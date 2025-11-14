Qué hacer en la Ciudad de Buenos Aires desde el 14 hasta el 19 de noviembre

Habrá una feria de videojuegos retro y un concierto en el Teatro Colón durante 24 horas seguidas. Además, la mejor comida italiana se degustará en la Usina y Mataderos celebra la tradición argentina

Los mejores platos de la nonna

La Usina del Arte (Caffarena 1) se llenará de sabores, aromas y espíritu italiano para celebrar una jornada que rinde homenaje a la cocina italiana en el mundo. Se podrán probar pastas, pizzas, focaccias, cannoli, helados, café y muchas delicias más. Se hará este sábado, de 12 a 18.

Festival de fichines

Llega el Festival de Videojuegos retro que mezcla nostalgia con modernidad. El público podrá jugar en consolas clásicas, participar de competencias y retos y disfrutar de la feria coleccionistas, artistas, tiendas y creadores relacionados al mundo gamer. Se hará en el Espacio Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640) este domingo, de 12.30 a 18.

24 horas continuas de concierto en el Colón

La performance de Vejaciones en el Teatro Colón (Cerrito 628) se extenderá durante más de 24 horas continuas: empieza el viernes a las 20.30 y termina el sábado a la misma hora. La creación para piano de Erik Satie (1866-1925) será interpretada sin pausa, una y otra vez, por pianistas de diversas generaciones y procedencias. La música será intervenida por proyecciones de video. Y el público podrá ingresar a la sala de manera libre y continua durante todo el evento.

Mataderos celebra la tradición

La Feria de Mataderos celebrará el Día de la Tradición con las mejores artesanías, grandes platos argentinos y muchos productos regionales. Además, habrá talleres de danzas folklóricas, sikus, telar, guitarra y shows en vivo para musicalizar la jornada. Es el domingo, de 11 a 19, en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales.

Maratón de retratos

En el Patio del Aljibe del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) se exponen afiches ilustrados y fanzines. Y habrá además una feria de ilustradores que realizarán retratos en vivo, música y un patio gastronómico para disfrutar la jornada. Será el sábado, de 15 a 20.

Malabares en la Usina

Campanita llega a la Usina del Arte (Caffarena 1) con un espectáculo lleno de humor y destreza que mezcla malabares, equilibrio y mucha imaginación para sorprenderse en familia. Será este domingo a las 17.30. La entrada es con reserva previa a través de usinadelarte.ar

Descubriendo el patrimonio porteño

La Semana del Patrimonio de la Ciudad seguirá con actividades hasta el domingo con más de cien espacios abren sus puertas para divulgar el lugar que ocupan en la historia de Buenos Aires y el país con visitas guiadas, talleres, exposiciones y charlas. Toda la programación y la inscripción se pueden consultar en buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio.

Una acróbata de la voz en el San Martín

Sola en escena, la francesa Leïla Martial encarna a un payaso y a una mujer lírica para explorar sonidos por todos lados y reunir mil voces en una sola en un espectáculo que hace reír y conmueve a través de la espontaneidad en la que confluyen la música y el clown. Habrá dos únicas funciones, el martes 18 y el miércoles 19, en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

La Sinfónica cumple 115 años

La Banda Sinfónica de la Ciudad dará un concierto en conmemoración de su 115° aniversario. La función de gala, bajo la dirección de sus dos maestros titulares, presentará un programa de obras del repertorio clásico y popular. Se presentará este viernes a las 12 en la Legislatura porteña (Perú 160).

Yepeto en el CC 25 de Mayo

Se estrena Yepeto, una comedia dramática que pone en juego la lucha entre lo físico y lo intelectual, la sabiduría y la belleza, la juventud y la vejez. Con Roly Serrano, Alan Madanes y Luisina Arito. Habrá funciones los sábados 15, 22 y 29 a las 21 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). La entrada es gratuita y con reserva previa en Entradas BA o en la boletería del teatro.

Troilo y Mariano Mores en Parque Centenario

La Orquesta del Tango de Buenos Aires se presenta el sábado a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal), bajo la dirección de Juan Carlos Cuacci. Junto a la cantante Lidia Borda, interpretarán clásicos de Aníbal Troilo, Raúl Garello y Mariano Mores, entre muchos otros.