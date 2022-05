La cocina de elDiarioAR en boca de sus periodistas

Los periodistas Martín Rodriguez y Emilia Delfino y las columnistas Tamara Tenenbaum y Alexandra Kohan compartieron junto al director periodístico de elDiarioAR, Martín Sivak, ideas y postulados que intentaron responder a la consigna principal del encuentro en la Feria del Libro 2022: “¿Qué hay detrás de elDiarioAR?”.

El valor de la confianza, dejar de lado la opacidad y contar el poder: qué hay detrás de elDiarioAR

El encuentro que reunió también a lectores y lectoras en la sala Rodolfo Walsh este domingo por la noche encontró a quienes piensan, producen y redactan algunos de los artículos y columnas en la web, en un intercambio de experiencias que condujeron a los invitados a conocer y entender más sobre la cocina periodística de elDiarioAR. También la percepción individual de cada uno acerca del diario a partir de su experiencia previa en otros medios de comunicación.

Tamara Tenenbaum: “Los lectores se sienten parte de una conversación”

“Cuando llegué al oficio, el oficio ya estaba en una crisis terminal”, compartió Tamara Tenenbaum que, aclaró, tiene 33 años y hace 10 trabaja en el medio. “Quizás a mi generación ya no le toca, toca ver morir lo que ya existe”, es lo que recordó en referencia a la posibilidad de ser protagonista de la fundación de un nuevo medio de comunicación. “Desde el primer momento lo que me pasó es que este nuevo medio tenia una ventaja que no había experimentado en los que ya había escrito y que tenían una estructura mas jerarquizada que yo no podía hacer nada mas que lo que me pidieran. En los que no había espacio para ofrecer y preguntar. Acá la sensación era otra; que uno podía ir y conversar, preguntar por lo que no entendía”.

Incluso, recordó la escritora, “cuando empecé, empecé con la columna y la idea de armar un podcast y la confianza que se me dio fue total. Eso no me había pasado en ningún medio”.

“Los riesgos tomados están bien tomado”, explicó con respecto a columnistas que anteriormente no habían escrito columnas y a quienes igualmente se les dio el espacio. “No es lo mismo los diarios que empiezan diciendo que son nuevos y buscan a los 20 columnistas más importantes de los medios que ya existen y 'esa es la novedad'. En el diario fue muy distinto; gente nueva y con mucha libertad”, compartió.

“Una cosa que me gusta es que, con respecto a la comunidad, hay algo que pasa con el diario hecho por pocas personas; la sensación de que todos se conocen. Esto genera algo con los lectores, que antes no me había pasado. Que la gente se vaya enganchando con la columna, que la vayan siguiendo. Se sienten parte de una conversación, por como veo que interactúan en las redes sociales, se sienten dueños del medio. Eso es súper valioso y pienso que el diario tiene que ampliar la comunidad de lectores, que se sientan parte de una conversación y, en el crecimiento, no perder ese espíritu”, cerró Tenembaum.

Emilia Delfino: “Es un lugar para apostar y hacer el periodismo que queremos y creemos que tenemos que hacer”

Emilia Delfino hizo un repaso de algunos de los casos con los que trabajó para elDiarioAR. Por un lado Pandora Papers que fue “la mayor cobertura a nivel poder económico donde llegamos a publicar 46 casos en poco tiempo, que incluyó a nueve de las familias más ricas de la argentina, que incluyó el caso de la empresa Garbarino. También el caso Pérez Companc, el caso Correo Argentino y el de Techint”.

“La confianza está tan relacionada con la libertad porque creo que la libertad es la base para construir la confianza y que el modelo del diario en eso es elemental, porque nos pone como lectores en el lugar en el que tenemos que pensar qué medio queremos y nos pone a pensar: '¿Queremos pagar por el medio que queremos o queremos seguir abriendo las web, criticar a los periodistas y quejarnos de titulares?, ¿Queremos dar un paso más y ser parte de lo que nosotros creemos que podría ser una solución o alternativa?'”, se cuestionó Delfino que se pone en lugar de lectora, no solo de trabajadora del diario.

“Para mi uno de los puntos mas desafiantes es generar eso que estaría buenísimo que pase; que los lectores y socios nos financien y sean nuestra principal fuente de ingreso. Primero porque seria una garantía extendida de esa libertad, que igualmente ya está garantizada porque tiene que ver con la identidad del medio”, reflexionó.

“Y creo que para mi la propuesta de Martin y el diario llego en un momento en el que no había un lugar para mi en ningún otro medio de la Argentina. Es un lugar para apostar y hacer el periodismo que queremos y creemos que tenemos que hacer. Por eso para mi también el desafío de conjugar lo que queremos es un proyecto en el que dependemos mucho de lo que los lectores quieren y del lugar que quieren ocupar en el medio”, cerró.

Martín Rodríguez: “La propuesta de ser un diario más transparente en una época opaca”

“La sensación, que es algo que me gusta, es que en el diario hay cierta sobriedad”, expresó Martín Rodríguez. “Nació de una época, no tiene que ver cómo se adapta, pero no te tira la época encima. Ya nació con los recursos pero ya está vestido por la época. La novedad o las nuevas capas con las que se viste el periodismo están presente pero también está lo clásico; es un diario y lo garantiza las presencias como Agustina Larrea o Pablo ibañez, que vienen con una trayectoria y vienen con lo clásico del periodismo”, describe el periodista.

“El diario ofrece también lo que ofrece el diario, es del siglo XXI sin morir por la última novedad; tiene una oferta de lo clásico y otras cosas que no son 'lo último'. Y su propuesta de ser un diario más transparente en una época opaca, no solo de los bolsillos, sino también de la línea política. Se puso de moda la grieta y la polarización, la grieta como tema, y no veo que en elDiarioAR la grieta sea un tema. Los temas son los temas. No ese enriedo previo que abrís un medio y ya te encontrás con un enjambre de intereses y condicionamientos. Volver a una especie de contrato más básico; la apuesta del diario fue por abajo”.

Alexandra Kohan: “Mi relación es como lectora y eso me da mucha satisfacción ”

“El asunto es no pensar que uno va a decir algo nuevo porque eso es efectivamente llevarnos al impedimento. No pretendo decir nada nuevo, pretendo escribir algo que se me ocurrió durante el día. Muchas veces las cosas que escribo se me ocurren leyendo otras columnas de elDiarioAR, En algún sentido lo que escribo es un poco la escritura de esas lecturas”, contó Alexandra Kohan, quien comenzó su relación con el diario como lectora, sobre su producción y redacción de columnas. Hoy, contó, “en el newsletter intento hacer una diferencia que es tomar una voz más personal, siempre manteniendo ese borde medio difuso entre lo privado y lo íntimo, que me interesa conservar”.

“Más allá de lo que hago, leo el diario, leo sus autores, sus columnas y me siento a leer y sé qué día escribe cada quién. Mi relación es como lectora y eso me da mucha satisfacción que cualquier otra cosa”, cerró.

AB