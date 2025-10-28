Cuánto más bajarán las temperaturas y hasta cuándo durará el frío en Buenos Aires

La semana comenzó en el Área Metropolitana de Buenos Aires con condiciones más propias del final del invierno que de los últimos días de octubre. El ingreso de una masa de aire polar, confirmada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de imágenes satelitales, provocó un marcado descenso térmico que sorprendió incluso a los más atentos al pronóstico.

En la madrugada del lunes se registraron lloviznas aisladas que dieron paso a una jornada con nubosidad variable y temperaturas que oscilaron entre los 9 °C y los 15 °C. Durante el día, la probabilidad de lluvias se mantuvo baja, aunque hacia la noche se incrementó hasta un 40 %, con la posibilidad de precipitaciones intermitentes en distintos sectores del conurbano.

La mínima más baja del AMBA se observó en Ezeiza, con apenas 5°C, seguida por Campo de Mayo con 8.8 °C, Merlo con 10 °C, y registros similares en otras localidades como El Palomar, Morón, San Fernando y Aeroparque. Las marcas se ubicaron claramente por debajo del promedio histórico de octubre, estimado en 13.4 °C.

Tras el abrupto descenso de las temperaturas, se espera que para este martes, el aire frío continúe afectando al centro del país. De acuerdo con el SMN, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas seguirán en descenso, con mínimas cercanas a los 8 °C y máximas que apenas rondarán los 16 °C.

El martes podría tener la mañana más fría de la semana, y también podría posicionarse como el día más frío de todo el mes, ya que tendremos una mínima de 8 °C y viento del sudeste rotando al este, con ráfagas de hasta 40 km/h. Además, existe la mínima posibilidad de lluvias para esta mañana.

El pronóstico oficial del SMN, mantiene la posibilidad de la caída de chaparrones para el miércoles por la mañana, pero el tiempo mejoraría hacia la tarde, siempre con cielo mayormente nublado. Se prevén ráfagas del este de hasta 50 km/h, una mínima de 9 °C y una máxima de 18 °C.

La situación comenzaría a cambiar a partir del jueves, cuando se espera una progresiva recuperación térmica, aunque aun con nubosidad importante. Según el pronóstico del SMN, la jornada se presentará con cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 13 °C y 18 °C.

Para el viernes, el clima mostrará una mejora sostenida durante toda la jornada, con una mínima de 11 °C y una máxima cercana a los 22 °C, aunque todavía por debajo del promedio histórico de 22.6 °C para octubre. Durante ese día, los vientos del norte soplarán con intensidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría impactar en los niveles del Río de la Plata.

No obstante, esta breve estabilidad podría verse interrumpida por un nuevo cambio. Meteored advierte sobre el avance de otro frente frío por el centro del país que generaría lluvias y tormentas de variada intensidad entre la madrugada y la mañana del sábado.

A pesar de ello, antes del ingreso definitivo de ese sistema, las temperaturas alcanzarían su pico semanal, con mínimas de entre 15 y 17 °C y máximas estimadas en 23 o 24 °C, según el modelo ECMWF.

Luego de un inicio de semana inusualmente frío y húmedo, el clima en la región comenzará a recuperarse de forma paulatina entre el jueves y el viernes. Sin embargo, la posibilidad de un nuevo descenso térmico durante el fin de semana no está descartada, el SMN recomienda mantenerse atentos a las próximas actualizaciones.