El Gobierno renueva el DNU: aperturas leves y "botón rojo" por la amenaza de la variante Delta

Alberto Fernández definirá en estas horas la firma del DNU Covid-19. Casi resignado a que no avance la ley que envió al Congreso para establecer un marco general de restricciones, a partir de un semáforo epidemiológico, el presidente analiza de cuándo será la extensión del nuevo DNU y evalúa una serie de aperturas que en el gobierno describen como "leves".

Ordenan al Gobierno garantizar el regreso de una paciente oncológica que viajó a EEUU para vacunarse contra el Covid-19

Saber más

Luego del aislamiento en Olivos por su viaje a Perú, Fernández retomó este jueves a media mañana la actividad en Casa Rosada. Entre otros asuntos debe resolver cómo será la extensión del DNU que vence este viernes. El primer dato que aparece en la mesa de arena del gobierno es el plazo: la última prórroga fue de un mes, y las anteriores variaron según el contexto entre dos y tres semanas.

En el Gobierno proyectan que la variante Delta se hará presente, con circulación comunitaria alta en el país, para fines de agosto principios de septiembre. Las fuentes oficiales plantean que la llegada de esa variante es inevitable, que logró ralentizarse con controles fronterizos y que su despliegue podría ser el causante de una tercera ola. Por eso, el Gobierno nacional en conjunto con CABA y provincia de Buenos Aires, lanzaron el miércoles el esquema de vacunación combinada.

Se definió, sobre el mismo criterio, que agosto será el mes de las segundas dosis para reforzar la inmunidad sobre todo en los grupos más vulnerables. Y, frente al faltante de componente 2 de la Sputnik V, desde este jueves se aceleró la combinación de vacunas, los llamados esquemas heterólogos, como una medida de cubrir esa falencia de la vacuna del Instituto Gamaleya pero, también, para poner en marcha un proceso que se va a sistematizar.

En Casa Rosada anticipan que el DNU podría ser por 15 días, frente a la expectativa que hay con la llegada de la Delta. Este jueves se confirmaron en provincia de Buenos Aires otros cinco casos de Delta pero sigue siendo, según lo detectado, de viajeros o de contactos estrechos de viajero. Es decir: todavía no está certificada la circulación local, al que si se registró en CABA.

Frente a la incertidumbre que genera esa variante, una alternativa en estudio es fijar un plazo de dos semanas para volver, en quince días a hacer un análisis de la situación epidemiológica, y definir si es necesario avanzar, o no, con algunas restricciones. Por ahora, fuentes oficiales plantean que la extensión incluirá algunas aperturas leves, en particular en sectores de la economía, y una nueva flexibilización, como se registró en estas semanas, para el regreso de los argentinos que viajaron al exterior y todavía no pudieron regresar luego de que se redujo de 2000 a 600 la cantidad de pasajeros permitidos por día.

El equipo de Carla Vizzotti de Salud y el de Migraciones, a cargo de Florencia Carignano, trabajan sobre propuestas y escenarios que serán evaluadas en Casa Rosada.

La extensión, de 15 o 30 días, supone un nuevo alerta sobre lo que pueda ocurrir con la Delta y si su avance, que cuesta predecir, requiere en algún momento que el gobierno recurra al "botón rojo" para disponer nuevas restricciones, ya sean comerciales y económicas, o escolares luego de que con la segunda etapa del año se retomó la presencialidad escolar.

"La curva de casos sigue en baja pero empezó a detenerse esa baja. Hay que ver si eso anticipa un rebote o se mantiene plano", confió a elDiarioAR una fuente oficial que sigue el detalle de la estadística de Covid-19

El otro elemento, accesorio pero relevante desde lo operativo, tiene que ver con las elecciones. Dentro de cinco semanas, el domingo 12 de septiembre, serán las PASO, fecha que también aparece como un mojón que no solo podría impactar respecto al nivel de asistencia a votar sino en el humor social. De ahí que también esté en análisis si se extiende por más o menos tiempo el DNU que vence este viernes.