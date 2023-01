Verano 2023: cuáles son los documentos y requisitos para viajar a Brasil

Brasil es uno de los destinos internacionales más elegidos por los argentinos. Entre el 15 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023, cuatro de cada 10 viajes al exterior se dirigían a este país, con cinco ciudades destacadas: Río de Janeiro, Florianópolis, São Paulo, Salvador y Recife. “Los argentinos están eligiendo sus playas con menos anticipación que otros años y la demanda aún se mantiene alta con ventas para el mes de marzo. Y si se suma todo lo vendido en febrero, Brasil ya es el país que más viajes concentró de los argentinos”, destacó Federico Rovida, gerente comercial de Travel Services.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil publicó, en línea con el “Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados”, que los ciudadanos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay no requieren visa para ingresar al país. Pueden viajar con cédula de identidad o pasaporte válido.

Brasil también impuso restricciones sanitarias tras el aumento de casos de Covid-19 desde mediados de noviembre del año pasado y la llegada de la variante ómicron XBB.1.5, más conocida de forma coloquial como “Kraken”. Estas medidas se suman a las recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla.

Cuáles son los requisitos sanitarios que exige Brasil por el rebrote de Covid-19

Todos los adultos y menores de más de 12 años, brasileños y extranjeros, deben presentar:

1. Comprobante de vacunación completa contra el Covid-19, con la última dosis aplicada al menos 14 días antes de la fecha de ingreso al país. El documento de vacunación completa (dos primeras dosis o dosis única dependiendo del tipo de vacuna aplicada) debe presentarse a la aerolínea o responsable de la embarcación antes de abordar. En caso de viaje por vía terrestre, serán solicitados en el punto de control o por los responsables del servicio de transporte de pasajeros.

Se consideran válidas aquellas vacunas aprobadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, entidad brasileña equivalente a la Anmat en Argentina), la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la autoridad del país en que el viajero fue inmunizado.

No se aceptan comprobantes que estén solo en formato de QR-CODE. Los documentos deben estar emitidos en portugués, español o inglés y contar con el nombre del viajero, nombre comercial del fabricante de la vacuna, número de lote y fecha de aplicación de las dosis correspondientes.

2. Prueba de antígeno o RT-PCR con resultado negativo o no detectable, realizado un día antes del embarque, para quienes no estén vacunados. El certificado de recuperación del Covid-19 no es considerado válido para ingresar ni equivalente a una prueba negativa o comprobante de vacunación.

El país vecino ha dejado de exigir la Declaración de Salud del Viajero y cualquier tipo de cuarentena para los turistas, pese al aumento de casos registrado en los últimos dos meses.

Desde el 25 de noviembre, con la última resolución aprobada por la Anvisa, es obligatorio el uso de cubrebocas dentro de las terminales aeroportuarias, medios de transporte y otros establecimientos ubicados en el aeropuerto.

El incumplimiento de estas disposiciones implica para el infractor responsabilidad civil, administrativa y penal por sus acciones y repatriación o deportación inmediata.

Los menores de 12 años están exentos de presentar comprobación de vacunación o pruebas con resultado negativo.

Vacunación contra la fiebre amarilla

Esta vacuna no es condición obligatoria para ingresar a Brasil, pero es altamente recomendada para quienes visiten áreas rurales o de bosques. En particular, se sugiere aplicarla en caso de viaje a los estados de Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso Do Sul, Maranhäo, Tocantins, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Río Grande Do Sul, Piauí (Oeste y Sur), Bahía, Minas Gerais, Espíritu Santo y Río de Janeiro.

La vacuna debe ser aplicada 10 días antes de realizar el viaje. Es gratuita y de dosis única que protege de por vida. En la Web del estado nacional argentino se enumeran los centros provinciales en los que se ofrece la vacuna contra la fiebre amarilla.

