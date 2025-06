“Es un superávit fiscal muy trucho” dijo CFK en un mensaje a sus partidarios redireccionados a Parque Lezama

Cristina Kirchner dió un mensaje a sus partidarios que se congregaron en Parque Lezama, tras el fallido banderazo en la puerta de su casa –en San José 1111–, por el operativo que montó la Policía Federal.

La expresidenta fustigó contra el operativo de seguridad que montó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alrededor de su domicilio y la calificó como una “mujer nefasta”.

“Patricia Bullrich, esa mujer nefasta, capaz de cualquier cosa: su historial lo demuestra. Integró todos los gobiernos que terminaron provocando grandes problemas al país. El gobierno de De la Rúa, Macri y, ahora, como frutilla del postre, el de Milei”, dijo la ex mandataria.

Para Cristina Kirchner, Bullrich solo tuvo el objetivo de “provocar”. Y recalcó en su mensaje grabado que “todas las manifestaciones de estos días se hicieron en absoluta paz, perfecto orden y respeto por la propiedad pública y privada”. “Está claro que el objetivo era, y es, caos y conflicto en la calle” sostuvo. Y lo atribuyó a que quieren “tapar el desastre económico y social que vive nuestro país, que sufre nuestro pueblo con el gobierno de Milei”.

Repitió, como en su mensaje del último miércoles a la multitud congregada en Plaza de Mayo que este modelo se va a caer. Citó datos del aumento de la desocupación y apuntó: “Pensar que estos vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado”.

“Las cuentas públicas necesitan cada vez más dólares que no tienen. Dólares que no tiene la economía argentina y que consume casi con la voracidad de un drogadicto”, agregó en referencia a la política económica del oficialismo.

También se refirió a la fuga de capitales tras el levantamiento del cepo. Afirmó que en 45 días desde mediados de abril se fue un tercio del último préstamo que otorgó el Fondo Monetario.

“Como todos recuerdan el 11 de abril pasado se levantó la restricción a las personas físicas para comprar dólares, en esos 15 días de abril se fueron más de 2.100 millones de dólares y durante el mes de mayo se llevaron de las reservas otros 1.770 millones de dólares en total. En 45 días se llevaron 4.000 millones de dólares. Un tercio del segundo préstamo del Fondo Monetario por 12.000 millones de dólares se fue en 45 días cuando levantaron la restricción para la compra de dólares de personas físicas”.

Calificó al superávit fiscal como “muy trucho” porque le deben plata a todo el mundo. “A las provincias les deben fangotes de guita monumentales”, marcó.

“Desfinancian la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, no arreglan rutas, no construyen una sola obra pública, viviendas, escuela”, enumeró. “Si el Estado no hace nada, y solo cobra impuestos, ¿solo va a quedar para cobrar impuestos y cagar a palos a la gente en la calle? ¿cómo es el tema? Si no vuelve del Estado a la sociedad. Esto es un modelo insostenible en los hechos, que tarde o temprano se cae”, dijo la presidenta del PJ.

Para cerrar, recordó a Manuel Belgrano y señaló que esta etapa “exige mucha sabiduría, mucha templanza y mucho coraje” y les pidió a los manifestantes que no fueran a su domicilio ubicado a pocas cuadras de Parque Lezama.

Antes del mensaje de Cristina habló su hijo Máximo Kirchner que agradeció de parte de su familia las muestras de afecto. Y subrayó: “Una de las primeras condiciones que necesitamos para organizarnos es ser ordenados, disciplinados y tener una conducta inquebrantable ante las provocaciones, los aprietes y las injustas sentencias”.

Según el diputado, así como el peronismo tiene el 17 de octubre, el Día de la Lealtad y el 17 de noviembre, Día de la Militancia, a partir de ahora se le sumará el 18 de junio como Día de la Dignidad.

Según un informe elaborado por la consultora Ad Hoc, desde el 10 de junio, Cristina Kirchner viene siendo la dirigente política más mencionada en redes sociales y superó en ese aspecto al presidente Javier Milei por primera vez desde que el libertario asumió la presidencia.

