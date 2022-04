Córdoba: detuvieron a la responsable de Generación Zoe en la capital provincial

Esta mañana, policías cordobeses detuvieron en su casa de barrio Jardín del Claret, en la zona norte de esta Capital a Mariela Sánchez, la responsable de Generación Zoe en la ciudad de Córdoba. La detención fue ordenada por la fiscal de Villa María, Juliana Companys, a cargo de la investigación contra esta organización que se dedicaba a estafar gente a la que le prometían ganancias millonarias a través de inversiones. Sánchez fue imputada de los delitos de asociación ilícita y estafa; y fue alojada preventivamente en la Unidad de Contención del Aprehendido N° 9 de barrio Cáceres, a pocas cuadras del macrocentro capitalino.

El pasado lunes 4 de abril, el jefe de esta organización delictiva encubierta en la compañía Generación Zoe, Leandro Cositorto, fue detenido en República Dominicana por agentes de Interpol. Había estado prófugo durante un mes, aunque todas las noches ofrecía conferencias pagas sobre coaching, en forma virtual. Se estima que el próximo martes 12 a la madrugada, el líder de Generación Zoe aterrizará en Argentina, deportado por el gobierno dominicano.

Hace un mes, el 4 de marzo pasado, otros integrantes de la cúpula de Generación Zoe se habían entregado a la Justicia: Claudio Alvarez, su madre Silvia Fermani, su hermana Ivana Alvarez y su cuñado Silvio Schamne. Los cuatro habían permanecido prófugos y decidieron entregarse en la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz. El Clan Alvarez, como se lo conoce en Córdoba, está imputado de los delitos de asociación ilícita y estafa.

Con la detención de Mariela Sánchez, ya son 24 las personas detenidas ligadas a las estafas con criptomonedas; varias de ellas policías que convocaban a familiares y compañeros de la fuerza, a invertir en Zoe. Desde la Justicia informaron a elDiarioAR que Sánchez respondía a la estructura montada en Villa María por Claudio Alvarez.

La última detenida, Mariela Sánchez, junto a Celia Rocha, fueron las encargadas de montar Generación Zoe en esta Capital. La empresa inversionista que actuaba también como centro de estudios financieros se abrió el 25 de julio de 2021 en el Complejo Patagonia, sobre la avenida Rafael Núñez 4.635, en el barrio Cerro de las Rosas; a pocas cuadras de donde se produjo la detención de hoy.

En diciembre pasado, Sánchez y Rocha organizaron un evento de cierre de año junto al líder Cositorto, donde asistieron cerca de 300 socios/aportantes de Generación Zoe. Esa vez, sus directivos anunciaron que en la ciudad de Córdoba ya contaban con más de 1.000 inversionistas y una cifra similar en el interior, principalmente en la zona de Villa María, donde Generación Zoe montó oficinas y hasta un club de fútbol.

Arropado como un coach o un pastor de iglesias electrónicas, el propio Leandro Cositorto arengó a su tropa cordobesa en ese evento del Complejo Patagonia: “Somos disruptivos, somos divergentes, salimos del rumbo de la cultura. Por cada invitado que hagamos vamos a tener, por 10 días, 40% de comisión en tu venta. Significa que si vos abrís tu negocio con US$ 2.000 e invitaste a una persona vas a cobrar el 40%, o sea, US$ 800. Si entrás ahora y sumás a dos o tres en 10 días, con el mismo nivel de inversión, ya recuperaste tu inversión. Te educás, vas a las convenciones, viajás y lográs tu libertad financiera. Vamos a hacer una revolución educativa, financiera, espiritual, familiar, ¿sí o no?”; consignó Perfil Córdoba, que asistió a esa reunión.

Fuentes judiciales confiaron que “todos los días siguen llegando denuncias de damnificados por estas estafas con criptomonedas; los montos son millonarios”; a la vez que advirtieron que “podría haber nuevas detenciones en los próximos días”. También se supo que entre los detenidos hay personas que quieren acogerse a la figura de arrepentido; ya que, confiaron, también “fueron engañados por los responsables de Zoe Villa María”.

GM/CC