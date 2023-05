Quién era Benjamín Gamond, el joven asesinado a machetazos en México

Benjamín Gamond, el joven de 23 años que fue asesinado a machetazos en México mientras almorzaba con sus amigos, era oriundo de la provincia de Córdoba y desde hacía varios meses se había instalado en aquel país para trabajar.

Murió Benjamín Gamond, el joven argentino atacado a machetazos en una playa de México

Gamond se encontraba internado desde el domingo pasado en la Ciudad de México tras haber sido trasladado desde Oaxaca por la gravedad de una herida en la cabeza.

El joven hacía poco había recibido la visita de dos amigos: Santiago Lastra y Macarena González, también víctimas de la agresión.

Gamond disfrutaba de la vida y tenía varias pasiones como, por ejemplo, el skate y el rugby, y en este último deporte jugó toda su adolescencia en el Club Tala.

“La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, informó mediante su cuenta de Instagram uno de los hermanos de la víctima, Facundo Gamond.

“Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos que sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia”, agregó.

“Te despedimos como te merecés”, “Así te despedimos hermanito del alma, como un héroe”, escribió Facundo sobre las imágenes.

Por su parte, las autoridades del Tala Rugby Club, institución a la que pertenecía Benjamín, expresaron a través de un comunicado.“Abrazamos y acompañamos a su mamá, sus hermanos y toda su familia, a sus amigos y a toda la comunidad blanquinegra en este tristísimo momento”.

Fuentes de Cancillería detallaron que desde el mismo día del hecho, el Consulado asistió a las víctimas y mantuvo contacto con sus familiares, al tiempo que funcionarios de ese organismo se comunicaron con el Hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido, donde se confirmó que “los tres argentinos estaban siendo atendidos a pesar de tener el seguro de viajero vencido por haber estado más de seis meses fuera de la Argentina”.

Desde el Palacio San Martín consignaron que “la gravedad de las heridas que tenía Gamond requerían otro tipo de atención médica, y a través de gestiones del Ministerio de Salud de la Argentina que encabeza Carla Vizzotti y el embajador Tomada, se contactó a un alto funcionario de la Secretaría de Salud de México, que indicó que el traslado sanitario se haría por helicóptero de la Marina Mexicana”.

Sin embargo, el vuelo de ese día debió ser abortado por una fuerte tormenta en Ciudad de México y el traslado se efectivizó el domingo último al mediodía, cuando Benjamín fue finalmente llevado en un avión sanitario facilitado por la Secretaria de Marina de México al Hospital General de la ciudad capital.

En tanto, en las últimas horas, el embajador Tomada y la cónsul general, Gabriela Quinteros, visitaron a la familia del argentino que ya había arribado a ese país, añade la información oficial, que detalla que, por la tarde, se confirmó la muerte cerebral irreversible de Gamond, cuya familia manifestó su interés de donar los órganos, por lo cual los funcionarios argentinos se encuentran realizando las gestiones consulares a tal fin.

“La Cancillería argentina destaca y agradece a las autoridades mexicanas por la solidaridad y eficacia en el apoyo brindado frente a los lamentables hechos ocurridos”, concluye la comunicación oficial.

Qué pasó con Benjamín y sus amigos

Benjamín Gamond, oriundo de Córdoba, había sido trasladado el pasado domingo en un vuelo sanitario desde el hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido hacia la capital mexicana tras quedar herido de gravedad por una lesión en la cabeza, y permanecía internado en estado reservado en el Hospital General donde finalmente falleció. Desde Cancillería habían explicado que el traslado fue organizado por la Secretaría de Salud de México, en un “avión ambulancia de la Armada” de ese país.

El ataque ocurrió durante la tarde del viernes pasado en la zona turística “Lagunas de Chacahua”, en el municipio de Villa Tutupepec. Por motivos que aún se investigan, un joven agredió a machetazos a los tres argentinos de Córdoba, identificados como Benjamín Gamond, Santiago Lastra (22) y Macarena González (23).

Según los familiares, era la segunda vez que Gamond viajaba a México, y en esta oportunidad se había instalado en Tulum para trabajar durante la temporada en el área gastronómica y ahorrar dinero. Junto a él se hallaba Lastra, amigo desde la infancia con quien compartía el gusto por el deporte, ya que coincidían en el club Tala Rugby Club; y Macarena, su novia.

Según la Coordinación Municipal de Protección Civil de Tutupepec, Gamond resultó gravemente herido en la cabeza con un machete y logró ser internado en un centro asistencial de la zona. Los tres heridos fueron atendidos inicialmente en la costa por paramédicos de Protección Civil Municipal.

Efectivos de la Policía municipal local detuvieron a un joven de 21 años identificado como Cruz Irving Martínez Flores, oriundo de Ometepec, en el estado de Guerrero. Las víctimas habían tomado contacto con el agresor, quienes por motivos desconocidos decidió posteriormente atacarlos a traición. Martínez Flores fue trasladado a la vicefiscalía regional de la Costa, en donde la Mesa de Delitos de Alto Impacto será la encargada de definir su situación legal.

Según Marcos, se trató de un ataque “sin motivo y por la espalda, una locura”. “Fueron abordados por un tipo que los agredió a los tres con un machete. Al amigo le provocó una fractura en un brazo, la chica también resultó lesionada y tuvo que ser intervenida por un corte y una fractura en el húmero”, detalló a LM Neuquén. Además, señaló que su hermano “recibió dos machetazos en la cabeza, con pérdida de masa encefálica”.

En tanto, en una entrevista con el portal Necochea Digital, la mamá de Macarena, Fernanda Carina González, contó cómo se produjo la brutal agresión por la que un hombre cordobés se encuentra internado y en grave estado de salud.

“Si bien yo sé que ella está bien, es un momento tremendo y es durísimo no poder estar ahí”, comenzó diciendo la mujer sobre el escaso contacto que pudo mantener vía online con Macarena Elía González, su hija de 29 años.

Sobre el confuso episodio, reveló que los tres “llegaron a la isla el día anterior” y conocieron al agresor en la lancha que los transportó hacia el destino. “Venía con otras personas y estuvo hablando con ellos, les dijo que erar instructor de surf. Ellos hablaron como con cualquiera otra persona que se les acerca y no lo vieron más. Cuando llegaron a la isla, él les dijo que era de ahí y que cualquier cosa que necesitaran saber iba a andar por la costa”, relató Fernanda sobre los dichos de Macarena.

“Ellos se instalaron, pasó la noche y al otro día fueron a almorzar a un restaurante, lo vieron que esta ahí y entonces ‘Benja’, que es el chico que falleció, se acercó y le preguntó si sabía dónde podían comprar tablas de surf”, contó.

Ahí fue cuando los argentinos se dieron cuenta de que algo andaba mal. “El tipo los miró como si no los conociera, como sacado”, explicó la madre sobre lo que pudo rescatar de su conversación a distancia, y agregó: “Entonces se fue y se acercó a los chicos y les dijo: ‘Me habló raro, como si no me conociera’”.

Minutos después, los jóvenes abandonaron el establecimiento gastronómico y fue en ese momento cuando se produjo el ataque. El agresor “salió corriendo de la nada como loco y lo atacó con el machete en la cara y la cabeza (a Gamond) y lo único que le dijo fue ‘a vos te mandaron, a vos te mandaron’”.

Entonces, “Maca se le tiró encima para que no lo atacara más y ahí la cortó a ella”, contó la madre, añadiendo que cuando su hija “logró pararse y correr para pedir ayuda, atacó también a su novio”, haciéndole cortes en la zona de los brazos y una fractura en la muñeca.

