Una senadora inició una demanda por el cierre de Télam: “Se afecta el derecho a recibir información veraz”

En medio de múltiples reclamos, muestras de solidaridad y reclamos judiciales de diferentes sectores sociales, culturales y políticos, en las últimas horas, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana di Tullio inició una demanda judicial al Poder Ejecutivo Nacional por el cierre de la Agencia de Noticias Télam.

“Vengo en legal tiempo y forma a solicitar a V.S. dicte Medida Cautelar Autónoma de No Innovar y, por tanto, ordene al PODER EJECUTIVO NACIONAL, con domicilio legal en Balcarce 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abstenga de ejecutar medidas tendientes al disolución y liquidación de la Agencia Télam Sociedad del Estado (Cfr. Ley N° 19.549, art. 22, inc. d, en función de las previsiones del art. 9°, inc. a del mismo cuerpo legal)” reza el escrito.

“Este desguace y desregulación está presente en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, por eso el Presidente está tan interesado en siga vigente. Y mientras eso suceda, va a avanzar con la privatización de todas las Sociedades del Estado. La inseguridad jurídica que instaura el gobierno nacional cerrando el Congreso y gobernando por decreto, nos exige a los representantes del Poder Legislativo ponerle un límite a esta autocracia”, expresó la senadora.

Consultada por la importancia del caso, Di Tullio detalló que el cierre de la Agencia “afecta el derecho a recibir información veraz, deja al pueblo argentino vulnerable a la difusión e instalación de fake news y desgasta nuestra institucionalidad y democracia. Télam llega a todos los rincones de nuestro país, por eso es tan importante su defensa”.

El cierre de la Agencia, anunciado por el Presidente Milei en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del viernes 1 de marzo en el Congreso de la Nación, se efectivizó durante la madrugada del lunes 4 de marzo cuando los trabajadores recibieron sus licencias y el edificio sede vallado y con custodia policial. “No podemos aceptar la crueldad con la que este gobierno celebra que 700 familias pierdan su trabajo”, expresó la senadora en relación a los dichos del portavoz presidencial, Manuel Adorni, la canciller Diana Mondino y otros referentes del gobierno.

Sobre el final, Di Tullio confirmó que: “El Estatuto de Télam establece que su liquidación sólo podrá ser resuelta por el Poder Ejecutivo Nacional, previa autorización legislativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 20.705, por lo que se interpreta que el Poder Ejecutivo Nacional avanza de hecho, sin ningún acto administrativo, sin reforma Estatutaria, sin ley. Hablan de libertad, pero lo único que hicieron estos tres meses fue cercenar derechos”.

Otras presentaciones de legisladores

Diputados y senadores nacionales de diferentes partidos políticos presentaron en las últimas horas distintos proyectos legislativos para asegurar la continuidad de la agencia de noticias y publicidad Télam, cuyas instalaciones aparecieron el pasado lunes valladas por la policía y sus trabajadores “dispensados” de prestar sus servicios durante una semana después de que el viernes pasado el presidente Javier Milei anunciara ante el Congreso Nacional la intención de cerrar la empresa, de acuerdo al portal de trabajadores “Somos Télam”.

“Presenté un proyecto de resolución para exigir el sostenimiento” de Télam, expresó en su cuenta personal de X el diputado nacional por Córdoba Pablo Carro, integrante del bloque de Unión por la Patria (UxP).

La iniciativa ingresó este lunes a la Cámara de Diputados y exige al Poder Ejecutivo Nacional “el sostenimiento” de la agencia como la única de su tipo en el país “con alcance federal y corresponsalías en todas las provincias”.

“Su tarea profesional resulta esencial para la labor informativa en cuanto es la agencia que dispone de mayor cantidad de medios gráficos, audiovisuales y digitales -803 clientes totales- suscriptos a sus servicios diarios”, destacó el proyecto.

En declaraciones citadas por el diario La Jornada, de Córdoba, Carro consideró que “todo medio del Interior (del país) sabe lo que significa Télam” en el ámbito periodístico, porque “suministra información plural, diversa y de calidad, permitiendo que accedan a ella hasta los medios más pequeños”.

Para el diputado, el cierre anunciado por el presidente Milei busca “acallar voces” y que los argentinos “sólo” obtengan “información de los medios concentrados, que se preocupan mucho por defender el ajuste brutal que lleva adelante el Gobierno nacional”.

En tanto, los diputados nacionales que integran el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) también presentaron un proyecto legislativo que expresó su rechazo a “todo intento de avanzar en el desguace y vaciamiento de la agencia Télam”.

La iniciativa también repudió el vallado colocado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires en las puertas de ingreso de los edificios de la agencia.

“Detrás del cierre de la Agencia se esconde un nuevo ataque al derecho a la comunicación, a la información y la libertad de expresión”, afirmó Myriam Bregman, quien este lunes participó junto a otras y otros legisladores del FIT-U del abrazo simbólico y solidario a Télam.

Bregman, además, opinó que el Gobierno utiliza como “base el DNU” 70/2023 “para avanzar contra Télam (y seguramente contra otras empresas estatales). Hay que reunir ya a las Cámaras del Congreso y tirar abajo ese DNU nefasto. No se puede seguir especulando”, indicó.

Este jueves, antes del anuncio hecho por el presidente Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, más de 30 diputadas y diputados nacionales del bloque de UxP solicitaron al Poder Ejecutivo que “frene el cierre” de Télam, que, indicaron, “forma parte del selecto grupo de agencias estatales de mayor trayectoria y prestigio en el mundo, junto a DPA, EFE, BBC y ANSA, entre otras”.

Télam es “un emblema argentino, reconocida en todo el mundo por su trayectoria y profesionalismo. El Gobierno tiene que entender que no puede llevarse puesto todo lo que contribuye a la construcción de federalismo, diversidad y calidad informativa”, afirmó el diputado nacional Eduardo Valdés, que encabezó el pedido hecho al Ejecutivo.

La iniciativa fue firmada por las y los legisladores Victoria Tolosa Paz, Blanca Osuna, Carolina Gaillard, Monica Litza, Ariel Rauschenberger, Martin Soria, Juan Martin Pedrini, Eduardo Toniolli, Lorena Pokoik, Julio Pereyra, Jorge Romero, Tanya Bertoldi, Jorge R. Herrera, Gustavo Gonzalez, Pablo Todero, Ernesto Ali, Roxana Monzon, Nancy Sand, Pablo Yedlin, Carlos Cisneros, Ana Maria Ianni, Sabrina Selva, Andrea Freites, Jorge Araujo Hernandez, Micaela Moran, Maria Eugenia Alianiello, Hilda Aguirre, Jorge Chica, Maria Luisa Chomiak, Aldo Leiva y Natalia Zabala Chacur.

Con información de agencias y “Somos Télam”.

IG