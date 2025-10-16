La periodista Agustina Peñalva denunció por hostigamiento al economista Walter Graziano

La periodista y locutora Agustina Peñalva denunció penalmente al economista Walter Graziano por acoso y hostigamiento. La conductora de C5N y cronista de San Lorenzo contó públicamente que desde principios de agosto sufre una situación de persecución “constante y aterradora” por parte del hombre de 65 años, a quien identificó como el autor de una serie de mensajes insistentes, apariciones en lugares que ella frecuenta y un patrón de acoso que se agravó en las últimas semanas.

“Desde principios de agosto, una persona llamada Walter Graziano me viene acosando. En principio, en las redes sociales, hostigándome con muchísimos mensajes, más de 20 o 30 por día. Lo bloqueé, pero empezó a abrir otras cuentas”, relató la periodista durante la última emisión del programa Andate a dormir vos. La situación, explicó, se volvió más grave cuando el economista comenzó a seguirla físicamente: “Se me aparece en el gimnasio, en la cancha, en lugares donde salgo con amigos. Vive a ocho cuadras de mi casa. Es una película de terror”.

Peñalva realizó tres denuncias: las dos primeras ante el fuero civil nacional y la última, el viernes pasado, en la Fiscalía N°18 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Cruz Ártico, bajo la carátula de hostigamiento. A partir de esa presentación, la Justicia dispuso la intervención del equipo especializado en violencia de género, la prohibición de acercamiento del acusado y la entrega de un botón antipánico.

Sin embargo, la periodista cuestionó la lentitud del proceso judicial y la falta de contención estatal: “Estuve cuatro horas declarando, respondiendo preguntas una y otra vez, repasando cada episodio. No puedo respirar, no puedo salir tranquila de mi casa. Estoy presa. Tengo miedo y dependo de otras personas para moverme”, dijo entre lágrimas.

Durante su descargo televisivo, Peñalva le habló directamente a su acosador: “No quiero nada de vos. No quiero tus flores, ni tus libros, ni tus chocolates. Solo quiero volver a vivir mi vida normal. Te tengo miedo. No te conozco, no sé quién sos. Te pido, por favor, que me dejes tranquila”.

La periodista también apuntó a la Justicia por su falta de reacción: “Hacés una denuncia, hacés dos, te dan un botón antipánico... ¿qué tenemos que esperar? ¿Están esperando que me encuentren en una bolsa? El extremo no puede ser la bolsa, no puede ser una zanja, no pueden ser cenizas. En el medio pasan cosas que nos asustan, que nos preocupan”.

Según relató, Graziano no sólo la persigue a ella sino que contacta a sus amigas y compañeras de trabajo, intenta averiguar sus movimientos y envía mensajes a emprendimientos vinculados a su entorno. “Sigue a mis amigas y les pregunta dónde me puede llevar regalos o dónde me puede encontrar”, denunció.

El economista, autor de varios libros de política económica y ex panelista televisivo, negó los hechos y descalificó públicamente el testimonio de la periodista. “Esta chica no sabe qué hacer para sacar plata”, dijo, aunque reconoció haberse acercado a C5N “para regalarle unos chocolates y un libro”.

Según trascendió, Graziano cuenta con antecedentes por acoso a otras mujeres y habría estado internado en una institución de salud mental. “No puedo entender cómo alguien así puede estar libre y vivir tan cerca de mi casa”, expresó Peñalva, quien desde hace días cuenta con custodia y medidas de seguridad también en su entorno laboral.

Con la voz quebrada, la periodista cerró su testimonio con un pedido directo: “Quiero volver a tener una vida normal. Quiero poder salir a la plaza, ir al supermercado, trabajar tranquila. Necesito recuperar mi vida”.

En tanto, el periodista Pablo Duggan, que invitó varias veces a Graziano a su programa “Duro de domar”, señaló este jueves, después de que se hiciera pública la denuncia por acoso, que ni bien se enteró de la situación dejó de convocarlo: “Sí, es verdad. Vino un par de veces a Duro de Domar. Tiempo después nos enteramos del acoso a nuestra compañera. Lo repudiamos y jamás volverá a ser invitado”.

