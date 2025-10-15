Trump autoriza operaciones de la CIA en Venezuela mientras el Ejército evalúa ataques al país, según The New York Times

La Administración Trump ha autorizado a la CIA realizar acciones encubiertas en Venezuela. Así lo afirma The New York Times, en lo que supone un paso más en la campaña de la Casa Blanca contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y que llega después de al menos cinco ataques del ejército estadounidense contra embarcaciones frente a las costas venezolanas que, según afirma Washington sin pruebas, transportan drogas, causando la muerte de 27 personas.

Fuentes gubernamentales citadas por NYT sostienen que el objetivo final es expulsar a Maduro del poder, y que la autorización a la CIA permitiría a la agencia llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y en el Caribe.

La agencia podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o en conjunto con una operación militar más amplia, según la información de The New York Times, si bien no tiene acreditado si la CIA planea operaciones en Venezuela o si las autorizaciones son una medida de contingencia.

Sin embargo, esta escalada se produce en un momento en que el ejército estadounidense planea sus propias acciones, preparando opciones para que el presidente de EE.UU. las considere, incluyendo ataques dentro de Venezuela.

La magnitud del refuerzo militar estadounidense en la región es considerable: actualmente hay 10.000 soldados de EE.UU. allí, la mayoría en bases en Puerto Rico, pero también un contingente de marines en buques de asalto anfibio.

En total, la Armada de Estados Unidos tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe.

Trump ordenó el fin de las conversaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro hace unos días, debido a la negativa del líder venezolano a acceder a las exigencias estadounidenses de renunciar voluntariamente al poder.

La CIA ha tenido durante mucho tiempo capacidad para colaborar con los gobiernos de América Latina en materia de seguridad e intercambio de inteligencia, lo que le ha permitido colaborar con funcionarios mexicanos para combatir a los cárteles de la droga. Sin embargo, dichas autorizaciones no le permiten llevar a cabo operaciones letales directas.

La estrategia del gobierno de Trump sobre Venezuela, desarrollada por el secretario de Estado Marco Rubio, con la ayuda de John Ratcliffe, director de la CIA, busca derrocar a Maduro del poder. La Casa Blanca y la CIA declinaron hacer comentarios a NYT.

No obstante, las acusaciones del gobierno de Trump de que se ha beneficiado del narcotráfico y de que su país es un importante productor de drogas para Estados Unidos han sido objeto de contestación. El gobierno de EE.UU. ha afirmado que Maduro controla la banda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, una evaluación de las agencias de inteligencia estadounidenses contradice esa conclusión, explica The New York Times.

Si bien el gobierno de Trump ha ofrecido públicamente justificaciones legales relativamente débiles, Trump declaró ante el Congreso que Estados Unidos estaba en un conflicto armado con cárteles de la droga que considera organizaciones terroristas y que los cárteles que traficaban drogas eran “grupos armados no estatales” cuyas acciones “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”.

Las decisiones de la Casa Blanca que autorizan acciones encubiertas son secretos celosamente guardados. A menudo se reautorizan de un gobierno a otro, y su redacción precisa rara vez se hace pública. Además, constituyen uno de los usos más crudos de la autoridad ejecutiva.

Si bien las operaciones militares estadounidenses, como los ataques contra barcos que supuestamente transportaban drogas desde territorio venezolano, generalmente se hacen públicas, las acciones encubiertas de la CIA suelen mantenerse en secreto. Sin embargo, algunas, como la operación de la CIA en la que los SEAL de la Marina mataron a Osama bin Laden en 2011, se hacen públicas rápidamente.

Sin embargo, el historial de acciones encubiertas de la CIA en América Latina y el Caribe es elocuente. En 1954, la agencia orquestó un golpe de Estado que derrocó al presidente Jacobo Árbenz de Guatemala, lo que dio inicio a décadas de inestabilidad. La invasión de Bahía de Cochinos a Cuba en 1961, respaldada por la CIA, terminó en desastre, y la agencia intentó repetidamente asesinar a Fidel Castro. Ese mismo año, sin embargo, la CIA suministró armas a los disidentes que asesinaron a Rafael Leónidas Trujillo Molina, el líder autoritario de la República Dominicana.

La agencia también participó en un golpe de estado en Brasil en 1964, la muerte del Che Guevara y otras maquinaciones en Bolivia, un golpe de estado en Chile en 1973 y la lucha de la Contra frente al gobierno sandinista de Nicaragua en los años 80.