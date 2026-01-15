Calendario de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires

La segunda quincena de enero ofrece propuestas de conexión con la naturaleza, carnavales y festividades tradicionalistas.

Daireaux realizará la 45º Fiesta de la Fortinera Deroense; General Guido, la 27° Carnaval Guidense; La Plata, la 17° Cuentos Bajo la Luz de la Luna; Necochea, la 22º Feria de las Colectividades Extranjeras y Mar Chiquita, el Sendero de la Albúfera y el Circuito Escuela Sustentable.

En Villa Gesell y Miramar, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso los Paradores Recreo para compartir y disfrutar en familia de servicios de playa gratuitos, propuestas recreativas y juegos.

Villa Gesell

Parador Recreo 2026

Fecha, hora y lugar: sábado 3 de enero al sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.

Descripción: servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área de sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses.

servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área de sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita.

Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
Programación completa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nTbHyCstX0W2CX9jQxLvwkTvbSuXvEfK/edit?usp=sharing&ouid=114010676144048554906&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nTbHyCstX0W2CX9jQxLvwkTvbSuXvEfK/edit?usp=sharing&ouid=114010676144048554906&rtpof=true&sd=true Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

General Alvarado (Miramar)

Parador Recreo 2026

Fecha, hora y lugar: sábado 3 de enero al sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.

Descripción: servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia con espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses.

servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia con espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita.

Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
Programación completa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nTbHyCstX0W2CX9jQxLvwkTvbSuXvEfK/edit?usp=sharing&ouid=114010676144048554906&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nTbHyCstX0W2CX9jQxLvwkTvbSuXvEfK/edit?usp=sharing&ouid=114010676144048554906&rtpof=true&sd=true Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

Fiestas polulares

Daireaux

45º Fiesta de la Fortinera Deroense

Fecha, hora y lugar: viernes 16 al domingo 18, desde las 20:30, en el Parque Ingeniero Ángel Martín.

Descripción: espectáculos: Jorge Rojas, Los Caldenes, Rayces, Taller Municipal de Danzas Folklóricas, Taller de Coro Municipal, Hagan Lío, Natalie Pérez, Queen 's Dance y Los Herrera. Elección de la Fortinera, sorteo, patio de comidas y feria de artesanías.

espectáculos: Jorge Rojas, Los Caldenes, Rayces, Taller Municipal de Danzas Folklóricas, Taller de Coro Municipal, Hagan Lío, Natalie Pérez, Queen 's Dance y Los Herrera. Elección de la Fortinera, sorteo, patio de comidas y feria de artesanías. Entrada gratuita.

Organiza la Municipalidad de Daireaux con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Organiza la Municipalidad de Daireaux con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Grilla de espectáculos: www.instagram.com/p/DSXXrwYDT2R/?igsh=YjczMzIxNW1qcW9x

www.instagram.com/p/DSXXrwYDT2R/?igsh=YjczMzIxNW1qcW9x Más información: www.instagram.com/prensa_municipal_daireaux/ - www.facebook.com/daireaux.prensa.municipal

General Guido

27º Carnaval Guidense

Fecha, hora y lugar: viernes 16 y sábado 17, desde las 22:00, en General Guido.

Descripción: desfiles, comparsas Copalex y Ara Berá, La Batucada del Pueblo, artistas y DJs invitados. Cantina y puestos gastronómicos. El carnaval continúa los días 21, 23 y 24 de enero.

desfiles, comparsas Copalex y Ara Berá, La Batucada del Pueblo, artistas y DJs invitados. Cantina y puestos gastronómicos. El carnaval continúa los días 21, 23 y 24 de enero. Entrada gratuita.

Organiza la Municipalidad de General Guido.

Organiza la Municipalidad de General Guido.

Lincoln (Roberts)

Carnaval en las Localidades

Fecha, hora y lugar: viernes 16 al domingo 18, por la noche, en la localidad de Roberts.

Descripción: batucadas, atracciones mecánicas, comparsas, disfraces sueltos, postulación a Embajadora 2026 y cierre musical en cada noche.

batucadas, atracciones mecánicas, comparsas, disfraces sueltos, postulación a Embajadora 2026 y cierre musical en cada noche. Entrada gratuita.

Organiza la Agencia Municipal de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln y la Delegación Municipal de Roberts.

Organiza la Agencia Municipal de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln y la Delegación Municipal de Roberts.

General Viamonte (Baigorrita)

Carnavales en Baigorrita 2026

Fecha, hora y lugar: viernes 16 al domingo 18, a las 21:30, en Baigorrita.

Descripción: carnaval 2026: tres noches de ritmo, color y tradición. El Domingo, a las 20:00, se realizará el tradicional Carnaval Infantil.
Espectáculos musicales: La Ley 13, Tambo Tambo y Karu.

carnaval 2026: tres noches de ritmo, color y tradición. El Domingo, a las 20:00, se realizará el tradicional Carnaval Infantil. Espectáculos musicales: La Ley 13, Tambo Tambo y Karu.

La Ley 13, Tambo Tambo y Karu. Entrada gratuita.

Organiza la Delegación Municipal de Baigorrita y el Municipio de General Viamonte.

Organiza la Delegación Municipal de Baigorrita y el Municipio de General Viamonte.
Programación: www.instagram.com/carnavalviamonte/

www.instagram.com/carnavalviamonte/ Más información: www.instagram.com/carnavalviamonte/ - www.facebook.com/viamontemunicipio - www.instagram.com/carnavalbaigorrita/

Lincoln (El Triunfo)

Carnaval en las Localidades

Fecha, hora y lugar: sábado 17 y domingo 18, por la noche, en El Triunfo.

Descripción: sábado, Autos Maniáticos, comparsa Nuevo Imperio, batucadas Misterbanda y Nuevo Triunfo.Cierre musical con Mágico Tropical. Domingo, batucadas Filho Do Samba, Nuevo Triunfo y Samba Axé, atracciones mecánicas y Valeria Prieto. Cierre musical con Pablo y Lucas.

sábado, Autos Maniáticos, comparsa Nuevo Imperio, batucadas Misterbanda y Nuevo Triunfo.Cierre musical con Mágico Tropical. Domingo, batucadas Filho Do Samba, Nuevo Triunfo y Samba Axé, atracciones mecánicas y Valeria Prieto. Cierre musical con Pablo y Lucas. Entrada gratuita.

Organiza la Agencia Municipal de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln y la Delegación Municipal de El Triunfo.

Organiza la Agencia Municipal de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln y la Delegación Municipal de El Triunfo.

Eventos gastronómicos

General Belgrano

2° Festival Morfi , Vacío y Hamburguesa

Fecha, hora y lugar: sábado 17 y domingo 18, a partir del mediodía, en el predio Mateo Bruzzo.

Descripción: paseo de emprendimientos y artesanías, patio cervecero, alfajorero y gastronómico, juegos para las infancias y espectáculos de música y danza.

paseo de emprendimientos y artesanías, patio cervecero, alfajorero y gastronómico, juegos para las infancias y espectáculos de música y danza. Entrada gratuita.

Organiza la Municipalidad de General Belgrano.

Organiza la Municipalidad de General Belgrano.

Eventos culturales

Pehuajó

Gran Peña Folclórica y Popular

Fecha, hora y lugar: viernes 16 y sábado 17, a las 20:30, en el Parque San Martín.

Descripción: música, danza, presentación de artistas, emprendimientos y artesanías locales.Tres escenarios y siete cantinas a cargo de clubes locales.

música, danza, presentación de artistas, emprendimientos y artesanías locales.Tres escenarios y siete cantinas a cargo de clubes locales. Entrada gratuita.

Organiza la Municipalidad de Pehuajó.

Organiza la Municipalidad de Pehuajó.

La Plata

17º Cuentos Bajo la Luz de la Luna

Fecha, hora y lugar: jueves 22, a las 20:00, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, av. 19 y calle 51.

Descripción: tercer encuentro para escuchar, disfrutar y conocer historias que hablan de nuestras identidades y culturas. En esta ocasión se presentan Raúl Cuevas, Luly Bassi y Claudio Ledesma.

tercer encuentro para escuchar, disfrutar y conocer historias que hablan de nuestras identidades y culturas. En esta ocasión se presentan Raúl Cuevas, Luly Bassi y Claudio Ledesma. Entrada a la gorra.

No se suspende por lluvia. Se sugiere estar 20 minutos antes.

Organiza Cuentería Escuela de Cuentos y la Municipalidad de La Plata.

Organiza Cuentería Escuela de Cuentos y la Municipalidad de La Plata.

Villa Gesell

57º Encuentros Corales de Verano

Fecha, hora y lugar: miércoles y sábados de enero y febrero, a las 21:00, en el Anfiteatro del Pinar, av. 10 y Paseo 102.

Descripción: conciertos públicos y gratuitos, a cargo de coros provenientes de distintas provincias argentinas.
Organiza la Sociedad de los Encuentros Corales con el auspicio de la Municipalidad de Villa Gesell.
Programación: www.instagram.com/p/DTBLsNREXSS/?hl=es&img_index=2

conciertos públicos y gratuitos, a cargo de coros provenientes de distintas provincias argentinas. Organiza la Sociedad de los Encuentros Corales con el auspicio de la Municipalidad de Villa Gesell.

la Sociedad de los Encuentros Corales con el auspicio de la Municipalidad de Villa Gesell. Programación: www.instagram.com/p/DTBLsNREXSS/?hl=es&img_index=2

www.instagram.com/p/DTBLsNREXSS/?hl=es&img_index=2 Más información: https://encuentroscorales.ar/ - www.gesell.tur.ar/eventos

General Arenales

Arribeños Rock 2026

Fecha, hora y lugar: sábado 17, por la noche, en la Pista de la Salud y Deporte.

Descripción: presentaciones: Miedo, Franz Cox, La Infantería Paraguaya, Sangre India, Viento Recio, Dúo Líbero y De Los Palotes. Cierre con los Delfines de Etiopía. Servicio de cantina, puestos gastronómicos, emprendimientos y artesanías.

presentaciones: Miedo, Franz Cox, La Infantería Paraguaya, Sangre India, Viento Recio, Dúo Líbero y De Los Palotes. Cierre con los Delfines de Etiopía. Servicio de cantina, puestos gastronómicos, emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita.

Con el auspicio de la Municipalidad de General Arenales.

Con el auspicio de la Municipalidad de General Arenales.

Eventos deportivos

Tres Arroyos (Claromecó)

31° Seven Playero de Claromecó

Fecha, hora y lugar: sábado 17 y domingo 18, a las 10:00, en la playa de Claromecó.

Descripción: seven masculino, juveniles M17 y encuentro de veteranos.

seven masculino, juveniles M17 y encuentro de veteranos. Inscripción arancelada.

Entrada gratuita para el público.

Organiza Tres Arroyos Rugby Hockey Club con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Organiza Tres Arroyos Rugby Hockey Club con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Balcarce

4º Triatlón Brava

Fecha, hora y lugar: domingo 18, a las 09:00, en el Club de Pesca, Ruta Nacional 226 KM 39,5.

Descripción: natación, 750 metros; ciclismo, 20 kilómetros y carrera, 5. Premiación, medallas finished.

natación, 750 metros; ciclismo, 20 kilómetros y carrera, 5. Premiación, medallas finished. Inscripción arancelada.

Organizan la Brava Duatlón-Triatlón y la Municipalidad de Balcarce.

Organiza la Brava Duatlón-Triatlón y la Municipalidad de Balcarce.

Visitas guiadas

La Costa (Santa Teresita)

Clases de Rock en el Parador Municipal

Fecha, hora y lugar: viernes de enero, a las 20:00, en el Parador Municipal Santa Teresita, av. Costanera y calle 35.

Descripción: clases de rock para moverse, divertirse y compartir una noche distinta junto al mar. No requiere experiencia previa. Ideal para todas las edades.

clases de rock para moverse, divertirse y compartir una noche distinta junto al mar. No requiere experiencia previa. Ideal para todas las edades. Actividad gratuita.

Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.

Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.

La Costa (San Bernardo)

Yoga Frente al Mar

Fecha, hora y lugar: miércoles, jueves y domingos de enero, a las 18:00, en el Parador Municipal, San Bernardo, av. Costanera al 3000.

Descripción: clase de yoga frente al mar para relajarse y cerrar el día en equilibrio.

clase de yoga frente al mar para relajarse y cerrar el día en equilibrio. Actividad gratuita.

Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.

Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.

La Costa (Santa Teresita y San Bernardo)

Caminata por la Playa

Fecha, hora y lugar: miércoles, a las 09:00, en el Parador Municipal Santa Teresita, av. Costanera y calle 35. Jueves a las 09:00, en el Parador Municipal San Bernardo, av. Costanera al 3000.

Descripción: actividad recreativa pensada para adultos mayores, ideal para disfrutar del aire libre, el paisaje y el movimiento suave. Un recorrido tranquilo, acompañado y adaptado al ritmo del grupo.

actividad recreativa pensada para adultos mayores, ideal para disfrutar del aire libre, el paisaje y el movimiento suave. Un recorrido tranquilo, acompañado y adaptado al ritmo del grupo. Actividad gratuita.

Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.

Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.

Mar Chiquita

Sendero Bosque Arroyo y Mar

Fecha, hora y lugar: Viernes 16, a las 18:00, en av. Golfo San Jorge y La Fragata, La Caleta.

Descripción: recorrido por tres ecosistemas. Apreciación de variedad de plantas nativas y exóticas, avistamiento de aves migratorias y residentes y fauna autóctona.
Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.

recorrido por tres ecosistemas. Apreciación de variedad de plantas nativas y exóticas, avistamiento de aves migratorias y residentes y fauna autóctona. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.

a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita .

Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

la Municipalidad de Mar Chiquita. Más información: https://marchiquita.tur.ar/

Patagones (Carmen de Patagones)

Patagones y Su Encanto Nocturno

Fecha, hora y lugar: viernes 16, a las 19:00, en la plaza 7 de Marzo.

Descripción: visita guiada peatonal con recorrido por sitios emblemáticos: el caso histórico, declarado Poblado Histórico Nacional; edificios, plazas y puntos panorámicos.
Duración: una hora y media.

visita guiada peatonal con recorrido por sitios emblemáticos: el caso histórico, declarado Poblado Histórico Nacional; edificios, plazas y puntos panorámicos. Duración: una hora y media.

una hora y media. Actividad gratuita.

Organiza la Municipalidad de Patagones.

Organiza la Municipalidad de Patagones.

Patagones (Balneario Los Pocitos)

Visitas Ecoturísticas

Fecha, hora y lugar: sábados de enero, a las 11:30, en la Oficina de Informes Turísticos.

Descripción: visita guiada peatonal pensada para conectar con la naturaleza, conocer el ecosistema costero y promover el cuidado del ambiente. Interpretación de los paisajes, la flora y la fauna.
Duración: una hora y media.

visita guiada peatonal pensada para conectar con la naturaleza, conocer el ecosistema costero y promover el cuidado del ambiente. Interpretación de los paisajes, la flora y la fauna. Duración: una hora y media.

una hora y media. Actividad gratuita.

Organiza la Municipalidad de Patagones

la Municipalidad de Patagones Más información: www.instagram.com/turismopatagones/ - www.instagram.com/turismolospocitos/

Mar Chiquita

Sendero de la Albúfera

Fecha, hora y lugar: sábado 17 y martes 20, a las 09:30, en el Centro de Atención al Visitante, Balneario Parque Mar Chiquita, av. Fernando Soler 1424.

Descripción: introducción a la biodiversidad del lugar mediante la exhibición de material biológico, la interpretación ambiental y la identificación de especies, en un recorrido que propone la observación de los médanos, los pastizales, el mar y la laguna.
Inscripción previa.

introducción a la biodiversidad del lugar mediante la exhibición de material biológico, la interpretación ambiental y la identificación de especies, en un recorrido que propone la observación de los médanos, los pastizales, el mar y la laguna. Inscripción previa.

Actividad gratuita.

Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Mar Chiquita

Circuito Escuela Sustentable

Fecha, hora y lugar: sábado 17, a las 11:30, desde av. De Las Letras y Constancio Vigil.

Descripción: recorrido por la primera escuela autosustentable del país. Su construcción fue realizada con materiales reciclados, se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción.
Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.

recorrido por la primera escuela autosustentable del país. Su construcción fue realizada con materiales reciclados, se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.

a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita.

Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

General Alvarado (Miramar)

Visita Guiada en el Bosque Vivero Florentino Ameghino

Fecha, hora y lugar: sábado 17, a las 10:00, saliendo desde la Base de Guardaparques.

Descripción: circuitos turísticos y recreativos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino, con acompañamiento de personal especializado.

circuitos turísticos y recreativos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino, con acompañamiento de personal especializado. Actividad gratuita.

Organiza la Municipalidad de Geneal Alvarado.

la Municipalidad de Geneal Alvarado. Más información: https://miramar.tur.ar/index.php/2025/12/22/visitas-guiadas/

Tres Arroyos (San Francisco de Bellocq)

Marea Rural 2026

Fecha, hora y lugar: miércoles 21, a las 17:00, saliendo desde Orense y desde Tres Arroyos.

Descripción: salidas gratuitas en combi desde la ciudad y las playas para descubrir la magia de los pueblos rurales de la región. En esta ocasión: visita a la localidad de San Francisco de Bellocq. Los consumos y servicios en cada destino corren por cuenta de los visitantes, incluidos los productos regionales, las artesanías, la gastronomía, los espectáculos y las visitas guiadas.
Cupos limitados con inscripción previa en: linktr.ee/tresarroyosturismo o comunicándose al WhatsApp al (2983) 458996.
Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos.

salidas gratuitas en combi desde la ciudad y las playas para descubrir la magia de los pueblos rurales de la región. En esta ocasión: visita a la localidad de San Francisco de Bellocq. Los consumos y servicios en cada destino corren por cuenta de los visitantes, incluidos los productos regionales, las artesanías, la gastronomía, los espectáculos y las visitas guiadas. Cupos limitados con inscripción previa en: linktr.ee/tresarroyosturismo o comunicándose al WhatsApp al (2983) 458996.

con inscripción previa en: linktr.ee/tresarroyosturismo o comunicándose al WhatsApp al (2983) 458996. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos.

la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos. Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ - www.facebook.com/turismo.tresarroyos

Pinamar

Visita Guiada al Viejo Hotel

Fecha, hora y lugar: martes 20 y jueves 22, a las 17:00, en el Viejo Hotel Ostende.

Descripción: circuito que rememora sucesos, anécdotas y acontecimientos de la ciudad.

circuito que rememora sucesos, anécdotas y acontecimientos de la ciudad. Actividad arancelada.

Organiza Experiencia Pinamar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Organiza Experiencia Pinamar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Mar Chiquita

Sendero Cordón Médanos

Fecha, hora y lugar: miércoles 21, a las 09:00, en Santa Elena y Reconquista.

Descripción: circuito que recorre dunas de arena fina que forman un cordón de médanos a lo largo de la costa.
Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.

circuito que recorre dunas de arena fina que forman un cordón de médanos a lo largo de la costa. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.

a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita.

Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Mar Chiquita

Sendero Parque Lago

Fecha, hora y lugar: jueves 22, a las 18:00, en av. Del Lago y Colectora.

Descripción: recorrido por un entorno natural que abarca el lago, las áreas de vegetación y la biodiversidad local.
Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.

recorrido por un entorno natural que abarca el lago, las áreas de vegetación y la biodiversidad local. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.

a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita.

Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Ferias y exposiciones

Necochea

22º Feria de las Colectividades Extranjeras

Fecha, hora y lugar: viernes 16 al domingo 18, a partir de las 19:00, en el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo.

Descripción: participación de las colectividades española, italiana, francesa, danesa, árabe, vasca, andaluza y asturiana; oferta gastronómica de platos tradicionales: paella, tortilla española, callos, chistorra, shawarma árabe, torta danesa, carne bourguignonne francesa y cipolli italianos; presencia de delegaciones invitadas de Berisso, Capital Provincial del Inmigrante y espectáculos musicales y de danzas.

participación de las colectividades española, italiana, francesa, danesa, árabe, vasca, andaluza y asturiana; oferta gastronómica de platos tradicionales: paella, tortilla española, callos, chistorra, shawarma árabe, torta danesa, carne bourguignonne francesa y cipolli italianos; presencia de delegaciones invitadas de Berisso, Capital Provincial del Inmigrante y espectáculos musicales y de danzas. Entrada gratuita.

Organiza la Coordinadora de Colectividades Extranjeras Necochea –Quequén en conjunto con la Municipalidad de Necochea.

Organiza la Coordinadora de Colectividades Extranjeras Necochea –Quequén en conjunto con la Municipalidad de Necochea.

San Vicente

Expo Comics 2026

Fecha, hora y lugar: domingo 18, a las 17:00, en la Estación Cultural San Vicente, av. Sarmiento al 1000.

Descripción: edición especial de verano que reúne lo mejor del mundo geek, los cómics, el cosplay y el anime. Puestos de cómics, ilustraciones y coleccionables; charlas y presentaciones de artistas invitados, desfile de cosplay, espacios para toda la familia y bandas en vivo.

edición especial de verano que reúne lo mejor del mundo geek, los cómics, el cosplay y el anime. Puestos de cómics, ilustraciones y coleccionables; charlas y presentaciones de artistas invitados, desfile de cosplay, espacios para toda la familia y bandas en vivo. Entrada gratuita.

Organiza la Municipalidad de San Vicente.

Organiza la Municipalidad de San Vicente.

