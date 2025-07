Cronología de encuentros y desencuentros entre Trump y Putin mientras la guerra de Ucrania no cesa

Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de poner fin a la guerra de Ucrania en 24 horas. Pronto quedó claro que, a pesar de la alianza de Washington con Kiev, el presidente estadounidense era mucho más indulgente con Vladímir Putin que con Volodímir Zelenski.

La afinidad personal de Trump con el líder ruso, el apoyo cerrado de Joe Biden al presidente ucraniano, la voluntad de restaurar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, y las ganas de conseguir un acuerdo rápido y de cobrarse el apoyo militar a Ucrania marcaron la mediación errática del presidente estadounidense en el conflicto.

Tras más de cinco meses de negociaciones infructuosas, Trump parece haberse convencido de que Putin no quiere la paz y de que Zelenski merece su ayuda, eso sí, a cargo de los aliados europeos. ¿Pero cómo se ha llegado hasta aquí?

22 de enero: Trump presiona a Putin y Zelenski para un acuerdo rápido

Dos días después de ser investido, Trump advierte a Putin de que, si no se llega a un acuerdo de paz pronto, no tendrá más remedio que imponer aranceles y sanciones a Rusia, cuya economía, dice, “está quebrando”. “Lo podemos hacer a las buenas o a las malas”, concluye. El presidente americano también critica a Zelenski: “No es un ángel, no debería haber permitido que esta guerra empezara.”

24 de enero: Putin agasaja a Trump

Putin se abre a negociar con Trump. “Lo mejor sería que nos encontráramos y tener una conversación tranquila. Estamos preparados para las conversaciones sobre Ucrania”, afirma. Y añade, repitiendo una mentira, para regocijo del líder norteamericano: “Si no le hubieran robado la victoria en 2020, la crisis en Ucrania se hubiera podido evitar”.

31 de enero: Trump quiere hablar con Putin

Trump anuncia su voluntad de hablar con Putin. “Pronto hablaremos y creo que quizás haremos algo significativo” para acabar el conflicto. El presidente de EEUU asegura, además, que ha habido ya conversaciones “muy serias” con representantes rusos.

1 de febrero: Zelenski advierte del peligro de negociar sin Ucrania

Zelenski alerta del riesgo de excluir Ucrania de las conversaciones de paz. “Sería muy peligroso”, dice. También advierte de que Putin no quiere un alto el fuego ni hacer ninguna concesión, y sugiere que se puede forzar a Rusia a negociar endureciendo las sanciones.

3 de febrero: Trump quiere un acuerdo de minerales con Ucrania

Trump urge a Zelenski a firmar un acuerdo para la explotación de los minerales de tierras raras ucranianas como “garantía” a cambio del apoyo militar norteamericano. La propuesta la había formulado el líder ucraniano en septiembre de 2024.

11 de febrero: Putin se reúne por primera vez con un enviado de Trump

Putin se reúne con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y pactan la liberación del ciudadano norteamericano Marc Fogel, preso en Moscú durante tres años por posesión de cannabis, como preámbulo del deshielo diplomático entre Rusia y Estados Unidos.

12 de febrero: primera conversación Trump-Putin

Trump y Putin hablan por primera vez por teléfono y acuerdan empezar negociaciones inmediatas para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense se muestra a favor de que Ucrania no entre en la OTAN y califica de “improbable” que Ucrania recupere los territorios ocupados por Rusia. A continuación, llama a Zelenski.

13 de febrero: Zelenski pide no confiar en Putin

Zelenski advierte que no aceptará negociaciones en las que no participe Ucrania y la UE, y lo mismo expresan varios líderes europeos. El presidente ucraniano también pide no creer las palabras de Putin cuando afirma que está a favor de la paz.

14 de febrero: Vance: “Europa es una amenaza mayor que Rusia”

En la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, ataca a los países europeos y asegura que sus límites a la libertad de expresión, su negativa a controlar la inmigración o su veto a los partidos de extrema derecha en los gobiernos representan una amenaza mayor que la que supone Rusia.

17 de febrero: cumbre europea de urgencia

Los líderes europeos se citan en París en una cumbre de urgencia tras verse excluidos por Moscú y Washington de las negociaciones de paz en Ucrania. Se discute el despliegue de tropas europeas en suelo ucraniano y el incremento del gasto en Defensa.

18 de febrero: primera reunión Rusia-EEUU en Arabia Saudí

Delegaciones de Rusia y Estados Unidos se reúnen en Arabia Saudí, sin Ucrania, por primera vez desde el inicio de la guerra. Acuerdan trabajar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, en las futuras oportunidades de negocio y en la formación de equipos para negociar la paz en Ucrania.

Zelenski lamenta que “no se puede decidir sin Ucrania cómo acabar la guerra en Ucrania” y Trump le responde: “Llevas allí tres años, no deberías haberla empezado nunca.” También lo critica por tener el mandato caducado y una aprobación del 4% (en realidad, su nivel de aprobación era del 63%, según las encuestas).

19 de febrero: Trump: “Zelenski es un dictador sin elecciones”

Zelenski se queja de que Trump sea susceptible a la desinformación rusa y Trump le espeta: “Es un dictador sin elecciones, mejor que se mueva deprisa o se quedará sin país.”

23 de febrero: gesto a la desesperada de Zelenski

Zelenski se ofrece a dimitir a cambio de que Ucrania entre en la OTAN.

24 de febrero: EEUU y Rusia votan juntos en la ONU

Estados Unidos se alinea con Rusia y vota en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU impulsada por Ucrania que condena la agresión rusa y exige la retirada inmediata de las tropas de Moscú del territorio ucraniano. A la vez, EEUU presenta una resolución alternativa en el Consejo de Seguridad que no menciona la responsabilidad de Rusia ni la integridad territorial de Ucrania. Mientras tanto, en Bruselas, la Unión Europea adopta oficialmente el dieciseisavo paquete de sanciones contra Rusia.

27 de febrero: EEUU y Rusia restablecen relaciones diplomáticas

Trump, preguntado sobre si Zelenski era un dictador: “¿Yo dije eso? No puedo creer que lo dijera”. En Estambul, se reúnen por primera vez el futuro embajador ruso en Estados Unidos, Alexander Darchiev, con representantes de Estados Unidos para normalizar las relaciones diplomáticas.

28 de febrero: choque Trump-Zelenski en la Casa Blanca

Trump y Vance abroncan a Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca en la cita en la que el presidente ucraniano prevista para firmar el acuerdo para la explotación de minerales de tierras raras ucranianas. El presidente de EEUU acusa a Zelenski de estar jugando con la “Tercera Guerra Mundial” y Vance lo llama “desagradecido”.

3 de marzo: EEUU suspende la ayuda militar a Ucrania

Estados Unidos suspende toda ayuda militar a Ucrania para presionar a Zelenski para que acepte los términos que Washington negocia con Moscú. Afecta a 1.000 millones de dólares en proceso de envío y casi 4.000 millones ya comprometidos. Trump dice que Zelenski “no quiere que haya paz” y el Kremlin apoya la decisión.

5 de marzo: EEUU deja de compartir inteligencia con Ucrania

Estados Unidos deja de compartir inteligencia militar con Ucrania con el objetivo de aumentar la presión sobre Zelenski.

11 de marzo: Washington y Kiev proponen una tregua de 30 días

Estados Unidos y Ucrania, reunidos en Arabia Saudí, proponen a Rusia una tregua de 30 días y se comprometen a trabajar para un acuerdo de paz con Moscú. Según el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, presente en el encuentro, “la pelota está en el tejado de Rusia”. La Casa Blanca anuncia también que reanuda la ayuda militar y la transmisión de datos de inteligencia al ejército ucraniano.

13 de marzo: Putin rechaza la tregua imponiendo sus condiciones

Putin se abre a discutir un alto el fuego de 30 días con varios “matices”. Por ejemplo, que Ucrania no lo use para rearmarse y para movilizar a más soldados, y siempre que sea después de “eliminar las causas fundamentales del conflicto”. Trump considera su respuesta “una buena señal”, mientras que Zelenski entiende que Putin está preparándose para rechazar la propuesta. Antes, Putin había trasladado al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, de visita en Moscú, sus condiciones para un alto el fuego.

18 de marzo: Putin declara un alto el fuego energético tras hablar con Trump

Putin y Trump hablan por teléfono. Estados Unidos pide un alto el fuego par las infraestructuras civiles y energéticas, y en el Mar Negro. Rusia anuncia una tregua unilateral de 30 días sobre las instalaciones de energía, ignora la tregua sobre infraestructuras civiles, se abre a discutir una tregua marítima y vuelve a comprometerse a seguir discutiendo sobre una tregua total.

Horas antes, en un encuentro con empresarios a puerta cerrada, según el diario Kommersant, Putin amenaza con reclamar Odesa, región que nunca ha ocupado, si no se le reconocen las provincias ucranianas que se anexionó en 2022.

19 de marzo: Zelenski y Trump vuelven a hablar

Zelenski y Trump hablan por teléfono por primera vez desde la discusión en la Casa Blanca. El presidente ucraniano acepta no atacar las infraestructuras energéticas rusas. Trump también le plantea el control norteamericano de la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo dominio ruso.

21 de marzo: Witkoff repite la propaganda rusa

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, da por válidos los referéndums ilegales de adhesión a Rusia en Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia. En el podcast del activista ultra Tucker Carlson, argumenta que son zonas rusófonas y que la gente votó a favor de vivir bajo administración rusa.

23 de marzo: Kiev insiste en el alto el fuego total

Estados Unidos y Ucrania se citan en Arabia Saudí. La delegación de Kiev quiere discutir la protección de las infraestructuras energéticas y civiles críticas, y seguir discutiendo un alto el fuego total. Witkoff asegura en una entrevista que “Putin no quiere tomar toda Europa”.

25 de marzo: Putin pone obstáculos a una tregua marítima

Rusia y Estados Unidos se reúnen también en Arabia Saudí. Ambos bandos acuerdan con EEUU un alto el fuego en el Mar Negro. Ucrania pide que empiece inmediatamente pero Rusia exige que, para aplicarlo, se le levanten varias sanciones y se le dé acceso al sistema internacional de pagos SWIFT. La Casa Blanca dice estar dispuesta a facilitárselo, pero la UE se niega.

27 de marzo: Putin propone un gobierno bajo tutela internacional en Ucrania

Putin propone un gobierno de transición en Ucrania tutelado por la ONU, Estados Unidos y los países europeos para, a continuación, negociar la paz con un nuevo presidente elegido en unas elecciones ya no considera legítimo a Zelenski. EEUU y la UE lo rechazan. Según la cadena NBC, esta propuesta enfada “mucho” a Trump, que amenaza con aranceles al petróleo ruso si Moscú.

11 de abril: el enviado de Trump vuelve a reunirse con Putin

Steve Witkoff vuelve a reunirse con Putin, esta vez en San Petersburgo. Según la Casa Blanca, se trata de “un paso más hacia un alto el fuego definitivo”. Trump pide a Rusia que “actúe” porque “demasiada gente muere cada semana”. Zelenski recuerda que se cumple un mes de la propuesta de alto el fuego de 30 días que Putin no ha aceptado.

13 de abril: Trump, tibio ante una nueva matanza rusa

Trump se niega a criticar un bombardeo ruso sobre la ciudad ucraniana de Sumi, que deja al menos 34 muertos y 117 heridos. Se limita a decir que es “terrible” y que es “un error”. A la vez, culpa a Zelenski y al “corrupto” Joe Biden de haber permitido la guerra. La Casa Blanca también bloquea una declaración de condena de la matanza en el G-7.

19 de abril: Putin anuncia una tregua cosmética por Pascua

Putin anuncia una tregua unilateral de 36 horas, para buscar el favor de Trump, que entra en vigor inmediatamente, coincidiendo con la Pascua ortodoxa. Zelenski se abre a respetarla, pero ambos bandos se acusan mutuamente de violarla.

23 de abril: Trump amaga con retirarse de las negociaciones

Trump amenaza con abandonar la mediación en las negociaciones de paz. Según el presidente de EEUU, existe un acuerdo con Rusia que Ucrania debe asumir. Exige a Zelenski que renuncie a Crimea y que deje de hacer declaraciones “incendiarias” defendiendo la soberanía ucraniana de la península. Mientras tanto, en Londres, EEUU decide no enviar a Marco Rubio y a Steve Witkoff a una reunión con representantes ucranianos y europeos.

24 de abril: Trump: “Vladímir, ¡PARA!”

Trump urge Putin a detener los bombardeos contra Ucrania y a llegar a un acuerdo de paz. “Vladímir, PARA”, escribe en Truth Social, y añade: “No estoy contento con los ataques de Rusia sobre Kiev. No son necesarios y llegan en un mal momento”. El mensaje se produce tras un bombardeo sobre la capital ucraniana que deja al menos 12 muertos y 90 heridos.

25 de abril: Putin rechaza el plan de paz estadounidense

Witkoff vuelve a Moscú para discutir el plan de paz estadounidense, que prevé la soberanía rusa de Crimea y la renuncia de Ucrania a la adhesión a la OTAN. También contempla que Rusia mantenga el control de los territorios ocupados, pero no reclame las partes de las regiones anexionadas que están bajo dominio ucraniano. Varios medios publican que Putin rechaza el plan, aunque el Kremlin no lo confirma.

26 de abril: reunión Trump-Zelenski en el Vaticano

Trump y Zelenski se reúnen en el Vaticano antes del funeral del papa Francisco. Según el presidente ucraniano, es la mejor conversación entre ambos hasta el momento. Los últimos ataques rusos llevan a pensar a Trump que “quizás Putin no quiere detener la guerra” y que tan solo le está haciendo “perder el tiempo”. Por eso plantea la posibilidad de imponerle más sanciones.

28 de abril: Putin anuncia una tregua para el Día de la Victoria

Putin anuncia una tregua de 72 horas coincidiendo con las celebraciones del 80 aniversario del Día de la Victoria, el 9 de mayo, el día que Rusia celebra el final de la Segunda Guerra Mundial. Ucrania y Estados Unidos le piden una tregua de 30 días, pero el Kremlin insiste en los “matices” que ya expresó Putin en marzo para rechazarla.

30 de abril: EEUU y Ucrania firman el acuerdo de minerales

Estados Unidos y Ucrania firman finalmente un acuerdo bilateral para la reconstrucción del país y la ayuda militar que implica el acceso de Estados Unidos a la explotación de minerales de tierras raras ucranianas.

10 de mayo: ultimátum europeo a Putin si no acepta un alto el fuego

El presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, visitan Kiev para apoyar a Zelenski. Los líderes europeos amenazan con endurecer las sanciones, con el apoyo de Estados Unidos, si Putin no acata un alto el fuego de 30 días a partir del 12 de mayo.

11 de mayo: Putin propone conversaciones directas con Ucrania

Putin propone conversaciones directas con Ucrania “sin condiciones previas” el 15 de mayo en Estambul ante la presión para una tregua. Zelenski le sube la apuesta y le reta a reunirse con él cara a cara en Turquía. Trump insta al líder ucraniano a aceptar la propuesta rusa “inmediatamente” para determinar “si es posible o no un acuerdo” y, si no lo es, “los líderes europeos y EEUU podrán actuar en consecuencia”.

15 de mayo: Putin planta a Zelenski en Turquía

La delegación rusa acude a Estambul sin Putin y encabezada por Vladímir Medinski, quien ya lideró las últimas conversaciones directas con Ucrania en marzo de 2022, pero que no es una figura de primer nivel. Zelenski decide designar como jefe de la delegación ucraniana al ministro de Defensa, Rustem Umérov, tras el desplante del presidente ruso. Trump se muestra comprensivo ante la ausencia de Putin y asegura que el conflicto solo se va a desencallar tras una reunión entre él y el líder del Kremlin.

16 de mayo: Rusia y Ucrania se reúnen en Estambul

Con un día de retraso, empiezan las primeras conversaciones directas entre Rusia y Ucrania en más de tres años. Según varios medios, Rusia amenaza con invadir las provincias de Járkov y Sumi si el ejército de Kiev no se retira de las partes de las provincias anexionadas por Moscú que todavía controla. Ucrania, por su parte, insiste en una reunión Zelenski-Putin y en un alto el fuego de 30 días, que el bando ruso rechaza pero que se abre a seguir discutiendo en futuros encuentros.

19 de mayo: Trump se distancia de las negociaciones tras hablar con Putin

Trump y Putin hablan por teléfono y el presidente estadounidense concluye que el acuerdo de paz lo deben discutir Ucrania y Rusia, quizás con la mediación del Vaticano, y que, si no se logra, él simplemente se retirará. Putin propone un memorándum de paz que puede incluir las condiciones de ambas partes para un alto el fuego. Trump habla después con Zelenski y varios líderes europeos, que exigen presión a Rusia y que Estados Unidos no se distancie de la resolución del conflicto.

Según el Wall Street Journal, Trump les comunica que Putin no está preparado para acabar la guerra porque cree que puede ganarla, les pide que no se use el término “incondicional” para referirse al alto el fuego y descarta el endurecimiento de sanciones.

25 de mayo: Trump: “Putin se ha vuelto loco”

Trump cree que Putin “se ha vuelto loco” tras el ataque aéreo de mayor alcance contra Ucrania desde el inicio de la guerra e insiste en prometer más sanciones si no detiene las hostilidades. Otro giro en la retórica del presidente norteamericano, que, aun así, arremete de nuevo contra Zelenski. “Le está haciendo un mal favor a su país hablando así. Todo lo que sale de su boca causa problemas, mejor que pare.”, dice Trump, en referencia a las peticiones del líder ucraniano de ejercer más presión sobre Putin.

2 de junio: Putin vuelve a poner condiciones maximalistas para un alto el fuego

En la segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul, los enviados de Putin entregan un memorándum con sus demandas para la paz en que se mantienen las reclamaciones de máximos del Kremlin. Entre otras, el control total de las regiones ucranianas anexionadas, el fin del suministro de armas e inteligencia a Ucrania y que Zelenski convoque elecciones. La delegación ucraniana plantea de nuevo una tregua total y una reunión Putin-Zelenski.

4 de junio: Trump habla con Putin y concluye que la paz está lejos

Putin advierte por teléfono a Trump que tiene intención de responder al ataque ucraniano contra bases aéreas rusas y el presidente norteamericano entiende que la paz no será inmediata. Antes, el líder del Kremlin había cuestionado la legitimidad de Zelenski como interlocutor tras acusarlo de los supuestos ataques terroristas contra dos puentes ferroviarios en regiones rusas fronterizas con Ucrania. Para Putin, no tiene sentido un alto el fuego ni una reunión con Zelenski porque “no se negocia con terroristas”.

14 de junio: Putin se ofrece para mediar en Oriente Medio y Trump lo rechaza

Putin llama a Trump para mediar en el conflicto entre Israel e Irán. Espera cultivar su relación con Estados Unidos al margen de la guerra de Ucrania. Días después, el presidente norteamericano haría público lo que le respondió: “Hazme un favor, mediemos en Rusia primero, ¿vale? Ya te preocuparás de esto luego”.

1 de julio: El Pentágono interrumpe los envíos de armas a Ucrania

La Casa Blanca detiene algunas entregas de armamento previstas para Kiev con el argumento del bajo nivel de los arsenales norteamericanos. Varios medios apuntan a que ha sido Pete Hegseth, secretario de Defensa, a espaldas de Trump.

3 de julio: Putin insiste a Trump de que no renuncia a la rendición de Ucrania

En una nueva llamada telefónica, el presidente ruso deja claro al líder norteamericano que no va a ceder en sus objetivos maximalistas en Ucrania. Trump, muy decepcionado, vuelve a plantearse la posibilidad de aplicar nuevas sanciones a Rusia.

14 de julio: Trump amenaza a Putin con aranceles si no acepta un acuerdo en 50 días

Tras restablecer el envío de armamento a Ucrania, el presidente de EEUU dice que da un plazo de 50 días para que Putin se avenga a negociar un acuerdo antes de aplicar “aranceles secundarios” contra Rusia, es decir contra quienes comercien con este país. También pacta con la OTAN enviar más ayuda militar a Kiev, pero a cuenta de los países europeos.