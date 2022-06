Caso Arcoiris: “Estoy desesperada, que alguien proteja a mi hija”

La mamá de Arcoiris, la nena de seis años que denunció abuso sexual por parte de su abuelo paterno, contó que se fue de La Rioja para evitar que su hija vuelva a la casa de su padre y se vincule nuevamente con el agresor. “Estoy desesperada, que alguien proteja a mi hija”, dijo Delfina en un video difundido por Actrices Argentinas.

La mujer y la nena salieron de la provincia luego de que la Justicia determinara la revinculación con la parte agresora. Ante la negativa, el Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores Nº 2, inició un expediente por “Desobediencia a la autoridad, impedimento de contacto con sus hijos menores con sus padres no convivientes”.

“No tengo secuestrada a mi hija, no me fui de la provincia sino que en la provincia nadie protegía a mi hija. Me cansé de pedir ayuda para protegerla y nadie nos escuchó. Hace cuatro años de la primera denuncia por los abusos sexuales que sufrió y lo único que hizo el Poder Judicial es ser complaciente con violentos y abusadores. Hoy hay un pedido de búsqueda de mi hija porque se la quieren entregar a su progenitor. El mismo que hace un año atrás la arrancaba en la vía pública y casi hace perder la vida a su abuela”, afirmó la madre mientras lloraba.

La semana pasada, la Justicia dejó sin efecto el pedido de prisión de Delfina, pero insiste con revincular a la niña que relató abuso desde los dos años. “Nosotras no nos fuimos de ahí porque quisimos, no nos quedó otra opción. Hoy hay una búsqueda para dar con el paradero de mi hija, el Poder Judicial de La Rioja la quiere condenar a una vida de abusos sexuales. Yo creo en la palabra de mi hija,estoy desesperada, que alguien la proteja”, afirmó la mujer y pidió la ayuda de la la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.

“Los agresores de mi hija no son solo el progenitor y su padre, sino también funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de La Rioja. Hay todo un sistema organizado persiguiéndonos”, agregó la mamá de Arcoiris.

Por su parte, desde Actrices Argentinas reiteraron “el pedido desesperado de ayuda de Delfina, mamá de Arcoiris. Seguimos trabajando con disposición al diálogo y a la construcción de nuevas institucionalidades que den respuestas a la crítica situación de Arcoiris. Éste es un caso testigo del flagelo del Abuso sexual en las Infancias, la violencia vicaria, la violencia de género institucional y la criminalización a las madres protectoras y de las personas que acompañan estas denuncias. El Estado es responsable de garantizar una vida libre de violencias”.