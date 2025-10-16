No, este cartel de Fuerza Patria que dice “menos Estados Unidos y más China” no es verdadero: es un montaje

El presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) se reunió en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump. Durante el encuentro, Trump destacó a Milei como “un economista tremendamente talentoso”, aunque condicionó el respaldo económico de Estados Unidos a un eventual triunfo de LLA en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En este contexto, comenzó a circular en redes sociales la imagen de un presunto cartel de Fuerza Patria en la vía pública que dice: “Menos Estados Unidos y más China. El 26 de octubre Fuerza Patria”.

Sin embargo, esto es falso. La imagen –que circuló en X, Instagram y Threads– es un montaje. El cartel original de esa imagen fue parte de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y decía: “Sumar fuerzas para defender el futuro”.

El cartel no es original, es un montaje

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google, Chequeado –medio que coordina junto a AFP la alianza Reverso– halló una nota de Contraste, un medio marplatense, que se titula: “Un cartel, varios mensajes: vecinos de Mar Chiquita cuestionan su uso”.

Allí, aparece el cartel viral de Fuerza Patria, pero a diferencia del que circula en redes sociales, corresponde a la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y dice: “Sumar fuerzas para defender el futuro”.

La foto original, según señala la nota de Contraste, fue tomada en el acceso a Mar de Cobo, sobre ruta 11, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, en la previa de las elecciones legislativas bonaerenses.

Por último, a través de la búsqueda “Sumar fuerzas para defender el futuro”, Chequeado corroboró que ese slogan fue utilizado en la campaña bonaerense por el peronismo (ver acá y acá) y también se está utilizando en la campaña actual para las elecciones del 26 de octubre (ver acá y acá).

