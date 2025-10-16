Javier Milei habló sobre la reunión con Trump: “es inédita e histórica para los estándares de Argentina”

El presidente Javier Milei habló este miércoles sobre la reunión que mantuvo el día anterior con Donald Trump y en la que se terminó de acordar los términos de un ayuda de los Estados Unidos. “La reunión con Trump es inédita e histórica para los estándares de Argentina”, dijo el mandatario durante una entrevista por A24.

El Presidente llegó al país luego de la cumbre en la Casa Blanca con Trump, en la que Milei no tuvo la oportunidad de una bilateral a solas en el Salón Oval. A cambio escuchó como el mandatario estadounidense repetía que si perdía las elecciones de octubre la ayuda de su país se terminaba.

“A los aliados los premiaron y los que no son amigos, no son amigos”, dijo el Presidente cuando Eduardo Feinmann intentó en vano que precisara que recibirá a cambio Estados Unidos por la ayuda económica. “”Somos un aliado incondicional de Estados Unidos. Es una cuestión de ordenamiento político“, fue la única explicación que dio y señaló Estados Unidos ”ha decidido una política internacional muy clara de cómo ve el ordenamiento del mundo. Estados Unidos está dispuesto a liderar la región“ y en ese camino ”considera que Argentina es un aliado“.

Pese a la insistencia del periodista, Milei no quiso dar precisiones sobre qué recibirá a cambio Estados Unidos por la ayuda. Concretamente, le preguntó sobre la posiblidad de que la adminstración de Donald Trump instale en el país una base militar o un puerto. “No está hablado eso”, fue la respuesta.

Este jueves el secretario de Tesoro estadounidense, Scott Bessent, precisó que que el salvataje total a la Argentina alcanzará los u$s40.000 millones. Sobre ese salvataje, Milei señaló que “el swap no es tomar deuda, es un intercambio de monedas. La reserva federal tiene 20 mil millones disponibles para nosotros y ellos tienen el equivalente en pesos”. Y agregó que “ahora tenemos 20 mil millones de dólares más para atender los problemas de deuda”.

“Este dinero que ingresa es para pagar deuda. Si en enero no tenemos acceso a los mercados de capitales, ejecutamos el swap y pagamos”, aseguró sobre los próximos vencimientos.

En otro tramo de la entrevista Feinmann hizo referencia a una frase habitual del Presidente y planteó que la economía no estaba creciendo “como pedo de buzo”. Milei repitió que el “descalabro” en la economía “lo produce la oposición” con su “parte destructiva”. “Empezó a hacer proyectos directamente con un claro objetivo destituyente. No pasó nunca en la Argentina un nivel de agresividad y de violencia institucional por parte del Congreso... Ellos son los que transgreden los límites de la política”, sostuvo.

“Eso es falso”, contestó el Presidente sin ocultar su molestia cuando se le recordó la dificultad del oficialismo para llegar a consensos en el Congreso.

“El 80% de la poblacion no llega a fin de mes Presidente”, planteó Feinmann. “Pero que quiere, ¡qué emita!”, le retrucó Milei.

“No lo sé, no soy economista, usted es el especialista en crecimiento econonómico con o sin dinero...”, siguió el periodista en lo que quizas fue el primer reportaje que logró incomodar al Presidente.

La candidatura trunca de José Luis Espert tampoco estuvo ausente en el reportaje. “Yo no creo que Espert tenga vinculos narcos, fue victima de una campaña sucia”, dijo al ser consultado sobre el “daño” que los vínculos entre el excandidato y el presunto narcotraficante “Fred” Machado le hizo a la campaña de La Libertad Avanza. Ante la insistencia de Feinmann, Milei esquivo la pregunta respondiendo que “era algo del pasado”.

Noticia en desarrollo