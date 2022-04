Vecinos de La Plata convocan a una marcha y a no pagar el impuesto inmobiliario tras el fallo que archivó la causa por la toma de tierras en Los Hornos

El “Grupo de Vecinos Organizados de Los Hornos” llamó en las últimas horas a marchar este miércoles en la puerta de los Juzgados Federales de La Plata “a modo de protesta y repudio al fallo” del juez Alejo Ramos Padilla, quien decidió archivar la causa que investigaba la toma por parte de unas mil familias de un predio para instalar allí sus viviendas, al considerar que en el ingreso a los terrenos no se cumplieron las condiciones que prevé el Código Penal para el delito de usurpación.

En un comunicado, los vecinos convocan a la movilización “de manera pacífica y sin banderas políticas, a toda aquella persona de la Ciudad, la Provincia, y el País, que considere que la usurpación de este, y de cualquier terreno, sea delito, y que piense que está en riesgo, no solo su propiedad privada, sino también, su integridad física en hechos como este”.

Asimismo, proponen que “todo vecino de la Ciudad de La Plata y de toda la Provincia de Buenos Aires, deje de pagar el impuesto inmobiliario provincial a modo de protesta, ya que, según el mismo juez, se deslegitima la posesión de un bien, por lo que nadie es dueño de nada, y todo puede ser usurpado en cualquier momento del día, por cualquier persona, sin tener ningún tipo de castigo”.

Garro va por la apelación

Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Garro (PRO-Juntos por el Cambio), presentó este lunes un escrito en el que pidió al Gobierno provincial y nacional que apelen “de manera inmediata” el fallo que ordenó archivar la denuncia por la toma de un predio en el barrio platense de Los Hornos.

“La inacción frente a esta grave situación no hace otra cosa que explicitar la falta de independencia de los poderes del Estado”, manifestó el jefe comunal en un comunicado difundido en las últimas horas.

La comuna solicitó a la Fiscalía de Estado de la Provincia, al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a la Subsecretaría de Hábitat bonaerense y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) la inmediata intervención y que apelen la disposición judicial, ya que la Municipalidad de La Plata no tiene legitimidad para discutir el fallo que ordenó archivar el expediente.

“Necesitamos que la Provincia y la Nación apelen el fallo que avala la megatoma de Los Hornos. Presenté un escrito solicitando que no dejen vencer los plazos que establece la ley. La inacción frente a esta grave situación no hace otra cosa que explicitar la falta de independencia de poderes del Estado”, sostuvo Garro.

Según se precisó, la comuna platense entiende que la resolución “debe ser impugnada por los organismos que se encuentran legitimados procesalmente para hacerlo”.

En las misivas, el municipio supone que “los Estados tanto Nacional como Provincial tiene por misión la defensa de su patrimonio, y para ese cometido deviene fundamental que se revierta el decisorio judicial adverso, que clausura una investigación seguida contra un hecho delictivo que vulnera la propiedad del Estado”.

Asimismo, considera que la resolución del juez “constituye un agravio al ejercicio del derecho real de propiedad, que el Estado provincial ostenta respecto del predio intrusado, y cuya defensa y administración se encuentran a cargo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.

El fallo de Ramos Padilla

La Justicia Federal de La Plata decidió archivar la causa que investigaba la toma de un predio en Los Hornos por casi mil familias que instalaron allí sus viviendas, al considerar que en el ingreso a los terrenos no se cumplieron las condiciones que prevé el Código Penal para el delito de usurpación.

El artículo 181 inciso 1 del Código Penal establece que para que la ocupación de parcelas de tierra sea delito la figura penal exige que el despojo se haya producido con “violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”, condiciones que el juez Alejo Ramos Padilla determinó en su dictamen que no se registraron en este caso, tras lo cual archivó el expediente.

La causa se había abierto por la ocupación de un predio de 160 hectáreas que perteneció al club Planeadores en Los Hornos concretada por unas mil familias sin techo que emplazaron sus viviendas sobre esas tierras, con lo cual se conformó un asentamiento.

El predio pertenece al Estado nacional y por eso en una fase de la ocupación intervino la Agencia Nacional de Bienes del Estado (AABE).

El juez ordenó el archivo de las actuaciones y al mismo tiempo solicitó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires “concretar el proyecto de urbanización” previsto para esa población como también brindar “soluciones adecuadas a la magnitud de la problemática habitacional”.

Antes del tramo resolutivo del fallo, el magistrado señaló que “al momento de los hechos, el predio se encontraba en estado ocioso y carecía en la gran mayoría de su extensión de un cerco o alambrado perimetral que lo protegiera de posibles intrusiones”.

El juez describió el estado de la propiedad como “un terreno descampado que adolecía de cualquier elemento de protección para impedir el ingreso de terceras personas -candados, alambrados, cercos, obstáculos o barreras-, sobre los que los ocupantes pudieran haber ejercido algún tipo de fuerza o violencia, como medio para consumar el despojo”.

Por lo tanto, remarcó que “los implicados ingresaron al predio sin que se advierta la adopción de ningún tipo de medida tendiente a denegar o dificultar ese ingreso”.

“El ingreso a los terrenos se produjo a plena luz de día -a las 16.15- y la delimitación informal de lotes con sogas, palos y alambres también ocurrió a la vista de todos”, agregó.

Finalmente, Ramos Padilla concluyó que la toma no generará “perjuicio de eventuales acciones civiles y/o administrativas que pudieran resultar necesarias en el futuro para llevar a cabo el proyecto de urbanización en curso, de conformidad con los estándares de seguridad y habitabilidad que deben regir este tipo de acciones”.

El magistrado, además, ordenó a la ABEE, a la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad bonaerense, al Ministerio de Desarrollo Agrario provincial y a la Municipalidad de La Plata a que “concreten el proyecto de urbanización que se encuentra actualmente en desarrollo” y que estaba asignado para las familias que ocupan esas tierras.

Asimismo, el magistrado les ordenó a estas entidades que como parte de la urbanización presten “especial atención y prioridad a la reubicación de aquellas familias que se hallan en zonas del predio con alto riesgo hídrico”.

La Municipalidad de La Plata que encabeza el intendente del PRO Julio Garro rechazó el archivo de las actuaciones; sin embargo, al no ser parte del juicio la comuna no tiene legitimidad para apelar la medida.

La comuna, de todas formas, insistió con que la denuncia se mantenga activa y que se realice el desalojo sobre las viviendas de las aproximadamente mil familias que desde febrero de 2020 viven en el predio de 160 hectáreas delimitado por las calles 76, 83, 143 y 153 ya que las casas se construyeron en una zona inundable.

El comunicado de los vecinos contra el fallo de Ramos Padilla

“Desde hace un tiempo a esta parte, la Ciudad de La Plata, es víctima de diversas usurpaciones de terrenos, públicos y privados, y en su gran mayoría, alentada y producida por dirigentes y punteros políticos. Entre ellas, está la toma de terrenos más grande la historia de la Provincia de Buenos Aires, de 160Has, equivalente a 1/5 de extensión del casco urbano platense, emplazada en el ex Club de Planeadores, en Los Hornos, comenzada el 16 de febrero de 2020.

En esta mega toma, sobran la cantidad de denuncias de vecinos linderos y de Los Hornos en general (el delito desde el inicio de la misma aumentó en un 200%, según el propio ministerio de seguridad provincial) por robos e incluso amenazas con armas de fuego, por venta ilegal de terrenos, venta de droga en el lugar, el ingreso de gran cantidad de camionetas y autos de alta gama, casillas que funcionan como aguantaderos de delincuentes, etc. También, hay gente necesitada de una vivienda, pero representan menos del 25% de la gente del predio. Ese porcentaje es, además, la cantidad de gente fija en el lugar, ya que el restante 75% solo va los fines de semana a comer asados y realizar fiestas clandestinas ya que el terreno tiene, para ellos, un uso recreativo.

Todo esto, es fácilmente comprobable de veracidad ya que hay pruebas fotográficas y de video que lo muestran, salvo para el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal No 1, que no considera que esto sea delito, ya que la usurpación se realizó de día, en un fallo por demás repudiable y vergonzoso, y que incita a la usurpación de cualquier bien, sea del Estado o de algún particular.

Es por ello que, como grupo de vecinos, hartos de los hechos delictivos que sufrimos a diario, ahora con complicidad del mencionado magistrado, y ante el miedo reinante en todo Los Hornos en particular, y en la Ciudad de La Plata en general, invitamos:

- A marchar el día Miércoles 13/04 a las 12hs en la puerta de los Juzgados Federales en 8 e/ 50 y 51 a modo de protesta y repudio al fallo, de manera pacífica y sin banderías políticas, a toda aquella persona de la Ciudad, la Provincia, y el País, que considere que la usurpación de este, y de cualquier terreno, sea delito, y que piense que está en riesgo, no solo su propiedad privada, sino también, su integridad física en hechos como este.

- A que todo vecino de la Ciudad de La Plata y de toda la Provincia de Buenos Aires, deje de pagar el impuesto inmobiliario provincial a modo de protesta, ya que, según el mismo juez, se deslegitima la posesión de un bien, por lo que nadie es dueño de nada, y todo puede ser usurpado en cualquier momento del día, por cualquier persona, sin tener ningún tipo de castigo.

Esperamos que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actúe como es debido, apele el fallo para no dejar un precedente aberrante en un fallo que incita a más usurpaciones y delincuencia en general, y que cumpla con lo prometido en las distintas reuniones con vecinos.“

