Día de la Fuerza Aérea Argentina: ¿por qué se celebra cada 10 de agosto?

La Fuerza Aérea Argentina es la rama aérea de las Fuerzas Armadas Argentinas y es uno de los brazos ejecutores del sistema de defensa nacional, junto al Ejercito y la Armada. Su historia se inicia en 1912 cuando bajo la presidencia de Roque Sáez Peña se dictó un decreto para la creación de la Escuela de Aviación Militar un 10 de agosto. Fecha por la cuál hoy se celebra esta efeméride.

Dicha escuela fue creada en los terrenos del Palomar, pero siendo un ala del Ejército Argentino.

Entre los pioneros de la aviación argentina se destacan Aarón de Anchorena y Jorge Newbery, quien el 25 de diciembre de 1907 cruzó el Río de la Plata en el globo aerostático “Pampero”, que había sido traído de Francia por Aarón de Anchorena. Acto que devino en la creación del Aero Club Argentino en 1913, primera entidad aérea del país.

Otro precursor de la Fuerza Aérea Argentina fue Pablo Teodoro Fels, quien a bordo de su monoplano Blériot XI (idéntico al de Jorge Newbery) cruzó el Río de la Plata en la madrugada del 1 de diciembre de 1912 con rumbo a la ciudad de Montevideo, donde llegó dos horas después, batiendo el récord mundial en vuelo sobre agua.

Asimismo a lo largo de su historia, la FAA apoyó golpes de Estado (en los años 1955, 1962, 1966 y 1976) participando también de acciones armadas como el bombardeo a la ciudad de Buenos Aires y el terrorismo de Estado en las décadas de 1970 y 1980. Su primer conflicto internacional fue la Guerra de las Malvinas.

Entre sus funciones se encuentra: