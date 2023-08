Condenan a perpetua al policía que mató a Joaquín Paredes y absuelven a los otros 5 efectivos

El policía Maykel Mercedes López fue condenado, esta tarde, a prisión perpetua por el crimen de Joaquín Paredes, el adolescente de 15 años asesinado de una balazo en octubre de 2020 en la localidad cordobesa de Paso Viejo. Así lo dispuso el tribunal técnico de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje en base al veredicto de culpabilidad de un jurado popular.

Al comienzo de la audiencia de este miércoles, el efectivo pidió perdón por todo lo sucedido. “No se imaginan lo que pasó por mi cabeza esa noche. El dolor que pasé lo voy a llevar por el resto de mi vida”, expresó el policía, dirigiéndose a la familia del joven asesinado.

Los otros 5 policías involucrados y sometidos a juicio resultaron absueltos. Se trata de Iván Alexis Luna (26), Enzo Ricardo Alvarado (29), Jorge Luis Gómez (34), Alberto Daniel Sosa Gallardo (43) y Fernández Aliendro (27).

En los alegatos de este lunes, la fiscal Fabiana Pochettino y los querellantes Claudio Orosz y Ramiro Fresnada pidieron la prisión perpetua para López, Luna, Alvarado Gómez y Aliendro por los delitos de “homicidio calificado por abuso de sus funciones, por ser miembros de las fuerzas policiales y por el uso de arma de fuego; homicidio calificado y agravado en grado de tentativa y abuso de arma de fuego; homicidio calificado y agravado en grado de tentativa y abuso de de armas de fuego agravado por la calidad del sujeto activo”.

Por su parte, los abogados de López, Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco pidieron la absolución del policía dado que su accionar constituye un caso de legítima defensa en tanto debía enfrentar un ataque a pedradas del grupo de jóvenes que integraba Joaquín. Subsidiariamente, pidieron que sea condenado a la pena más baja del delito de “homicidio culposo”. Sin embargo, el desenlace fue favorable a la solicitud de la familia de la víctima.

Pedro Despouy Santoro, abogado de Luna, Alvarado, Fernández Aliendro y Gómez, también había pedido la absolución de sus clientes y cuestionado el accionar de la fiscal. “Hay una falacia narrativa que ha querido forzar los hechos de un modo que no existieron y eso repercute en la prueba. No tenemos pruebas, no hay una sola para sostener cada una de las letras del argumento de la fiscal”, dijo.

Hoy, antes de que iniciara la audiencia, la mamá del adolescente asesinado, Soledad Paredes, reafirmó su deseo de que los 6 acusados fueran condenados a prisión perpetua. “Mi esperanza es que sea una sentencia de prisión perpetua para todos los responsables de la muerte e mi hijo”, expresó. La mujer esperaba que los jueces y el jurado popular dictaran un “veredicto ejemplar” luego de que la Fiscalía demostrara que “a Joaquín le dispararon a matar”.

