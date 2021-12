Crece la positividad y la demora en los centros de testeo de Covid-19

“Hace casi dos horas que estoy acá y el médico no viene”. Susana espera en uno de los boxes asignados para las personas que esperan en el área de atención a quienes tienen síntomas de Covid-19 en un hospital privado de Barrio Norte. Una enfermera le explica que, por protocolo ante pacientes con comorbilidades, además del hisopado y la radiografía de tórax que ya le hicieron, un médico tiene que auscultarla para evaluar el estado de sus pulmones. “Vine el miércoles, me hicieron todo eso, y en media hora me fui. Hoy que me toca terminar de confirmar si soy positiva o negativa está difícil la atención”, refunfuña Susana, para que algún compañero de box, a través de la cortina plástica, la acompañe en el sentimiento.

Su queja ocurre este lunes, día en que la Ciudad de Buenos Aires estableció que para hisoparse en alguno de sus cinco principales centros de testeos para personas sin síntomas haya que sacar un turno y en un contexto en el que promedio de casos positivos diarios en la Argentina es más que el doble respecto de hace un mes.

“Está habiendo más demanda, sí. Hay, evidentemente, más circulación del virus, y también gente que, me parece, se hisopa preventivamente porque está a punto de tener alguna reunión familiar con gente a la que quiere cuidar. No es un escenario que ahora mismo nos preocupe en cuanto a los recursos, pero hay un poco más de demora en los resultados. La semana pasada se tardaba unas 5 horas en saber cómo había dado un PCR, y ahora está en unas 6 ó 7”, describe Juan Pablo, uno de los médicos de esa sala en Barrio Norte, aislada de otros ingresos del hospital.

Según fuentes de la cartera sanitaria de la Ciudad, ahora mismo un testeo por antígenos -que es como se procesa la mayoría de los que se hace en centros públicos porteños- demora 6 horas en arrojar resultados y un PCR, 24. “En los últimos 5 días en total se realizaron un promedio de 14.186 tests por jornada, una cifra que aumenta en base a la demanda por parte de los vecinos. En el último mes, los testeos diarios aumentaron alrededor de un 15% atendiendo las necesidades sanitarias”, informan esas fuentes.

Los centros de testeo que requieren turno son los de La Rural -tanto vehicular como peatonal-, el de Parque Los Andes, el de Villa Devoto y el de Parque Chacabuco. Los otros 45 centros aún se manejan con demanda espontánea.

Ante la consulta de elDiarioAR sobre cuál fue el nivel de demanda que desencadenó la vuelta de los turnos en esos cinco centros, las fuentes de la cartera sanitaria explican que se trata “de mantener el orden” y aclaran que los insumos para llevar a cabo los testeos están garantizados. La variable a la que no le quitan la vista de encima es, como en otros momentos de la pandemia, la ocupación hospitalaria. “Está habiendo un aumento de casos y lo que esperamos es que, gracias a la vacunación, no suba la cantidad de ocupación de camas”, sostienen esas fuentes.

En diálogo con este diario, fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires sostuvieron que la situación allí en cuanto a insumos para testear también está garantizada. Según estadísticas de esa dependencia, desde a octubre hasta este momento, el promedio de testeos diarios oscila entre los 9.500 y los 11.500.

“Lo que varía es la positividad”, explican las fuentes. Hace dos meses, el 2,5% de los testeos efectuados en la Provincia resultaban positivos. En la última semana esa tasa se cuadruplicó: alcanza el 10,5%. “La mayoría de los resultados se entregan en el momento porque se testea por antígenos. No estamos teniendo demora”, sostuvieron fuentes de la cartera bonaerense.

“El aumento de casos es evidente, lo que puede empezar a pasar es que, después de una meseta muy baja de casos, aunque el sistema esté bien aceitado y haya insumos garantizados, cualquier demora sea percibida como un empeoramiento”, advierte Juan Manuel en el hospital de Barrio Norte. Susana, en su box, espera por el estetoscopio para irse a casa.

BJ