Día mundial de los Animales Callejeros: ¿por qué se celebra el 4 de abril?

El Día Mundial de los Animales Callejeros se conmemora cada 4 de abril con el objetivo de poner en agenda la situación de perros y gatos que viven sin hogar en entornos urbanos y rurales. La fecha, impulsada por organizaciones de protección animal, busca generar conciencia sobre el abandono y promover respuestas sostenidas desde el Estado y la sociedad.

Se estima que cientos de millones de animales sobreviven en la calle en todo el mundo, expuestos a enfermedades, hambre, accidentes y maltrato. El fenómeno está asociado tanto a la reproducción sin control como a la tenencia irresponsable y al abandono.

En Argentina, el problema atraviesa a grandes ciudades y localidades pequeñas. Redes de voluntarios y asociaciones civiles cumplen un rol clave en el rescate, la atención veterinaria y la búsqueda de adopciones, aunque advierten que su capacidad es limitada frente a la magnitud de la demanda.

Especialistas en salud animal coinciden en que la solución requiere políticas públicas integrales: campañas masivas y sostenidas de castración gratuita, vacunación, educación sobre tenencia responsable y sistemas de registro de mascotas. También señalan la necesidad de sancionar el abandono y fortalecer los programas de adopción.

La efeméride apunta, además, a promover un cambio cultural: desalentar la compra de animales y fomentar la adopción responsable, entendida como un compromiso a largo plazo. En ese marco, cada 4 de abril se multiplican campañas de concientización y jornadas solidarias en distintos puntos del país.