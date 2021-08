Un tirador cercano, dudas sobre el destinatario e internas políticas: las hipótesis en el ataque en Corrientes

Los investigadores del ataque contra el diputado peronista Miguel Arias en la localidad correntina de Tapebicúa intentan encontrar alguna pista precisa mientras conviven con la conmoción y la incredulidad. Los datos de las primeras pericias sugieren que quien disparó no lo hizo desde muy lejos, dejan ciertas dudas sobre si el disparo fue para el dirigente herido y ahora en la fiscalía tratan de determinar si el disparo realmente está vinculado a alguna interna política.

En las primeras horas, el fiscal Facundo Sotelo, de Paso de los Libres, que está a cargo de la investigación, tomó declaraciones a los testigos, la gran mayoría participantes del acto del Frente Corrientes de Todos, la alianza del peronismo provincial, donde Arias terminó herido en el abdomen con un tiro de un arma calibre 22. Algunos de los que estuvieron allí relataron que habían visto que desde un auto les pareció ver a alguien sospechoso. Otros señalaron una zona más oscura como una posibilidad al origen del disparo. “Yo tenía el escenario al lado mío y a la gente de frente. El tiro no se escuchó porque había chicos tocando los tambores. La zona estaba muy iluminada. La única chance de que alguien haya disparado y que no se lo vea es si tiró desde cerca de las vías viejas, que hay maderas apiladas y no había tanta luz”, explicó a elDiarioAR, Mario Chiappa, locutor del evento.

Los peritos sostienen que el tiro salió de un arma que estaba a unos 30 metros. Pero dudan si el balazo estaba destinado para Arias. Unos minutos antes, Arias había tomado el micrófono y había estado cuatro metros adelante en el escenario, parado solo y sin nada que lo tapara. Si alguien hubiera querido herirlo, en ese momento estaba más expuesto. Luego, cuando recibió el tiro, tenía delante a la candidata a intendenta Gloria Pared y estaba más lejos. La especulación es si tiraron sin mucha precisión o si quisieron darle a algún otro de los que compartían escenario con Arias. Además de Pared estaban el candidato a intendente de Tapebicuá, Carlos Brazeiro, el candidato a concejal, José Correia, y el actual intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, quien, al igual que Arias apoyaba la campaña de esos dirigentes locales.

La discusión sobre el móvil del ataque se lleva adelante sin conclusiones definitivas. Como sucedió en medio de un acto de campaña, lo primero que surge es seguir una línea de investigación vinculada a un enfrentamiento político. Pero la fiscalía no quiere descartar otra posibilidad y ayer también ponía la lupa sobre un joven que fabrica armas tumberas de la zona. La ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, que llegó ayer a la zona para reunirse con fiscales y con el ministro de Seguridad correntino y el jefe policial, no dudó en señalar al hecho como un “acto de violencia política”. Pero el ministro Juan José López Desimoni, no compartió la mirada de Frederic: “Hay que afirmarse sobre las pruebas. No hay ningún elemento objetivo que permita establecer que fue un atentado”.

Anoche, las fuentes consultadas en Tapebicuá y en Corrientes capital no se animaban a arriesgar cuáles serían los bandos políticos en disputa. Una primera versión planteaba un enfrentamiento entre el radicalismo que gobierna hace 20 años Tapebicuá, ante la posibilidad de que el peronismo pudiera arrebatarle la intendencia. “Es muy riesgoso y poco el botín para semejante locura. Además, salvo el Frente de Todos, nadie dudaba de otro triunfo radical en Tapebicuá. Ahora, con todo esto que pasó sí pueden terminar perjudicados”, explicó una fuente cercana a la causa. Hay otro dato que abona esta hipótesis. Los testigos consultados contaron que durante la caravana previa al acto, el grupo peronista pasó delante de un acto radical y que recibió aplausos. “Estaba el vice intendente Carlos Gómez, al que conocemos hace años. Nos saludamos siempre”, explicó el locutor Chiappa. Algunos señalaron como más ríspida la relación con el intendente Jonathan Méndez Ribeiro, pero les cuesta pensar que pueda estar detrás de un ataque así.

Otros ven una pelea de fondo con personajes más importantes para perjudicar al gobernador radical Gustavo Valdés, al que varias encuestas le daban un 72% de intención de voto. Los que abonaban por esta versión sugerían mirar en la interna del radicalismo, más precisamente en sectores que estuvieron en la gestión anterior, que quedarían definitivamente relegados ante la fortaleza que podría tener Valdés.

Ante la gravedad institucional que significa el ataque a un diputado en plena campaña, el presidente Alberto Fernández envió a Frederic con la intención de agilizar la investigación. La ministra llegó acompañada de funcionarios de Interior. Con ella arribaron Dos Brigadas de Investigaciones de la Policía Federal de Misiones, efectivos de la División Homicidios de CABA y de la División Pericias de Gendarmería.

Desde la fiscalía explicaron la dificultad de encontrar cámaras de seguridad en esa zona de casas bajas y pocos comercios y pidió a los testigos que entreguen materiales grabados con celulares que hayan sido grabados en la zona del ataque. En las últimas horas informaron que hallaron un dron, cuya procedencia no se explicó, que tiene imágenes del lugar del acto y que será revisado.

El Frente Corrientes de Todos repudió ayer a la noche el ataque y reclamó a las autoridades provinciales un "urgente esclarecimiento" del hecho. "Este acto criminal y de violencia política no puede quedar impune”, señalaron en un comunicado. Lo mismo ocurrió con el bloque de diputados nacionales del FdT.

Miguel Arias está internado en terapia intensiva en el hospital Escuela "General San Martín" de Corrientes. En su último parte médico, las autoridades informaron que “se encuentra estable, con pronóstico reservado, de acuerdo a su evolución” y que “tiene una leve asistencia con bajo requerimiento de oxígeno”.

AM