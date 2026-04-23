Tras 35 años de cautiverio en zoológicos argentinos, el chimpancé “Toti” podrá viajar a un centro de resocialización en Inglaterra

El Poder Judicial de Río Negro ordenó avanzar con el traslado del chimpancé “Toti” al centro especializado Monkey World Ape Rescue Centreen, en Inglaterra, tras considerar que ya están dadas las condiciones sanitarias y técnicas necesarias para concretar el proceso de manera segura.

La decisión llega después de casi una década de reclamos por parte de diversas organizaciones proteccionistas que no se cansaron de solicitar a la Justicia el traslado del ejemplar a un santuario donde pudiera vivir en condiciones más adecuadas y relacionarse con otros chimpancés.

Para dicho fin, equipos técnicos de la Fundación Franz Weber y del Instituto Jane Goodall Argentina trabajaron en la evaluación y preparación de Toti. De esta manera, los informes concluyeron que el animal está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.

La historia de Toti

El chimpancé Toti nació el 29 de agosto de 1990 en el zoológico de Jorge Cutini, en Ezeiza, donde solamente tuvo contacto con dos individuos de su especie: su mamá y el chimpancé Coco, con quien compartió su vida en cautiverio en Córdoba.

Pronto fue trasladado junto a su madre al zoo de Florencio Varela, pero cuando aún lo amamantaba, su mamá murió. En 2008 fue trasladado al zoo de Córdoba Capital, hasta que finalmente, desde 2013, permaneció encerrado en Bubalcó, provincia de Río Negro.

Monkey World

El centro especializado Monkey World Ape Rescue Centreen fue el destino elegido para Toti tras considerar que era el lugar más adecuado por su experiencia en rehabilitación de chimpancés provenientes de cautiverio. Además, ofrece condiciones que permiten la socialización con otros individuos de su especie, un aspecto clave para su bienestar.

El traslado de Toti

La resolución de la Justicia establece que la Fundación Franz Weber y el Instituto Jane Goodall Argentina continuarán a cargo de la planificación técnica, sanitaria y logística del traslado, asumiendo los costos del proceso.

Por su parte, la Fundación Bubalco deberá colaborar con las tareas preparatorias y facilitar la documentación necesaria.

El fallo aclara que, si bien el traslado implica riesgos, estos resultan mitigables y deben ponderarse frente a la posibilidad de garantizar a Toti una mejora sustancial y duradera en sus condiciones de vida.

Ahora se espera que se avance en algunos aspectos necesarios para concretar el traslado, como la realización de controles veterinarios, gestiones administrativas y coordinación internacional.

Con información de NA.