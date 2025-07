Trump animó a Zelenski a intensificar sus ataques contra Rusia, según el 'Financial Times'

El cambio de estrategia del presidente de EEUU respecto al papel de Rusia en la guerra de Ucrania es cada vez más evidente. La presión al Gobierno de Vladimir Putin ya no se limita a las amenazas de nuevas sanciones económicas para forzarlo a firmar la paz, sino que abarca incluso la posibilidad de suministrar a Ucrania armas para un ataque directo a Moscú, según una información del Financial Times.

El periódico cita a fuentes conocedoras de la llamada que se produjo el 4 de julio entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, según las cuales el estadounidense preguntó a su interlocutor si estaría dispuesto a atacar la capital rusa con armas de largo alcance.

“Volodímir, ¿puedes atacar Moscú? ... ¿Y San Petersburgo también?”, preguntó Trump, según esas fuentes, a lo que Zelenski contestó que “por supuesto”, si Estados Unidos le facilitaba las armas para ello. Tras contemporizar con Putin durante meses, el líder estadounidense pretende ahora que Rusia “sienta el dolor” con ataques a sus principales urbes, de forma que Putin sienta que es necesario dar un impulso real a las estancadas negociaciones de paz, según señala el periódico británico.

Trump anunció el lunes durante una reunión en el Despacho Oval con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que EEUU estaba dispuesto a facilitar a la OTAN misiles defensivos Patriot, según un acuerdo previo pero congelado hasta entonces, para que la organización militar los ceda a su vez a Ucrania. De esta manera se puede sortear la prohibición del Congreso estadounidense de suministrar directamente ayuda militar a Ucrania, aunque Trump haya anunciado que restablecería el envío.

No ataques a Moscú

Pero un ataque directo a Moscú, que hasta ahora Estados Unidos había desaconsejado también durante el Gobierno de Joe Biden, requeriría de otro tipo de armas de largo alcance, más allá de los drones de fabricación propia que Ucrania ha empleado en sus hasta la fecha en sus incursiones en territorio ruso. Ucrania ha pedido misiles Tomahawk, que tienen un alcance de 1.600 kilómetros, pero el Gobierno ha sido hasta el momento reacio a suministrarlos.

Las fuentes consultados por el Financial Times señalan que en la conversación entre Trump y Zelenski se habló específicamente del sistema de misiles Atacms, que pueden golpear objetivos a 300 kilómetros de distancia. El uso de esta arma el año pasado ya provocó que Rusia alterase su doctrina y amenazase con atacar instalaciones militares de países que permitan que sus armas se utilicen en la guerra.

Amenaza de aranceles

Tras anunciar que restablecería el envío de armamento a Ucrania, el presidente de Estados Unidos dijo el lunes que daba un plazo de 50 días para que Putin se avenga a negociar un acuerdo antes de aplicar “aranceles secundarios” contra Rusia; es decir, contra quienes comercien con este país. También pacta con la OTAN enviar más ayuda militar a Kiev, pero a cuenta de los países europeos.

Unas horas después, en una entrevista con la BBC, Trump dijo que no está dispuesto a romper con Putin: “Me ha decepcionado, pero no he terminado con él”. Interrogado por el entrevistador sobre si confía en el ruso, el estadounidense contestó: “Sinceramente, no confío en casi nadie”.

Respecto a la amenaza arancelaria, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, ha dicho este lunes que considera “muy graves” las declaraciones de Trump, y que Putin responderá a las alusiones personales “si lo considera necesario”.