Allanaron a la dirigente social Fernanda Miño y Grabois responsabilizó al Gobierno nacional

“Gravísimo. Fernanda Miño llegó a las 22 a su casa en Villa La Cava de San Isidro de la presentación del documental de Ofelia Fernández. Los vecinos nos informan que cuando abrió la puerta, un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron violentamente por atrás. No la dejan comunicar con su abogado. No se indica la causa. Hacemos responsable al gobierno de este accionar propio de la dictadura”, relató en la noche del martes a través de sus redes sociales el dirigente social Juan Grabois para dar a conocer la situación vivida por la ex secretaria de Integración Socio Urbana

Minutos después, el mismo Grabois amplió detalles en X: “Llegamos. Se fueron a los cinco minutos. Sus cómplices narcos ahora empezaron a los tiros en el fondo. Estuvieron dos horas revolviendo la casa. Le pegaron mucho a Fernanda, la tiraron al piso, les pegaron a las niñas, que están totalmente aterrorizadas. Esto no queda así. No nos chupamos el dedo. Nunca jamás hicieron esto para agarrar a un narco de los que matan pibes en este barrio”.

Asimismo, el ex precandidato a Presidente por Unión por la Patria aseguró que a Fernanda Miño, que es madre de cuatro niñas, “jamás le pudieron encontrar nada, entonces inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto”. Y agregó: “¿Saben por qué es este allanamiento? ¡Por el robo de una moto! ¿Se piensan que nosotros somos boludos y que vamos a creer que tan diligentes son los fiscales que, por el robo de una moto, van a hacer un allanamiento a las 10 y media de la noche, cuando Fernanda está volviendo de una actividad política y social?”, cuestionó.

Para Grabois, quienes motorizaron el allanamiento a Miño “son nuestros enemigos, que están cruzando una línea roja más. Son cobardes, siempre cobardes con los de arriba y muy fuertes con los de abajo. No se lo vamos a dejar pasar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Son muy guapos con los pobres, con los villeros”, remarcó.

Hacia el final de su descargo, a través de un video en la puerta de la vivienda de Miño, Grabois advirtió que el barrio La Cava “está lleno de narcotraficantes. Están envenenando a los pibes y hay pibes que mueren todos los días. ¿Y vienen a hacer un allanamiento por una moto a Miño? ¿Cómo puede ser? Esto no queda así. No nos chupamos el dedo″, concluyó.

La respuesta de Patricia Bullrich

Este miércoles, tras las imágenes del allanamiento y las declaraciones de Grabois, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió al cruce del dirigente social y le respondió con un breve mensaje en redes sociales.

“Grabois. El operativo que reclamás fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que tengas que reclamar, hacéselo a tu amigo Axel Kicillof”, escribió en X la funcionaria libertaria.

Quién es Fernanda Miño, a través de una entrevista

