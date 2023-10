Día de la Identidad Villera: ¿por qué se celebra el 7 de octubre?

El 7 de octubre es el Día Nacional de la Identidad Villera. La fecha recuerda el nacimiento de Carlos Mugica, que nació un día como hoy pero de 1930 en Buenos Aires. En vida, fue un sacerdote vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y a las luchas populares de la Argentina de los 60 y 70. Además, impulsó la creación del movimiento de curas villeros.

Mugica llevó a cabo la mayor parte de su labor comunitaria en la Villa 31 de Retiro, donde fundó la parroquia Cristo Obrero. Hoy, el Barrio 31 lleva su nombre. El padre fue un hombre que viví­a para los demás y para su trabajo sacerdotal, dedicado a los más humildes. Eso le valió el apodo del “mártir de los pobres”.

Mugica afirmaba que “no es posible que unos pocos tengan tanto; y tantos, tan poco. Sin odio en el corazón, unidos todos, debemos luchar... para que no haya un solo argentino que carezca de vivienda decente, alimento abundante para él y sus hijos y posibilidades de adquirir una cultura que le posibilite sentirse verdaderamente útil a su Patria. No hay nada más estupendo que esa lucha”.

El sacerdote sostenía que el plan de erradicación de las villas era un negocio con empresas privadas, que no dejaba lugar para la participación sus habitantes. Fue partícipe de la política de la época, criticando fuertemente al gobierno de Juan Carlos Onganía, entre 1966 y 1970. Estuvo a favor de las políticas del expresidente Juan Domingo Perón, de Mao Tse-Tung y de los ideales del Ernesto “Che” Guevara, lo que le consiguió varios conflictos con sus superiores eclesiásticos.

El 11 de mayo de 1974, Carlos Mugica, ya considerado como un rebelde por sus diversos reclamos públicos, fue asesinado con una ametralladora, acto organizado por una célula de sicarios de la Alianza Anticomunista Argentina.

Su muerte fue tras oficiar la eucaristía en Villa Luro, donde al salir de la iglesia San Francisco Solano, un hombre barbudo le preguntó si él era Mugica. El padre, aludido, le contestó que sí y el hombre le disparó 15 veces en tan solo segundos.

🏘 | Hoy es el Día Nacional de la Identidad Villera en conmemoración al nacimiento del Padre Carlos Mugica, incansable luchador por los derechos de lxs más vulneradxs.



"Voy a luchar desde el puesto al que me llamen para que la justicia social sea una realidad en nuestra patria" pic.twitter.com/BxdrhkWtL9 — Maru Bielli (@Maru_Bielli) 7 de octubre de 2020

“Su vocación por los humildes se desarrolló de la mano de su afiliación al peronismo en acción y sentimiento. Al enterarse de la creación del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo no dudó en sumarse y aportar a su tarea. La mayor parte de su labor comunitaria la desarrolló en la Villa 31 de Retiro, fue fundador de la parroquia Cristo Obrero y fue ante todo un hombre que viví­a para los demás”, fundamenta el texto del proyecto que hizo ley esta efeméride.

