El valor de la confianza, dejar de lado la opacidad y contar el poder: qué hay detrás de elDiarioAR

“Cada vez que se funda un diario hay una pretensión de una refundación del periodismo; hacer algo que nunca antes se había hecho. Nosotros partimos de otra idea. No vinimos ni a reinventar el periodismo, ni a reinventar los diarios, ni a ser excesivamente originales, ni a cambiar el estado de cosas. Partimos de una ambición muchísimo más modesta que es intentar contar la argentina de una manera particular. Y seguimos en esa búsqueda un año y medio después de la salida del diario”. Estas fueron las primeras palabras del director periodístico de elDiarioAR, Martín Sivak, al encabezar la mesa en la Feria del Libro, acompañado por los periodistas Martín Rodríguez y Emilia Delfino y las columnistas Tamara Tenenbaum y Alexandra Kohan.

La cocina de elDiarioAR en boca de sus periodistas

El encuentro comenzó pasada las 20.30 horas de este domingo en la sala Rodolfo Walsh y condujo a los invitados, entre ellos socios, socias, colegas, amigos y amigas, a un viaje por la cocina de elDiarioAR que intentó responder con múltiples voces a la consigna del ciclo: “¿Qué hay detrás de elDiarioAR?”

Los participantes del proyecto

“Como tampoco creo en fórmulas mágicas ni en secciones innovadoras, siempre creí que lo distintivo iba a estar en las personas que participarían en el proyecto. El único secreto era convocar a las mejores plumas, a las y los mejores periodistas, columnistas y editores, con las particularidades de nuestro diario, que es un diario hecho con muy pocas personas”, recuerda Sivak en referencia a quienes escribirían las primeras líneas en esta web. Los principales diarios de la Argentina tienen entre 250 a 400 personas mientras que, en el elDiarioAR “son 22 personas estables”, comenta.

“La comunidad del diario, en la que también están los columnistas y colaboradores, se extiende a 100. La enorme gratitud a eso por el compromiso, la camaradería, y todo lo que han aportado en este año y medio”, agrega.

El valor de la confianza

“Y aunque nosotros no vinimos a refundar ni reinventar el periodismo, sí queremos convertirnos en un diario de referencia en la Argentina, con una idea también adicional e importante en estos años de tanto griterío y de baja confianza también en los periodistas. Si uno lee las ultimas encuestas de confianza pública e instituciones, también la prensa tiene un momento de muy baja credibilidad”, apunta el director periodístico. elDiarioAR llevó adelante una encuentra con los lectores del diario que obtuvo 960 respuestas donde, una de las variables más elogiadas de los mismos, fue la confianza: “Y creemos que es un valor que tenemos que mantener, que es fundamental en el contexto de griterío, de la pelea facciosa”, agrega.

La condición de medio independiente

Otro de de los rasgos elogiados que reveló la encuesta es la condición de medio independiente: “¿Qué quiere decir ser un medio independiente?”, cuestiona Sivak. “Por la sobreutilización de la idea del periodismo independiente quizás hay muchas maneras de leerlo. La manera en que lo entendemos es que no estamos condicionados; no tenemos ni padrinazgos políticos y ni condicionamientos empresariales; si hay algo de lo que podemos realmente jactar este año y medio es que no se ha dejado de publicar ningún articulo por esas dos razones. Es una práctica muy extendida en la Argentina. Algo que para el diario es innegociable”, repite.

A diferencia de otros medios de comunicación, en Pandora Papers, contado por la periodista Emilia Delfino, elDiarioAR publicó todos los artículos: “La premisa es básica: podemos perder un anunciante pero no podemos dejar de publicar”, recalca Sivak en referencia a la investigación.

Dejar de lado la opacidad y contar el poder

Al mismo tiempo, la independencia se logra gracias a “una rendición de cuentas anual y podemos contar nuestros números; los ingresos, egresos, de dónde sale el dinero. Nuestro principal accionista es eldiario.es de España, que hizo el aporte inicial y, gracias a la publicidad que ha crecido muchísimo”. Por otra parte, “el aporte de los lectores y algunos convenios con ONG'S y universidades, ha hecho que el diario esté bastante cerca del punto de equilibrio”.

En referencia a la política de transparencia, dice Sivak, “vamos a publicar la semana que viene un editorial contando en detalles los egresos e ingresos, algo que hace eldiario.es en España, con esta idea de dejar de lado la opacidad”.

¿El foco del diario? Es contar el poder. “Creemos que el foco debe estar en las élites políticas y económicas del país. Hay mucho para contar, para decir, para pensar”, expone.

Contenido de libre acceso

Al mismo tiempo, el diario tiene como proyecto su expansión. “La idea es seguir creciendo y las prioridades es aumentar la audiencia y aumentar la cantidad de socios. En el modelo español los socios representan más del 60% de los ingresos del diario. Necesitamos ampliar la cantidad de lectores porque a mayor cantidad de socios, nos hace ganar independencia y aún así el diario nunca va a poner un muro de pago porque creemos que los contenidos tienen que ser de acceso libre a todas las personas”, cierra Sivak.

ElDiarioAR en la Feria del Libro 2022

