La policía investiga la muerte del fundador de Mango como posible homicidio y sospechan de su hijo mayor

La Policía autonómica de Cataluña ya no consideran únicamente la hipótesis del accidente en la causa sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. Después de que la jueza que instruye la investigación reabriera el caso en marzo pasado, ahora los Mossos d'Esquadra contemplan que el homicidio es también una hipótesis posible. Así lo ha adelantado este jueves El País, que cita fuentes al tanto de la instrucción.

Según estas fuentes, lo que inicialmente era se consideraba un accidente de montaña cuando padre e hijo hacían una excursión, ahora ha dado un giro y las pesquisas de la jueza se centran en el hijo mayor del fallecido, Jonathan Andic, que está siendo investigado por un posible homicidio, en una causa bajo secreto de sumario. Los investigadores solicitaron hace unos días el teléfono móvil al investigado, cuyo contenido está siendo minuciosamente analizado, según han confirmado a La Vanguardia fuentes al corriente de la investigación.

Jonathan era la única persona que acompañaba al magnate el día en que se precipitó al vacío en Collbató, en el macizo del Montserrat, el 14 de diciembre de 2024.

Tras la muerte de Andic, la jueza optó por archivar de forma provisional la causa. Fueron las indagaciones de la policía, que consideraban sospechosas las circunstancias de la muerte, lo que hicieron que la instructora acabase reabriendo la causa. La familia Andic, citada por El País, rechaza hacer comentarios sobre la investigación en curso y se ha limitado a expresar su confianza en que la causa “demostrará su inocencia”