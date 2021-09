Autoridades hospitalarias cuentan cómo la vacunación cambió las terapias intensivas: "Nos sorprende gratamente"

"Estamos en una situación ideal: desde el 26 de agosto que no tenemos pacientes con coronavirus en Unidades de Terapia Intensiva y desde el 17 de septiembre que no tenemos pacientes con esa enfermedad en el hospital", describe Pablo Cassian, director del hospital Dubarry de la ciudad de Mercedes. Se trata de uno de los 345 hospitales públicos y privados bonaerenses que no tiene personas internadas en terapia intensiva por Covid-19 hasta el día de la fecha. Un escenario que los sorprende "gratamente" ya que "pensamos que siempre íbamos a tener pacientes", pero se da "en consonancia con un aumento en la campaña de vacunación en nuestra ciudad".

"Alivio" y esperanza en los hospitales bonaerenses: sin casos de Covid-19, centran su atención en otras patologías

Hoy, el centro de salud está con una ocupación elevada de camas pero por enfermedades crónicas que fueron desatendidas y a niveles del 2019 de cirugías: "Van a pasar varios meses hasta que nos pongamos al día", indica Cassian que, luego de haber transitado meses de tensión sanitaria, finalmente "estamos viendo cómo nos volvemos a reconstruir y pensar en ese hospital que ha crecido mucho aún con pandemia de por medio".

Con una visión retrospectiva, clasifica en tres momentos claves las vivencias de este último año y medio recorriendo los pasillos del Dubarry junto al personal de la salud: "Los primeros dos meses del año pasado, con una gestión nueva, teníamos que reordenar la atención para atender una supuesta ola de pacientes covid. Esa ola en nuestra ciudad empezó a principios de agosto; tuvimos pacientes internados pero no hubo una saturación del sistema. La máxima ocupación que tuvimos en el 2020 fue del 65 por ciento de camas en terapia intensiva".

En diciembre y enero registraron una suba en las internaciones que luego descendió en el mes de marzo. Ese pico de fin de año "tampoco tuvo una gran cantidad de internaciones", pero fue a partir de abril "que comenzamos con una escalada de casos muy exponencial donde llegamos a porcentajes altos de ocupación de camas, de hasta el 95 por ciento. Pero a nadie le falto cama: no tuvimos que derivar ningún paciente".

"Al estrés a lo nuevo y desconocido, la adrenalina de preparar el hospital y pensar cómo nos cuidábamos", se sumó meses más tarde "la atención de pacientes masiva que concurría al hospital". Finalizando el mes de septiembre del 2021, el personal de la salud "está muy desgastado y saturado: empezamos a liberar las licencias de descansos pero aún así ha quedado un agotamiento y es colectivo. Nadie fue ajeno a las internaciones o la propia enfermedad", reflexiona Cassian.

El 68% de los 345 centros de salud (235) no reportó nuevas internaciones por coronavirus en los últimos 30 días en ninguno de sus niveles. Así lo informó el ministro de Salud de la Provincia, Nicolas Kreplak que, en una imagen con la que acompañó un posteo de Twitter, destacó que del total "ninguno reportó nuevas internaciones Covid-19 en los últimos 7 días".

Después de la angustia, el dolor, la incertidumbre y tantas otras cosas que generó la pandemia, cumplimos una semana sin ninguna nueva internación en UTI por COVID en 345 hospitales de @BAProvincia. Estamos saliendo. Tenemos un pueblo vacunado y fuerte para el futuro. Sigamos así

Dentro de su centro modular, el Hospital Mariano y Luciano de La Vega de la ciudad de Moreno llegó a tener 1.400 pacientes en internación general y terapia intensiva por coronavirus. "Hace tres semanas que dejamos de tener pacientes internados en terapia ni en sala general. Estamos súper contentos con este logro", celebra su director, Emmanuel Álvarez, en diálogo con este medio.

"Y lo hemos visto", agrega, "fue directamente proporcional la disminución de casos graves a moderados con el avance de la vacunación tanto en pacientes de riesgo como en la población general. Vimos que con la inmunización disminuye la gravedad de la enfermedad y disminuye en la población general los contagios entre personas. Hay que seguir con el mayor porcentaje de cobertura posible de vacunación".

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó esta semana que el país lleva "casi 17 semanas consecutivas de descenso del número de casos" de coronavirus, con un nivel de internaciones por ese cuadro similar al de "junio del año pasado", lo que resaltó como un "número bajo y muy alentador".

Por su parte, el inmunólogo e investigador del Conicet, Jorge Geffner, analizó hoy la situación sanitaria del país en el marco de la pandemia por coronavirus y afirmó que "hay muy baja circulación viral", al tiempo que señaló que "estamos en un momento de tranquilidad, pero hay que entender que la pandemia no pasó".

"Hoy estamos en mil y pico, se redujo 15 veces el número de casos y ya es común el hecho de los anuncios de los grandes centros hospitalarios donde no tienen internados en terapia intensiva por Covid-19", continuó Geffner en diálogo con Radio Nacional.

Respecto a las razones del descenso de casos, el médico aseguró que "en gran medida tiene que ver con el avance de la campaña de vacunación, las personas por arriba de 50 años ya tienen cobertura con dos dosis en un 80% o incluso en porcentajes superiores".

También destacó que el cierre de fronteras y mantener las medidas de cuidados ayudó a que la variante Delta "esté relativamente contenida".

"Ahora tenemos que ver cómo sigue la historia, cuando la variante Delta empieza a tomar envergadura se vuelve un problema", advirtió y dio como ejemplo el caso de Chile que "tiene un excelente programa de vacunación y en las últimas seis semanas, sin que aumentara el número de casos, la prevalencia de la variante Delta pasó de 6 al 60%".

