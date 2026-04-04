De las bombas de racimo a los misiles Tomahawk: análisis visual del armamento utilizado en la guerra de Irán

Desde su inicio el 28 de febrero, la guerra de Irán está siendo una contienda eminentemente aérea, y lo seguirá siendo siempre que Donald Trump no decida desplegar tropas sobre el terreno, una posibilidad con la que viene amagando desde hace semanas.

Mientras tanto, el conflicto se dirime entre la capacidad de resistencia de Irán, que sufre exhaustivos bombardeos por parte de EEUU e Israel, y sus propias posibilidades de contraataque, menos destructivas en términos absolutos, pero también con menores costes de producción. Ante la asimetría militar, la respuesta de Irán se basa en una estrategia de escalada horizontal en la que amplía el coste de la guerra para todo el mundo y la extiende a toda la región.

Este factor económico y el desconocido tamaño de los arsenales de cada contendiente son elementos fundamentales para entender el presente y el futuro del conflicto. A continuación, una guía visual por algunos de los principales arsenales de los contendientes.

Los misiles Tomahawk

El primer día del ataque coordinado de EEUU e Israel contra Irán que ha desatado una guerra sin fin a la vista, un misil Tomahawk impactaba en un complejo de la Guardia Revolucionaria iraní en el que hay una escuela de niñas y donde murieron 168 personas, la inmensa mayoría menores.

EEUU ha lanzado más de 850 misiles crucero Tomahawk en las primeras cuatro semanas de guerra, informaba The Washington Post citando a fuentes con conocimiento del asunto. El uso extensivo de esta munición en el conflicto plantea dudas en el Pentágono sobre la sostenibilidad y las reservas de estos potentes misiles, usados por primera vez en 1991 en la guerra del Golfo. Según el Center for Strategic and International Studies, EEUU tenía aproximadamente 3.100 misiles de este tipo antes de empezar la guerra.

Así funcionan los misiles Tomahawk Son misiles de crucero subsónicos de largo alcance utilizados por la Armada de EE.UU. para ataques precisos contra objetivos terrestres, lanzados desde barcos y submarinos. Aletas de control Motor a reacción Celda de combustible Alas retráctiles Sistemas de aviónica Alcance: 1.250 - 2.500 km 5,56 m Velocidad: 880 km/h 0,56 m Una única ojiva de 450 kg o lanzador de munición convencional con submuniciones Sistema de navegación (basado en GPS) 3 Puede volar a velocidad subsónica a baja altitud, lo que dificulta su detección por radar 2 Una vez fuera, se despliegan las alas y utiliza un sistema de guiado para maniobrar entre obstáculos terrestres 1 Puede ser lanzado desde un submarino o un barco GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA Así funcionan los misiles Tomahawk Son misiles de crucero subsónicos de largo alcance utilizados por la Armada de EE.UU. para ataques precisos contra objetivos terrestres, lanzados desde barcos y submarinos. Motor a reacción Aletas de control Celda de combustible Alas retráctiles Sistemas de aviónica Una única ojiva de 450 kg o lanzador de munición convencional con submuniciones 5,56 m Sistema de navegación (basado en GPS) 0,56 m 3 Puede volar a velocidad subsónica a baja altitud, lo que dificulta su detección por radar Velocidad: 880 km/h 2 Una vez fuera, se despliegan las alas y utiliza un sistema de guiado para maniobrar entre obstáculos terrestres Alcance: 1.250 - 2.500 km 1 Puede ser lanzado desde un submarino o un barco GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Los misiles Tomahawk son muy valorados, en parte, porque tienen un alcance de más de 1.600 kilómetros, lo que reduce la necesidad de enviar pilotos estadounidenses a un espacio aéreo bien defendido. Según documentos de la Armada, las versiones más recientes del misil pueden costar hasta 3,6 millones de dólares cada una y su fabricación puede tardar hasta dos años, informa el periódico.

Mención aparte merece el sistema Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), que han sido esenciales para la defensa antiaérea de Israel y los países del Golfo. Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, ha registrado una efectividad del 90% con esta munición. Consiste en una batería móvil, con ocho interceptores por vehículo lanzador. Su mayor inconveniente es que es muy caro —más de 1.000 millones de dólares por batería— y escaso. Solo en la guerra de 12 días del verano de 2025, EEUU gastó alrededor del 25% de sus reservas de los misiles que emplean.

Misiles iraníes

La principal arma de la Guardia Revolucionaria iraní es su arsenal de misiles balísticos, cuya precisión y potencia se dedicó a mejorar a lo largo de la última década. Empleados junto con sus drones para saturar las capacidades de interceptación de la cúpula de hierro israelí, los misiles han logrado en varios casos penetrar el sistema de defensa y golpear objetivos en ciudades importantes como Haifa y Tel Aviv.

Misiles de las Fuerzas Armadas de Irán Arsenal y alcance de los misiles iraníes con los que Teherán ha respondido en toda la región a los bombardeos de EEUU e Israel N 200 km TURQUÍA SIRIA LÍBANO Teherán AFGANISTÁN IRAK IRÁN ISRAEL PAKISTÁN EGIPTO ARABIA SAUDÍ OMÁN YEMEN SEJJIL 2000km EMAD 2000km KHEIBAR SHEKAN 1450km FATTAH-1 1400km ZOLFAGHAR 700km GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ISW Misiles de las Fuerzas Armadas de Irán Arsenal y alcance de los misiles iraníes con los que Teherán ha respondido en toda la región a los bombardeos de EEUU e Israel N 200 km TURQUÍA SIRIA LÍBANO IRAK IRÁN ISRAEL PAKISTÁN EGIPTO ARABIA SAUDÍ YEMEN SEJJIL 2000km EMAD 2000km KHEIBAR SHEKAN 1450km FATTAH-1 1400km ZOLFAGHAR 700km GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ISW

Irán posee el mayor y más diverso arsenal de misiles en todo Oriente Medio, señala el Center for Strategic and International Studies (CSIS) y son un elemento fundamental de su proyección de poder. Según informó Reuters la semana pasada, EEUU solo puede confirmar la destrucción de un tercio del arsenal de misiles iraní en las cuatro primeras semanas de guerra.

Sobre el alcance de los misiles ha habido gran especulación en las últimas semanas. Los analistas entendían que tenían un radio de alcance de unos 2.000 kilómetros, como recogía un informe del Proyecto de Misiles del think tank estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS), pero el 21 de marzo se registraron informaciones sobre un supuesto lanzamiento en dirección a la base militar de Diego García, en el océano Índico, empleada por Reino Unido e Israel y situada a más de 3.500 kilómetros.

Irán negó el lanzamiento y la OTAN admitió después que no podía “confirmarlo”, por lo que la autonomía de los misiles sigue siendo una incógnita. La Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de EEUU afirmó en un informe el año pasado que Irán podría desarrollar un misil balístico intercontinental militarmente viable para 2035. El CSIS indica asimismo que Irán ha suministrado misiles balísticos y de crucero cada vez más avanzados a los rebeldes hutíes de Yemen, sus aliados en la región.

El escudo antimisiles de Israel

El más sistema defensivo israelí más notorio es la ‘cúpula de hierro’, desarrollada con la ayuda de EEUU y que Israel ha empleado desde hace más de una década para repeler los ataques con proyectiles de corto alcance, como los cohetes y morteros lanzados por las milicias palestinas desde Gaza. También puede interceptar drones, que son empleados cada vez más con una carga explosiva.

¿Cómo funciona el sistema defensivo cúpula de hierro? 1 Un cohete enemigo es lanzado desde una distancia de hasta 70 km 2 El Radar de detección y seguimiento identifica el cohete y envía información clave del proyectil al centro de comandos y control El interceptor estalla y destruye el cohete 3 El centro de control calcula dónde impactará el proyectil y si supone un riesgo Según su fabricante, la cúpula de hierro, resulta efectiva en un 90% 4 En ese caso, lanza los misiles para interceptarlo. El sistema, ignorará aquellos proyectiles que no atenten contra la seguridad de zonas pobladas GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: REUTERS. ¿Cómo funciona el sistema defensivo cúpula de hierro? 1 Un cohete enemigo es lanzado desde una distancia de hasta 70 km 2 El Radar de detección y seguimiento identifica el cohete y envía información clave del proyectil al centro de comandos y control El interceptor estalla y destruye el cohete 3 El centro de control calcula dónde impactará el proyectil y si supone un riesgo Según su fabricante, la cúpula de hierro, resulta efectiva en un 90% 4 En ese caso, lanza los misiles para interceptarlo. El sistema, ignorará aquellos proyectiles que no atenten contra la seguridad de zonas pobladas GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: REUTERS.

Como su nombre indica, el sistema crea una cúpula segura sobre las localidades donde está instalado y detecta los objetos sospechosos en un radio de 100 kilómetros, y los destruye si los considera una amenaza para la población. Pero su efectividad no es absoluta, como ha demostrado el contraataque iraní. La munición de racimo y los distintos enjambres que envía Teherán acaban saturando la capacidad de interceptación y permite que misiles y drones “agujereen” la cúpula.

Los distintos sistemas de defensa aérea de Israel N 250 km TURQUÍA Sistema Cúpula de hierro SIRIA 70 km IRAK Sistema Honda de David IRÁN Sistema Flecha 2 Tel Aviv 300 km ISRAEL 1000 km Sistema Flecha 3 EGIPTO JORDANIA 2000 km ARABIA SAUDÍ SUDÁN OMÁN YEMEN GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: REUTERS. Los distintos sistemas de defensa aérea de Israel N 250 km TURQUÍA Sistema Cúpula de hierro 70 km SIRIA IRAK Sistema Honda de David IRÁN Tel Aviv Sistema Flecha 2 ISRAEL 300 km Sistema Flecha 3 1000 km JORDANIA 2000 km EGIPTO ARABIA SAUDÍ SUDÁN OMÁN YEMEN GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: REUTERS.

Además de la cúpula de hierro, Israel cuenta con otro sistema llamado ‘honda de David’ diseñado para cohetes de mayor medida y misiles de corto alcance. Al igual que el otro sistema, fue desarrollado en colaboración con EEUU y está operativo desde 2017, según el Ministerio de Defensa. Ambos han sido fabricados por la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems.

Los dos sistemas que ofrecen más cobertura, aunque trabajan mucho menos que los dos de menor radio, son los Flecha 2 y Flecha 3. Están diseñados para interceptar misiles balísticos disparados desde miles de kilómetros de distancia: Flecha 3 llega hasta 2.000 kilómetros, esto es, su radio de acción incluye Irán. El número 2 está optimizado para destruir misiles en la atmósfera de la Tierra, mientras que el número 3 puede alcanzarlos cuando vuelan a más altura, en el espacio, según la agencia de noticias Reuters.

Bombas de racimo

Uno de los métodos de Irán para eludir el escudo antimisiles de Israel es precisamente el uso de munición de racimo en sus misiles. Diseñadas para lanzar decenas de bombas menores sobre áreas extensas, deben interceptarse lo más lejos posible de su objetivo para limitar sus daños y, a ser posible, fuera de la atmósfera, según los expertos en armamento. Interceptarlas resulta prácticamente imposible cuando las submuniciones ya se han dispersado, incluso con los más sofisticados sistemas del escudo antimisiles.

Cómo funcionan las bombas de racimo Un misil-contenedor cargado con submuniciones es liberado desde una aeronave o lanzado por artillería 1 La bomba está programada para abrirse a 10 altitudes distintas, entre los 90 y los 900 metros El uso de este tipo de artefacto podría estar diseñado para agotar las reservas de misiles interceptores israelíes 2 3 Cuando se abre en el aire, libera la carga y se dispersa en el trayecto de caída Para cuando llegan al suelo, pueden cubrir varios kilómetros GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA Cómo funcionan las bombas de racimo Un misil-contenedor cargado con submuniciones es liberado desde una aeronave o lanzado por artillería 1 2 La bomba está programada para abrirse a 10 altitudes distintas, entre los 90 y los 900 metros El uso de este tipo de artefacto podría estar diseñado para agotar las reservas de misiles interceptores israelíes 3 Cuando se abre en el aire, libera la carga y se dispersa en el trayecto de caída Para cuando llegan al suelo, pueden cubrir varios kilómetros GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Entre los misiles que pueden cargar este tipo de munición —prohibida internacionalmente, pero que Israel también ha empleado en el pasado— está el Khorramshahr, con un rango de 2.000 kilómetros y de cuyos avances técnicos y capacidad destructiva presumía la cuenta en X de Ali Jamenei, gestionada por su equipo tras ser asesinado en los primeros ataques de la guerra. Ni Israel, ni EEUU ni Irán han firmado el tratado contra las bombas de racimo.

Los drones Shahed

Los ruidosos drones Shahed 136 fabricados por Irán, con alas en delta y un coste de producción de aproximadamente 50.000 dólares, también están teniendo un rol fundamental en la contienda. Los vídeos de impactos en las bases militares de EEUU y sus aliados en el golfo Pérsico han sido habituales durante el mes de conflicto.

Dron Shahed-136 de fabricación iraní Carecen de óptica externa y, por lo tanto, no pueden ser dirigidos a distancia. Utilizan GPS. Velocidad máxima de 185 km/h Ojiva explosiva de 50 kg MD 550 (50 hp) 3,5 m Motor térmico de fabricación iraní de cuatro cilindros, refrigerado por aire. 2,5 m Alcance 2000 km DESPEGUE OBJETIVO GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA Dron Shahed-136 de fabricación iraní Carecen de óptica externa y, por lo tanto, no pueden ser dirigidos a distancia. Utilizan GPS. Ojiva explosiva de 50 kg MD 550 (50 hp) Motor térmico de fabricación iraní de cuatro cilindros, refrigerado por aire. 3,5 m 2,5 m Velocidad máxima de 185 km/h Alcance 2000 km DESPEGUE OBJETIVO GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Los Shahed 136 miden 3,5 metros de largo y tienen una envergadura de 2,5 metros. Como cuestan relativamente poco y son fáciles de fabricar —mucho más que los misiles balísticos— Irán los usa con profusión. La mayoría son relativamente lentos y solo pueden transportar una carga explosiva de unos 50 kilos, suficiente para dañar un rascacielos, pero no para derribarlo. Sin embargo, su ruido, su gran tamaño y la trayectoria en picado que adoptan antes de impactar provocan terror.

Irán suministró Shahed a Rusia, que los ha empleado ampliamente en Ucrania y ha acabado fabricándolos de forma independiente, además de introducir mejoras en su velocidad y sistemas de navegación, según señalaba en 2025 un informe del International Institute for Strategic Studies (IISS). Ahora, algunas informaciones señalan que esos nuevos drones modificados están llegando de vuelta a Irán, como indicaban cargos europeos citados esta semana por AP. Rusia lo niega.

Bombardeos sin pausa

El intercambio de golpes —pese a las diferencias de escala— entre los aviones israelíes y estadounidenses y los misiles y drones iraníes continúan paralizando Oriente Medio. En el mapa elaborado con los datos recopilados hasta el de abril por el Institute for the Study of War se aprecia cómo los puntos rojos y amarillos han ido tiñendo la región.

Uno de los puntos llamativos es la presencia de ataques de ambos bandos en el interior de Irak, que reflejan la división dentro de la estructura institucional del país. EEUU e Israel han golpeado a las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), algunas de cuyas facciones respaldan a Irán y actúan sin seguir estrictamente las directrices de Bagdad, mientras que estos grupos proiraníes han atacado con drones y cohetes posiciones militares y diplomáticas de EEUU en Irak en respuesta a la guerra.







En Israel y Líbano se aprecia el éxito creciente de los ataques de Irán y Hizbulá, que apoya a su aliado y libra una batalla con Israel, que ha invadido el país y promete aplicar al sur del río Litani la estrategia de devastación que empleó en Gaza.







A esto se suma la continua parálisis del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, que amenaza el suministro global de petróleo y gas natural y, por extensión, la buena marcha de la economía mundial. El último intento de mediación para reabrirlo, patrocinado por China y Pakistán, todavía no ha dado frutos, mientras Irán amaga con establecer un sistema de peajes caso por caso, en función de las relaciones bilaterales con los países de origen de las embarcaciones.