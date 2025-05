El video en “modo Eternauta” con el que los científicos argentinos denuncian “un ataque sin precedentes” de parte del Gobierno de Milei

Horas después de que los profesionales de las ciencias, investigadores y trabajadores, nucleados por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), se manifestaran en el Polo de Ciencia y Tecnología debido a la falta de inversión del Gobierno Nacional, desde la cuenta oficial de la asociación publicaron un video para manifestar la situación actual de la ciencia en la Argentina y un fuerte reclamo al gobierno de Milei.

Al igual que sucedió con la difusión de la protesta de este miércoles, con referencias a la clásica historieta escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López, El Eternauta (y a la estética de la serie de Netlix), los profesionales denuncian “un ataque sin precedentes” que “ha sumergido a nuestra ciencia nacional en la oscuridad y el silencio. Pero no estamos derrotadxs, la resistencia vive. Sin trabajadores no hay ciencia. Sin ciencia no hay Argentina posible”.

Este miércoles, bajo el lema “nadie se salva solo” y parafraseando a El Eternauta, RAICYT se movilizó “para dar luz a todo el desgaste” que existe en el sector y, por ese motivo, a partir las 11 cada centro de investigación marchó hacia el Polo para que desde las 13 comenzaran a llevarse a cabo diferentes acciones con el objetivo “de evitar que nuestro país se quede sin ciencia, sin tecnología y sin futuro”.

Asimismo, indicaron que nunca, durante la democracia, la inversión en ciencia y tecnología “fue tan baja”, incluso, “es aún menor que en 2002 y se acerca a la realizada por la última dictadura militar”.

“Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la ciencia nacional perdió 4.148 profesionales. Entre diciembre de 2023 y abril de 2025, con una inflación acumulada del 204.9%, los salarios de los investigadores del CONICET cayeron un 34.7%, en términos reales, y los salarios en las universidades nacionales sufrieron la baja de un 27.9%, por debajo del nivel de 2002”, aseguraron desde RAICYT.

En la misma línea, manifestaron que “no pueden pagarse servicios esenciales” como los de electricidad, limpieza y seguridad, tanto en los laboratorios como en los centros de investigación, además, de que no hay insumos ni mantenimiento de equipamientos e infraestructura y no se ejecutan créditos internacionales “otorgados en el gobierno anterior”.

“El Gobierno reconoce que no está cumpliendo la Ley 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y lo justifica diciendo que ‘nunca se cumplió lo establecido’. En lo que va del 2025, el presupuesto representa sólo el 0.157 del PBI, menos de la mitad de lo que fue en 2023 (0.302%)”, señalaron.

También, confirmaron que, en el CONICET, están cerrando nuevos ingresos porque una gran cantidad de jóvenes científicos, que se forman en las universidades nacionales, tienen que emigrar o dejar sus carreras. Incluso, 845 aspirantes, cuyas incorporaciones habían sido aprobadas en 2022, quedaron suspendidas.

Además, informaron que se suspendió “toda la financiación de las actividades científicas” porque “no hay fondos para reactivos de laboratorio ni insumos para mantener los servicios mínimos” de los centros científicos: “No se repara ni actualiza el equipamiento porque toda la inversión en infraestructura de ciencia y tecnología se va perdiendo día a día”, concluyeron.

En paralelo, este miércoles, los rectores de las universidades de todo el país presentaron, en el Congreso de la Nación, un proyecto de ley de financiamiento y, en relación al tema, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, declaró, en LT3 Rosario, que la situación actual universitaria decreció respecto a la de 2024.

“Este proyecto busca garantizar el funcionamiento del sistema de educación superior argentino. Hoy, el 80% del personal docente y no docente recibe un salario por debajo de la línea de pobreza. Un profesor titular con 20 años de antigüedad, a cargo de una cátedra, cobra algo más de $300.000. La situación en las casas de altos estudios del país es un poco más compleja que la del año pasado”, finalizó.

RAICYT es la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología conformada a inicios de 2024 y de la cual participan más de 400 autoridades de diversos organismos de Ciencia y Técnica distribuidos a lo largo y ancho de todo el país pertenecientes al CONICET, a las Universidades y a otras instituciones científico tecnológicas.

En RAICYT están representadas todas las áreas del conocimiento, desde las Ciencias Sociales y Humanidades, pasando por las Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales, hasta las Ciencias Biológicas y de la Salud y las Ciencias Exactas y Naturales.

La red “se conformó debido al feroz ajuste presupuestario impulsado por el gobierno nacional, el cual amenaza la continuidad de los proyectos de investigación en curso y el funcionamiento de nuestros institutos; motoriza ya un nuevo éxodo de jóvenes científicos y la destrucción de grupos de investigación que ha costado años integrar, en todas las áreas disciplinares”.

El objetivo general de RAICYT es “defender el sistema científico nacional ya que estamos convencidos de que sin ciencia no hay futuro promisorio posible para el desarrollo de nuestro país”.

