Entre asados, historia y caballos: viví la provincia de Buenos Aires durante cinco días de aventura

La provincia de Buenos Aires guarda secretos que se revelan al andar despacio, al dejar que el campo marque el pulso del viaje. Este itinerario propone mucho más que un recorrido, es una inmersión en la cultura ecuestre con el magnetismo del polo, una conexión profunda con la naturaleza, con el deleite de un asado compartido y la calidez de pueblos que parecen detenidos en el tiempo.

Casco histórico, bodegas artesanales, museos que cuentan nuestra memoria, ríos que invitan al descanso y calles que aún huelen a tradición. Cada parada está pensada para invitar a sentirse en casa, entre paisajes rurales y hospitalidad bonaerense.

Día 1 Pilar – Luján

El viaje comienza en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, con destino a Pilar (1 h 40 min en auto) para recorrer el casco histórico y vivir un día de polo que incluye clases en la serenidad del campo que se corona con un auténtico asado argentino.

El patrimonio pilarense se destaca por su Parroquia Nuestra Señora del Pilar, Monumento Histórico Nacional, que fusiona estilos colonial y barroco italiano.

“Es simplemente imponente, verla te transporta a otra época, aquella que hace ya dos siglos la puso en pie. Cualquiera puede visitarla ya que es accesible para personas con movilidad reducida”, detallan desde Turismo local.

El Palacio Municipal -con su museo- y la Reserva Natural del Pilar -con su pulmón verde de 300 hectáreas junto al río Luján- son otras de las paradas imperdibles.

Al caer la tarde, traslado y noche en Luján.

Día 2 Luján – Mercedes – Carlos Keen – Luján

La jornada comienza descubriendo los tesoros históricos y culturales de Luján, para luego continuar hacia Mercedes. El mediodía invita a disfrutar del tradicional polo gastronómico de Tomás Jofré, con sus mesas rebosantes de sabor y a visitar el encantador Pueblo Turístico Carlos Keen. Con regreso y alojamiento en Luján.

¿Qué hacer en Luján además del deleite con comidas criollas?

Caminar por la Reserva Natural Municipal Quinta de Cigordia, recorrer los museos Municipal, de Bellas Artes Fernán Félix de Amador, Complejo Museográfico Enrique Udaondo y Casa de Ameghino. La imponente Basílica Nuestra Señora de Luján, centro de fe nacional, es el principal símbolo del pago.

¿Y en Mercedes?

Disfrutar del Parque Municipal Independencia, acercarse al arte en el Teatro Argentino y el Complejo Cultural La Trocha, sumarse a las visitas guiadas en bicicleta organizadas por la Oficina de Turismo o descubrir su patrimonio arquitectónico y religioso como el Palacio Municipal, las parroquias San Luis Gonzaga, San Patricio y la Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes.

Día 3 Villa Ruiz – Azcuénaga – San Andrés de Giles – San Antonio de Areco

La ruta sigue hacia los pueblos turísticos Villa Ruiz y Azcuénaga, dos lugares de película, como detenidos en el tiempo. El recorrido finaliza en San Andrés de Giles con el circuito del casco urbano que incluye el Templo San Andrés Apóstol y las capillas históricas de la ciudad -Nuestra Señora de Luján, San José Obrero y Monte de Novi-, el antiguo Palacio Municipal, la Estación del Ferrocarril, y la Plaza San Martín.

La noche con cena transcurre en San Antonio de Areco.

Día 4 San Andrés de Giles – San Antonio de Areco

La mañana comienza en San Andrés de Giles, con un día de campo pleno cabalgatas, paseos entre arboledas, aire puro y los mejores platos criollos para saborear hasta la tarde y al caer el sol, el viaje sigue rumbo a San Antonio de Areco, cuna de la tradición gaucha.

“Ser la cuna de la tradición gaucha pinta lo que vivimos en San Antonio y es por eso que tenemos la fiesta de la tradición más antigua de toda la provincia:comenzó como un encuentro de pares dando un paseo por el pueblo en el año 1939”, sumó Carola Vieytes, Directora de turismo local.

Allí, cada rincón guarda una historia. El Puente Viejo, ícono del pueblo y emblema de su identidad, fue parte del antiguo Camino Real, donde pasaban las carretas cuando el río crecía, convirtiéndolo en un pasaje obligado y en una postal que aún late en la memoria arequera.

Muy cerca, la Pulpería La Blanqueada revive la vida social de otros tiempos. Antiguamente, los “parroquianos” compartían charlas y tragos, mientras que los forasteros, conocidos como pajueranos, eran atendidos desde la reja hacia afuera y no tenían permitido el ingreso.

Este histórico espacio tiene además un valor literario único: fue escenario del primer encuentro entre Fabio Cáceres y Don Segundo Sombra en la célebre obra de Ricardo Güiraldes, texto fundamental de la literatura argentina y parte de currículas escolares en nuestro país y en Europa.

“La tradición acá en el pueblo se vive, no es un recuerdo nostálgico del pasado, es un hecho concreto del día a día”, resaltó Vieytes.

La experiencia se completa con el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, el balneario sobre el río Areco y las visitas a las localidades rurales Pueblo Turístico Villa Lía, Vagues y Duggan, donde el pulso de la tradición se mantiene vivo entre costumbres, fiestas y oficios heredados.

Día 5 Carmen de Areco – Regreso

La última jornada conduce hacia Carmen de Areco, donde la historia y la tranquilidad conviven en cada calle. Allí el camino lleva hasta los pueblos turísticos Gouin -con sus casonas antiguas y Altamira,puerta de entrada a un recorrido enológico por las bodegas Nueva Corinema, Media Hectárea y Las Hijas.

“Abrimos las puertas los sábados con guiada al viñedo y a la sala, donde explicamos el cultivo orgánico de la vid y la elaboración de vino artesanal. También podrán saborear nuestro vino 2024, acompañado de quesos regionales Fermier combinados con frutos secos”, detalló Emiliano Carricondo, uno de los fundadores de Las Hijas.

Tras un almuerzo rodeado de viñedos y naturaleza, se emprende el regreso al Área Metropolitana de Buenos Aires.

¿Qué hacer en Carmen de Areco?

-Conocer el Museo Histórico y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

-Disfrutar del balneario y camping municipal sobre el río Areco, un espacio verde de diez hectáreas arboladas.

-Caminar entre antiguas casonas y respirar la calma de un pueblo hospitalario.

Al final del camino, lo que queda no son solo las postales de iglesias, casonas o museos, sino el pulso tranquilo del campo, la hospitalidad de su gente y el sabor de lo compartido. Este circuito es una invitación a reencontrarse con su versión más auténtica, a redescubrir la provincia de Buenos Aires, entre tradiciones, sabores y paisajes que laten al ritmo sereno de la vida rural y la tradición gaucha. Un viaje que no termina al regresar, porque deja en quien lo recorre la certeza de que lo simple y lo cercano también saben ser extraordinarios

GUIA DE VIAJE