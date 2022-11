La Fraternidad acató la conciliación obligatoria y levantó el paro de trenes

El gremio La Fraternidad decidió este martes por la tarde levantar el paro que mantenía desde la medianoche de hoy paralizados los servicios ferroviarios, según confirmaron a Télam fuentes oficiales. Fue luego que la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, le pidiera a la organización que cumpliese con la conciliación obligatoria, dando final a más de 12 horas de interrupción del servicio.

El servicio de trenes estuvo paralizado desde la medianoche por dicha medida de fuerza del gremio ferroviario, en el marco de un conflicto por el reclamo del pago de un bono de 50 mil pesos a jubilados y pensionados. Aunque el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Trabajo pidió la conciliación obligatoria, La Fraternidad no lo acató hasta esta tarde.

“En cuanto a lo salarial, nuestra paritaria se ha resuelto favorablemente. Hoy estamos reclamando al Gobierno, y se lo plantemos hace un tiempo, el pago de un bono especial de 50.000 pesos para los compañeros jubilados. Queremos que se haga efectivo antes de fin de año”, declaró ante Radio La Red el secretario de prensa de La Fraternidad, Horacio Caminos.

8 DE NOVIEMBRE

PARO NACIONAL POR JUBILADOS/AS Y PENSIONADAS/OS. pic.twitter.com/J9wpPzmw8h — La Fraternidad (@FraternidadArg) 7 de noviembre de 2022

Además, el dirigente recordó que el reclamo “surgió hace tiempo, de una asamblea general de delegados gremiales” y luego de la decisión “se notificó al Gobierno, a las autoridades del Ministerio de Trabajo y a las empresas”. Caminos aseguró que “hemos realizado campañas de publicidad anunciando nuestra medida de fuerza”. La huelga de los ferroviarios generó graves inconvenientes a los usuarios, especialmente por la hora pico de la mañana.

Más temprano en la jornada, la titular de la cartera de Trabajo sostuvo que la medida de fuerza de los trabajadores ferroviarios “es un paro político”, acusando a esa organización gremial de llevar cabo “una confrontación con las políticas del Gobierno” en declaraciones a Radio con Vos. Esto fue antes de recibir al titular del gremio Omar Maturano en el ministerio, para encontrarle una salida al paro.

“Estoy yendo al Ministerio de Trabajo porque fuimos citados. Queremos levantar un acta donde quede aclarado nuestro reclamo. Los paros no solamente se levantan con conciliación obligatoria sino también con actas donde los trabajadores exponemos nuestros reclamos”, dijo Maturano a Télam, luego de las declaraciones de Olmos.

Tras la reunión, se indicó que La Fraternidad acató la conciliación obligatoria, a lo que se espera que en los próximos minutos comience a restablecerse el servicio de trenes urbanos que se vio afectado durante toda la mañana. Fuentes del Ministerio informaron: “Desde este momento se establecen 20 días hábiles de negociación entre las partes” a la espera de buscar una solución al conflicto.

Trenes Argentinos comunica que desde las 00.00 de hoy, martes 8/11, no circulan trenes en el área metropolitana, ni regionales y ni de larga distancia por una medida de fuerza del gremio La Fraternidad. — Trenes Argentinos (@TrenesArg) 8 de noviembre de 2022

En cuanto al paro, Olmos había remarcado: “El paro estaba convocado por un conjunto de gremios y la mayoría aceptaron el llamado a una conciliación obligatoria. Solo La Fraternidad y una seccional de la Unión Ferroviaria, resolvieron mantener el llamado a una medida de fuerza”. También abarcó a remiseros, camioneros de Santa Fe, personal de carga y descarga y recolectores de residuos de Córdoba.

Ante la pregunta sobre las medidas legales frente a la medida de fuerza, la ministra respondió que “desde el punto de vista operativo, se ordenaron acciones con fiscalización que se traducirán en sanciones”. Apuntó: “En realidad, lo que quiero decir es que no acatar una conciliación es una situación excepcional. En particular, porque este conflicto no es gremial, es algo netamente político. Se trata de un reclamo para los jubilados en general”.

LC con información de agencias