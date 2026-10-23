Día Internacional del Champagne: ¿por qué se celebra el 23 de octubre?

El Champagne Day se celebra cada año el cuarto viernes de octubre. La iniciativa nació en 2009, impulsada por Chris Oggenfus, un bloguero y educador especializado en vinos de California.

Con el paso de los años, la propuesta fue sumando seguidores en distintos países hasta convertirse en una jornada internacional para celebrar y conocer mejor los vinos producidos en la región francesa de Champagne.

La organización oficial invita a participar con degustaciones, encuentros gastronómicos, visitas a bodegas y viñedos o simplemente compartiendo un brindis. En las redes sociales, el hashtag utilizado para acompañar la celebración es #ChampagneDay.

En 2026, el Día Internacional del Champagne se celebrará el viernes 23 de octubre.

¿Qué es exactamente el Champagne?

Aunque muchas veces se utiliza la palabra “champagne” para referirse a cualquier bebida con burbujas, existe una diferencia fundamental.

Champagne es el nombre de una denominación de origen protegida: solo pueden llevar esa denominación los vinos elaborados bajo las reglas establecidas en la región francesa de Champagne.

Por eso, en Argentina y en otros países, las bebidas elaboradas fuera de esa región reciben generalmente el nombre de vinos espumosos o espumantes.

La propia organización del Champagne Day destaca esta diferencia y señala que el Champagne procede exclusivamente de la región francesa que le da su nombre.

Una historia de más de 300 años

La historia del Champagne es mucho más extensa que la celebración que se realiza cada octubre.

La región de Champagne ya estaba vinculada con la producción de vino desde la época romana. Sin embargo, el desarrollo del vino espumoso tal como se lo conoce actualmente comenzó varios siglos después.

Durante la segunda mitad del siglo XVII, distintos productores y religiosos tuvieron un papel importante en la evolución de los métodos de elaboración.

Entre ellos aparece Dom Pierre Pérignon, monje benedictino de la abadía de Hautvillers. La historia popular lo convirtió durante mucho tiempo en el supuesto “inventor” del Champagne, pero la realidad es más compleja.

Pérignon tuvo una influencia decisiva en la elaboración de estos vinos, especialmente por su trabajo sobre la calidad de las uvas, los ensamblajes y las técnicas de vinificación. No fue, sin embargo, el inventor individual de todas las características del Champagne moderno.

Las burbujas que cambiaron la historia del vino

En los primeros tiempos, la efervescencia no era necesariamente buscada. Las condiciones climáticas de Champagne podían hacer que la fermentación se detuviera durante el invierno y se reanudara con la llegada de temperaturas más cálidas.

Cuando el vino estaba embotellado, esa segunda fermentación producía dióxido de carbono y aparecían las características burbujas.

Con el tiempo, los productores aprendieron a controlar mejor el proceso y desarrollaron técnicas cada vez más precisas para elaborar un vino espumoso de calidad.

La utilización de botellas resistentes y corchos adecuados también fue fundamental para contener la presión generada por el gas. Hacia finales del siglo XVII, el uso del corcho comenzó a consolidarse en la región.

¿Qué uvas se utilizan para elaborar Champagne?

El Champagne se caracteriza por el uso de tres variedades de uva que ocupan un lugar central en su producción:

Chardonnay

Pinot Noir

Pinot Meunier

La combinación de estas variedades permite construir diferentes estilos y perfiles, de acuerdo con las características de cada cosecha, los viñedos y las decisiones de cada productor.

El trabajo no termina con la elección de las uvas: la elaboración, los ensamblajes, la segunda fermentación y el tiempo de crianza forman parte de un proceso cuidadosamente regulado.

Una denominación protegida

El nombre Champagne tiene una protección especial y su defensa forma parte de la historia de la región.

Los productores comenzaron a impulsar medidas para preservar el nombre y evitar que fuera utilizado por vinos provenientes de otros lugares.

En 1887, una sentencia del Tribunal de Apelación de Angers reconoció la exclusividad del término para los vinos procedentes de Champagne. Posteriormente se avanzó en la delimitación de la región vitícola y en normas específicas de producción.

En 1935 se creó en Francia el concepto de Denominación de Origen Controlada y, al año siguiente, se reconoció oficialmente la denominación Champagne bajo ese marco.

Así, beber Champagne no significa simplemente tomar un vino con burbujas: implica consumir un producto ligado a un territorio, determinadas variedades de uva, técnicas de elaboración y una larga tradición vitivinícola.

Champagne y celebración: una relación que atraviesa generaciones

Con el paso del tiempo, el Champagne quedó asociado a algunos de los momentos más importantes de la vida social.

Bodas, aniversarios, cumpleaños, fiestas de fin de año, premiaciones y grandes acontecimientos deportivos suelen tener un denominador común: el brindis.

La imagen de la botella descorchándose y las copas llenándose de burbujas se convirtió en un símbolo internacional de celebración.

Pero detrás de esa imagen existe también una cultura vinculada al territorio, al trabajo de los productores y a una tradición vitivinícola que se desarrolló durante siglos.

Champagne y espumantes: una diferencia que también importa en Argentina

En Argentina existe una importante tradición de elaboración de vinos espumosos. Sin embargo, esos productos no pueden denominarse Champagne si no provienen de la región francesa protegida.

Por eso, cuando se habla de producción nacional, lo correcto es referirse a espumantes o vinos espumosos.

La diferencia no significa que unos sean necesariamente mejores que otros: se trata de una cuestión de origen y denominación. Argentina cuenta con una extensa tradición vitivinícola y produce espumantes mediante distintos métodos y con variedades que permiten obtener estilos muy diversos.

El Día Internacional del Champagne puede ser, en ese sentido, una oportunidad para conocer tanto la historia de la bebida francesa como la evolución de los espumantes elaborados en nuestro país.

Una fecha para brindar, pero también para conocer

El Champagne Day nació como una celebración impulsada desde el mundo del vino y las redes sociales, pero con los años se transformó en una oportunidad para acercarse a una tradición que combina territorio, agricultura, historia, ciencia y gastronomía.

Cada 23 de octubre —cuando el calendario lo ubica como cuarto viernes del mes— las burbujas se convierten en protagonistas de un festejo que atraviesa fronteras.

Y detrás de cada copa hay una historia mucho más antigua que la propia celebración: la de una región francesa que logró convertir sus condiciones naturales, sus conocimientos y el trabajo de generaciones de productores en uno de los vinos más reconocidos del mundo.

En 2026, el Día Internacional del Champagne se celebra el viernes 23 de octubre, con eventos y brindis alrededor del mundo. Para quienes elijan participar, la invitación es sencilla: disfrutar con responsabilidad y, sobre todo, conocer qué hay detrás de esas burbujas que durante siglos conquistaron las mesas y las celebraciones.

NB