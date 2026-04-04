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Podcast

La educación en Chile y Argentina en el siglo XIX

  • En este episodio exploramos cómo se fueron configurando los proyectos educativos en Chile y Argentina en el siglo XIX. Flavia Fiorucci conversa con José Bustamante Vismara y Andrés Baenza sobre el tema.

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Luego de las guerras de independencia en América el fin del orden colonial obligó a las nuevas naciones americanas a inventarse a sí mismas. Había que crear un estado y una nación, en ese universo la educación era proyectada por las élites de la época como una herramienta fundamental para alcanzar esos objetivos. 

Entrevistados: José Bustamante Vismara y Andrés Baenza

Conducción: Flavia Fiorucci

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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