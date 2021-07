Ante las críticas de gremios, CABA defendió la presencialidad en las escuelas con los cursos completos

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, adelantó este martes que el retorno a la presencialidad total en las escuelas del distrito porteño tras el receso invernal se hará en burbujas sanitarias que incluirán "al curso completo", explicó que el objetivo de la medida será "recuperar horas de clases" y sostuvo que la meta es "lograr la normalidad en forma paulatina y cuidada". Antes, Jorge Adaro, secretario adjunto del gremio docente Ademys, calificó la medida como "irresponsable y criminal".

"Es una de las noticias que más alegría nos dio transmitir. Es algo que venimos trabajando hace tiempo. Obviamente vamos a seguir con las medidas de cuidado. Las burbujas con el curso completo, ventilación e higiene, pero recuperamos horas de clase. El foco es sumar más horas de clases para los chicos", señaló Acuña en declaraciones formuladas a la Radio La Red.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este lunes en un acto realizado en el polo educativo del barrio de Mataderos, que en la Ciudad se reanudarán, a partir de agosto próximo y en forma gradual, la presencialidad total en las escuelas porteñas, luego de la implementación de clases virtuales en el contexto de la pandemia.

El plan de regreso será en burbujas que abarcarán a la clase completa de alumnos y se aplicará en etapas entre el 4 y el 23 de agosto próximos, después del receso escolar por las vacaciones de invierno y comenzando por los alumnos secundarios.

"A lo largo de todo agosto los chicos van a volver en forma gradual, empezando con los más grandes de la secundaria, que fueron quienes más resignaron su presencialidad cuando hubo que restringir", explicó Acuña, quien celebró que luego de las vacaciones de invierno se va "a lograr la normalidad en forma paulatina y cuidada".

A su vez, la ministra dijo que "no es lo mismo la Ciudad que el conurbano" en respuesta a los dichos emitidos horas antes en la misma radio por el viceministro de Salud boanerense, Nicolás Kreplak, sobre la "peligrosidad" de "reducir el distanciamiento en poblaciones no vacunadas", ya que las burbujas estarán integradas por la totalidad de los alumnos del curso y no se podrán mantener dos metros de distancia entre ellos dentro de las aulas.

Finalmente, y frente a la pregunta de si se iba a computar la falta de quienes no quisieran asistir presencialmente, la ministra porteña indicó que "la educación siempre fue obligatoria" y que "se trabaja con las familias sobre la importancia de mantener la presencialidad".

La postura del gremio Ademys

Por su parte, el secretario adjunto del gremio docente Ademys, Jorge Adaro, calificó en las últimas horas de "irresponsable y criminal" la vuelta a la presencialidad total a las escuelas porteñas y afirmó que la medida "reafirma que la prioridad" del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es "la comunicación en perspectiva electoral".

"Denunciamos la falta de calefacción, de alimentos, problemas de infraestructura. La medida es una nueva provocación y marca que el Gobierno de la Ciudad se sigue burlando de la gente", sostuvo Adaro en declaraciones a FM La Patriada.

