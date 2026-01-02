Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud: ¿por qué se conmemora el 2 de diciembre?

El 2 de diciembre de 1949, las Naciones Unidas aprobaron el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, que entró en vigencia un año después. Desde entonces, la jornada quedó instituida como el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, con el objetivo de mantener en agenda una problemática que dista de ser parte del pasado.

Lejos de haber sido erradicada, la esclavitud persiste bajo lo que los organismos internacionales denominan “esclavitud moderna”, un término que engloba situaciones de explotación extrema en las que las personas no pueden rechazar ni abandonar una práctica debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 40 millones de personas son víctimas de esclavitud moderna en el mundo. Las mujeres y niñas representan el 71% del total, cerca de 29 millones, y uno de cada cuatro afectados es un niño.

Entre las formas más extendidas se encuentra el trabajo forzoso, que afecta a unos 25 millones de personas, principalmente en el sector privado —como el trabajo doméstico, la construcción y la agricultura—, aunque también incluye la explotación sexual y prácticas impuestas por Estados. A esto se suma el matrimonio forzado, que involucra a 15,4 millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas, muchas de ellas obligadas a casarse siendo menores de edad.

El trabajo infantil, si bien no siempre es clasificado legalmente como esclavitud, mantiene una relación directa con estas dinámicas. La OIT estima que 152 millones de niños trabajan en el mundo, con mayor incidencia en África y Asia, y una proporción significativa fuera del sistema educativo o sometidos a tareas peligrosas.

Cada 2 de diciembre, la ONU subraya que la abolición formal de la esclavitud no garantiza su desaparición real y que su persistencia sigue siendo un desafío estructural ligado a la pobreza, la desigualdad y la falta de derechos.