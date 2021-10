CABA anunció que el uso del tapabocas deja de ser obligatorio en espacios abiertos

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió este martes el vacunatorio de River Plate y anunció nuevas medidas sanitarias en el marco de la pandemia del coronavirus, entre ellas, la no obligatoriedad del uso del tapabocas al aire libre, en zonas donde no hay aglomeración de gente, y en los espacios abiertos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, CABA se acopla al DNU 678, firmado por el presidente Alberto Fernández el 30 de septiembre, que sostenía que continuaba "vigente la necesidad de mantener distancia social (de al menos dos metros entre las personas) y el uso de tapabocas en espacios compartidos cerrados y abiertos, pero ya no será necesario cuando se circule al aire libre a más de dos metros de distancia de otras personas". En aquella oportunidad, Ciudad consideró que la medida debía ser "más organizada, con más tiempo por delante, con más etapas y más previsibilidad para la gente" porque “la pandemia todavía no pasó y no queremos dar la señal de que podemos bajar la guardia", había dicho el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Este martes, Rodríguez Larreta, tras recorrer el centro de vacunación que funciona en el club de Núñez y agradecer “a los voluntarios” que allí trabajan, y a la “gente, por los cuidados que tomaron”, y fundamentado por datos que muestran la baja del promedio diario de casos de Covid-19 y la ocupación de camas de terapia intensiva por pacientes de coronavirus, "que está en el 3,2%", anunció que desde este miércoles “dejará de ser obligatorio el uso de tapabocas al aire libre, siempre que no haya aglomeraciones”.

“Este es un paso importante, que teníamos planificado para cuando la Ciudad llegue al 70 por ciento de la población vacunada con dos dosis”, aseguró el alcalde, que también detalló que en el transporte público “ya no regirán las capacidades máximas”, aunque pidió que ahí “se sigan utilizando los tapabocas y se mantengan las ventanillas abiertas”.

Asimismo, informó que, a partir de este miércoles, “los alumnos de las escuelas porteñas van a poder realizar las actividades al aire libre, como recreos y educación física, sin los tapabocas. En la Ciudad se lanzó un programa para que los chicos y chicas no pierdan ni un minuto de clase. Pero jugar y divertirse también es fundamental: desde mañana van a poder disfrutar al aire libre como lo hacían antes", remarcó. Y agregó: "A la vez, deja de ser obligatorio tomar la temperatura antes de ingresar a espacios cerrados como escuelas o locales comerciales".

El uso de tapabocas fue obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires desde el 15 de abril de 2020, día en el que se dispuso la obligatoriedad del uso de elementos de protección que cubran la nariz y la boca para ingresar y permanecer en locales comerciales, dependencias de atención al público y en medios de transporte públicos.

