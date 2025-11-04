eldiario.es
Hasta cuándo es el Cyber Monday 2025 y cuáles son las claves para aprovecharlo

  • El evento de descuentos online se extiende durante los primeros días de noviembre y ofrece promociones exclusivas. Cómo comparar los precios

El Cyber Monday continúa hasta el miércoles 5 de noviembre

elDiarioAR

0

El Cyber Monday 2025, edición anual de descuentos online en Argentina, comenzó el lunes 3 de noviembre y finaliza el miércoles 5 de noviembre. A lo largo de estos tres días, las tiendas ofrecen rebajas en muchos productos.

Ante la gran cantidad de ofertas disponibles es importante saber cómo identificar las verdaderas oportunidades y evitar engaños. Varios sitios web facilitan la comparación de precios y el seguimiento de su evolución a lo largo del tiempo, con el fin de ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas.

Qué marcas participan del Cyber Monday

El sitio oficial de Cyber Monday ofrece la lista de las marcas que se adhieren a estos días de descuentos:

Electrónica y Tecnología:

  • Vea cencosud
  • Dvigi purificadores de agua
  • Oportutek
  • Shipin
  • Naldo
  • Coppel
  • Jumbo cencosud
  • MacStation
  • Tiendamia
  • A LOISE
  • Casadelaudio.com
  • Frávega
  • Megatone.net
  • Mercado Libre
  • Nuevas
  • On City
  • Drean
  • Samsung
  • Novogar
  • Nespresso
  • Pardo
  • Cetrogar
  • Perozzi e Hijo
  • BGH
  • Electro World
  • Carrefour
  • Gadnic

Salud y Belleza:

  • Pigmento
  • Farmacity
  • Openfarma
  • Parfumerie
  • Farmaonline
  • Juleriaque

Viajes:

  • Deturista
  • Pax Assistance
  • Asegura tu viaje
  • Aeropuertos Argentina
  • GO! Assistance
  • Assist Card
  • Almundo
  • Coris Asistencia al Viajero
  • Universal Assistance
  • AXA
  • Colonia Express

Super, Bodegas y Gastronomía:

  • La Barra
  • Coca-Cola
  • Bonvivir

Indumentaria y Calzado:

  • Chelsea
  • Exit
  • Dexter
  • Adidas
  • Cataleia
  • Stock Center
  • Sporting
  • Moov

Servicios y Varios:

  • Movistar
  • Personal

Deportes y Fitness:

  • Overtech
  • SevenSport
  • Open Sports

Muebles, Hogar y Deco:

  • BedTime
  • La Espumería
  • Sodimac
  • Simmons
  • Easy cencosud
  • SommierCenter
  • Arredo
  • Belmo
  • Gardenlife

Comparar precios, la clave para identificar descuentos reales

Para confirmar si un descuento del Cyber Monday es genuino, se aconseja recurrir a comparadores de precios. Estas herramientas examinan los precios de los productos en diversas tiendas durante todo el año. Esto permite corroborar si el descuento se aplica sobre un precio incrementado artificialmente previo al evento.

Existen varios sitios web diseñados para comparar precios a lo largo del tiempo, entre ellos:

Estos comparadores no tienen relación con el Cyber Monday y operan durante todo el año.

