Ordenan reimprimir la cartelería de las escuelas de votación para que Santilli reemplace a Espert en la lista libertaria

La Cámara Nacional Electoral autorizó a reimprimir la cartelería que será colocada en los lugares de votación con la lista actual vigente de La Libertad Avanza encabezada por Diego Santilli como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

El fiscal federal con competencia electoral Ramiro González dictaminó a favor de reimprimir la cartelería informativa con la foto de Diego Santilli y la lista completa de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para colocarlo en las escuelas el próximo 26 de octubre, que será distribuida por el Correo Argentino.

El fiscal recibió presentaciones de La Libertad Avanza en la cual se le garantiza que en 24 horas puede imprimirse nueva cartelería informativa con Santilli como primer candidato a diputado nacional en reemplazo de José Luis Espert.

Además, el Correo informó que “bajo su responsabilidad” está en condiciones de distribuir en las escuelas la nueva cartelería “sin afectar el trabajo ya hecho por la Junta Electoral”.

Bajo esas condiciones, “es materialmente posible imprimir y distribuir los nuevos afiches de oferta completa en tiempo oportuno”, expresó el fiscal en su dictamen.

El oficialismo ya aceleró la campaña con Santilli a la cabeza. La estrategia de relanzamiento contó con un toque de humor explícito: en un video difundido por redes sociales, Santilli y su compañera de lista, Karen Reichardt, aparecen frente a una mesa con los colores de La Libertad Avanza y un cartel que reza “Para votar al Colorado, marcá al Pelado”. El lema, tan jocoso como insólito, no es más que un intento de convertir el tropiezo de las boletas en consigna electoral y de reforzar la alianza entre los mundos violeta y amarillo.

