes elDiarioAR. También ámbitos como YPF o la estrategia comunicacional en su conjunto. Una compleja botonera que da recursos, pero también extremas responsabilidades.

