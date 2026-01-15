Calendario de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires
La segunda quincena de enero ofrece propuestas de conexión con la naturaleza, carnavales y festividades tradicionalistas.
Daireaux realizará la 45º Fiesta de la Fortinera Deroense; General Guido, la 27° Carnaval Guidense; La Plata, la 17° Cuentos Bajo la Luz de la Luna; Necochea, la 22º Feria de las Colectividades Extranjeras y Mar Chiquita, el Sendero de la Albúfera y el Circuito Escuela Sustentable.
En Villa Gesell y Miramar, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso los Paradores Recreo para compartir y disfrutar en familia de servicios de playa gratuitos, propuestas recreativas y juegos.
Villa Gesell
Parador Recreo 2026
- Fecha, hora y lugar: sábado 3 de enero al sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.
- Descripción: servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área de sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses.
- Entrada gratuita.
- Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
- Programación completa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nTbHyCstX0W2CX9jQxLvwkTvbSuXvEfK/edit?usp=sharing&ouid=114010676144048554906&rtpof=true&sd=true
- Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar
General Alvarado (Miramar)
Parador Recreo 2026
- Fecha, hora y lugar: sábado 3 de enero al sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.
- Descripción: servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia con espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses.
- Entrada gratuita.
- Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
- Programación completa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nTbHyCstX0W2CX9jQxLvwkTvbSuXvEfK/edit?usp=sharing&ouid=114010676144048554906&rtpof=true&sd=true
- Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar
Fiestas polulares
Daireaux
45º Fiesta de la Fortinera Deroense
- Fecha, hora y lugar: viernes 16 al domingo 18, desde las 20:30, en el Parque Ingeniero Ángel Martín.
- Descripción: espectáculos: Jorge Rojas, Los Caldenes, Rayces, Taller Municipal de Danzas Folklóricas, Taller de Coro Municipal, Hagan Lío, Natalie Pérez, Queen 's Dance y Los Herrera. Elección de la Fortinera, sorteo, patio de comidas y feria de artesanías.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Daireaux con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
- Grilla de espectáculos: www.instagram.com/p/DSXXrwYDT2R/?igsh=YjczMzIxNW1qcW9x
- Más información: www.instagram.com/prensa_municipal_daireaux/ - www.facebook.com/daireaux.prensa.municipal
General Guido
27º Carnaval Guidense
- Fecha, hora y lugar: viernes 16 y sábado 17, desde las 22:00, en General Guido.
- Descripción: desfiles, comparsas Copalex y Ara Berá, La Batucada del Pueblo, artistas y DJs invitados. Cantina y puestos gastronómicos. El carnaval continúa los días 21, 23 y 24 de enero.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de General Guido.
- Más información: www.instagram.com/carnavalguidense_/
Lincoln (Roberts)
Carnaval en las Localidades
- Fecha, hora y lugar: viernes 16 al domingo 18, por la noche, en la localidad de Roberts.
- Descripción: batucadas, atracciones mecánicas, comparsas, disfraces sueltos, postulación a Embajadora 2026 y cierre musical en cada noche.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Agencia Municipal de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln y la Delegación Municipal de Roberts.
- Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/ - www.facebook.com/MuniLincoln/ - www.instagram.com/carnavalroberts/ - www.facebook.com/delegacion.roberts.9
General Viamonte (Baigorrita)
Carnavales en Baigorrita 2026
- Fecha, hora y lugar: viernes 16 al domingo 18, a las 21:30, en Baigorrita.
- Descripción: carnaval 2026: tres noches de ritmo, color y tradición. El Domingo, a las 20:00, se realizará el tradicional Carnaval Infantil.
- Espectáculos musicales: La Ley 13, Tambo Tambo y Karu.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Delegación Municipal de Baigorrita y el Municipio de General Viamonte.
- Programación: www.instagram.com/carnavalviamonte/
- Más información: www.instagram.com/carnavalviamonte/ - www.facebook.com/viamontemunicipio - www.instagram.com/carnavalbaigorrita/
Lincoln (El Triunfo)
Carnaval en las Localidades
- Fecha, hora y lugar: sábado 17 y domingo 18, por la noche, en El Triunfo.
- Descripción: sábado, Autos Maniáticos, comparsa Nuevo Imperio, batucadas Misterbanda y Nuevo Triunfo.Cierre musical con Mágico Tropical. Domingo, batucadas Filho Do Samba, Nuevo Triunfo y Samba Axé, atracciones mecánicas y Valeria Prieto. Cierre musical con Pablo y Lucas.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Agencia Municipal de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln y la Delegación Municipal de El Triunfo.
- Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/ - www.facebook.com/MuniLincoln/
Eventos gastronómicos
General Belgrano
2° Festival Morfi , Vacío y Hamburguesa
- Fecha, hora y lugar: sábado 17 y domingo 18, a partir del mediodía, en el predio Mateo Bruzzo.
- Descripción: paseo de emprendimientos y artesanías, patio cervecero, alfajorero y gastronómico, juegos para las infancias y espectáculos de música y danza.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de General Belgrano.
- Más información: www.instagram.com/generalbelgranotur/ - www.instagram.com/culturayeducacionmunigb/
Eventos culturales
Pehuajó
Gran Peña Folclórica y Popular
- Fecha, hora y lugar: viernes 16 y sábado 17, a las 20:30, en el Parque San Martín.
- Descripción: música, danza, presentación de artistas, emprendimientos y artesanías locales.Tres escenarios y siete cantinas a cargo de clubes locales.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Pehuajó.
- Más información: www.instagram.com/prensapehuajo/ - www.facebook.com/prensapehuajo?locale=es_LA
La Plata
17º Cuentos Bajo la Luz de la Luna
- Fecha, hora y lugar: jueves 22, a las 20:00, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, av. 19 y calle 51.
- Descripción: tercer encuentro para escuchar, disfrutar y conocer historias que hablan de nuestras identidades y culturas. En esta ocasión se presentan Raúl Cuevas, Luly Bassi y Claudio Ledesma.
- Entrada a la gorra.
- No se suspende por lluvia. Se sugiere estar 20 minutos antes.
- Organiza Cuentería Escuela de Cuentos y la Municipalidad de La Plata.
- Más información: www.instagram.com/centroculturalymislasmalvinas/
Villa Gesell
57º Encuentros Corales de Verano
- Fecha, hora y lugar: miércoles y sábados de enero y febrero, a las 21:00, en el Anfiteatro del Pinar, av. 10 y Paseo 102.
- Descripción: conciertos públicos y gratuitos, a cargo de coros provenientes de distintas provincias argentinas.
- Organiza la Sociedad de los Encuentros Corales con el auspicio de la Municipalidad de Villa Gesell.
- Programación: www.instagram.com/p/DTBLsNREXSS/?hl=es&img_index=2
- Más información: https://encuentroscorales.ar/ - www.gesell.tur.ar/eventos
General Arenales
Arribeños Rock 2026
- Fecha, hora y lugar: sábado 17, por la noche, en la Pista de la Salud y Deporte.
- Descripción: presentaciones: Miedo, Franz Cox, La Infantería Paraguaya, Sangre India, Viento Recio, Dúo Líbero y De Los Palotes. Cierre con los Delfines de Etiopía. Servicio de cantina, puestos gastronómicos, emprendimientos y artesanías.
- Entrada gratuita.
- Con el auspicio de la Municipalidad de General Arenales.
- Más información: www.instagram.com/gobiernogeneralarenales/ - www.facebook.com/gobiernomunicipalgralaarenales
Eventos deportivos
Tres Arroyos (Claromecó)
31° Seven Playero de Claromecó
- Fecha, hora y lugar: sábado 17 y domingo 18, a las 10:00, en la playa de Claromecó.
- Descripción: seven masculino, juveniles M17 y encuentro de veteranos.
- Inscripción arancelada.
- Entrada gratuita para el público.
- Organiza Tres Arroyos Rugby Hockey Club con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.
- Más información: www.instagram.com/sevenclaromeco/ - https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/31-seven-playero-claromeco-2/
Balcarce
4º Triatlón Brava
- Fecha, hora y lugar: domingo 18, a las 09:00, en el Club de Pesca, Ruta Nacional 226 KM 39,5.
- Descripción: natación, 750 metros; ciclismo, 20 kilómetros y carrera, 5. Premiación, medallas finished.
- Inscripción arancelada.
- Organizan la Brava Duatlón-Triatlón y la Municipalidad de Balcarce.
- Más información: https://balcarce.gob.ar/event/4ta-edicion-triatlon-brava/
Visitas guiadas
La Costa (Santa Teresita)
Clases de Rock en el Parador Municipal
- Fecha, hora y lugar: viernes de enero, a las 20:00, en el Parador Municipal Santa Teresita, av. Costanera y calle 35.
- Descripción: clases de rock para moverse, divertirse y compartir una noche distinta junto al mar. No requiere experiencia previa. Ideal para todas las edades.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.
- Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/
La Costa (San Bernardo)
Yoga Frente al Mar
- Fecha, hora y lugar: miércoles, jueves y domingos de enero, a las 18:00, en el Parador Municipal, San Bernardo, av. Costanera al 3000.
- Descripción: clase de yoga frente al mar para relajarse y cerrar el día en equilibrio.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.
- Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/
La Costa (Santa Teresita y San Bernardo)
Caminata por la Playa
- Fecha, hora y lugar: miércoles, a las 09:00, en el Parador Municipal Santa Teresita, av. Costanera y calle 35. Jueves a las 09:00, en el Parador Municipal San Bernardo, av. Costanera al 3000.
- Descripción: actividad recreativa pensada para adultos mayores, ideal para disfrutar del aire libre, el paisaje y el movimiento suave. Un recorrido tranquilo, acompañado y adaptado al ritmo del grupo.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.
- Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/
Mar Chiquita
Sendero Bosque Arroyo y Mar
- Fecha, hora y lugar: Viernes 16, a las 18:00, en av. Golfo San Jorge y La Fragata, La Caleta.
- Descripción: recorrido por tres ecosistemas. Apreciación de variedad de plantas nativas y exóticas, avistamiento de aves migratorias y residentes y fauna autóctona.
- Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
- Más información: https://marchiquita.tur.ar/
Patagones (Carmen de Patagones)
Patagones y Su Encanto Nocturno
- Fecha, hora y lugar: viernes 16, a las 19:00, en la plaza 7 de Marzo.
- Descripción: visita guiada peatonal con recorrido por sitios emblemáticos: el caso histórico, declarado Poblado Histórico Nacional; edificios, plazas y puntos panorámicos.
- Duración: una hora y media.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Patagones.
- Más información: https://www.instagram.com/turismopatagones/
Patagones (Balneario Los Pocitos)
Visitas Ecoturísticas
- Fecha, hora y lugar: sábados de enero, a las 11:30, en la Oficina de Informes Turísticos.
- Descripción: visita guiada peatonal pensada para conectar con la naturaleza, conocer el ecosistema costero y promover el cuidado del ambiente. Interpretación de los paisajes, la flora y la fauna.
- Duración: una hora y media.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Patagones
- Más información: www.instagram.com/turismopatagones/ - www.instagram.com/turismolospocitos/
Mar Chiquita
Sendero de la Albúfera
- Fecha, hora y lugar: sábado 17 y martes 20, a las 09:30, en el Centro de Atención al Visitante, Balneario Parque Mar Chiquita, av. Fernando Soler 1424.
- Descripción: introducción a la biodiversidad del lugar mediante la exhibición de material biológico, la interpretación ambiental y la identificación de especies, en un recorrido que propone la observación de los médanos, los pastizales, el mar y la laguna.
- Inscripción previa.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
- Más información: www.turismomarchiquita.com.ar/
Mar Chiquita
Circuito Escuela Sustentable
- Fecha, hora y lugar: sábado 17, a las 11:30, desde av. De Las Letras y Constancio Vigil.
- Descripción: recorrido por la primera escuela autosustentable del país. Su construcción fue realizada con materiales reciclados, se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción.
- Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
- Más información: https://marchiquita.tur.ar/
General Alvarado (Miramar)
Visita Guiada en el Bosque Vivero Florentino Ameghino
- Fecha, hora y lugar: sábado 17, a las 10:00, saliendo desde la Base de Guardaparques.
- Descripción: circuitos turísticos y recreativos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino, con acompañamiento de personal especializado.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Geneal Alvarado.
- Más información: https://miramar.tur.ar/index.php/2025/12/22/visitas-guiadas/
Tres Arroyos (San Francisco de Bellocq)
Marea Rural 2026
- Fecha, hora y lugar: miércoles 21, a las 17:00, saliendo desde Orense y desde Tres Arroyos.
- Descripción: salidas gratuitas en combi desde la ciudad y las playas para descubrir la magia de los pueblos rurales de la región. En esta ocasión: visita a la localidad de San Francisco de Bellocq. Los consumos y servicios en cada destino corren por cuenta de los visitantes, incluidos los productos regionales, las artesanías, la gastronomía, los espectáculos y las visitas guiadas.
- Cupos limitados con inscripción previa en: linktr.ee/tresarroyosturismo o comunicándose al WhatsApp al (2983) 458996.
- Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos.
- Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ - www.facebook.com/turismo.tresarroyos
Pinamar
Visita Guiada al Viejo Hotel
- Fecha, hora y lugar: martes 20 y jueves 22, a las 17:00, en el Viejo Hotel Ostende.
- Descripción: circuito que rememora sucesos, anécdotas y acontecimientos de la ciudad.
- Actividad arancelada.
- Organiza Experiencia Pinamar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.
- Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/
Mar Chiquita
Sendero Cordón Médanos
- Fecha, hora y lugar: miércoles 21, a las 09:00, en Santa Elena y Reconquista.
- Descripción: circuito que recorre dunas de arena fina que forman un cordón de médanos a lo largo de la costa.
- Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
- Más información: https://marchiquita.tur.ar/
Mar Chiquita
Sendero Parque Lago
- Fecha, hora y lugar: jueves 22, a las 18:00, en av. Del Lago y Colectora.
- Descripción: recorrido por un entorno natural que abarca el lago, las áreas de vegetación y la biodiversidad local.
- Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
- Más información: https://marchiquita.tur.ar/
Ferias y exposiciones
Necochea
22º Feria de las Colectividades Extranjeras
- Fecha, hora y lugar: viernes 16 al domingo 18, a partir de las 19:00, en el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo.
- Descripción: participación de las colectividades española, italiana, francesa, danesa, árabe, vasca, andaluza y asturiana; oferta gastronómica de platos tradicionales: paella, tortilla española, callos, chistorra, shawarma árabe, torta danesa, carne bourguignonne francesa y cipolli italianos; presencia de delegaciones invitadas de Berisso, Capital Provincial del Inmigrante y espectáculos musicales y de danzas.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Coordinadora de Colectividades Extranjeras Necochea –Quequén en conjunto con la Municipalidad de Necochea.
- Más información: www.instagram.com/necocheatur/ - www.facebook.com/NecocheaTur
San Vicente
Expo Comics 2026
- Fecha, hora y lugar: domingo 18, a las 17:00, en la Estación Cultural San Vicente, av. Sarmiento al 1000.
- Descripción: edición especial de verano que reúne lo mejor del mundo geek, los cómics, el cosplay y el anime. Puestos de cómics, ilustraciones y coleccionables; charlas y presentaciones de artistas invitados, desfile de cosplay, espacios para toda la familia y bandas en vivo.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de San Vicente.
- Más información: www.instagram.com/expo.comics/ - www.facebook.com/expocomics2026
