La educación en Chile y Argentina en el siglo XIX

Luego de las guerras de independencia en América el fin del orden colonial obligó a las nuevas naciones americanas a inventarse a sí mismas. Había que crear un estado y una nación, en ese universo la educación era proyectada por las élites de la época como una herramienta fundamental para alcanzar esos objetivos.

Entrevistados: José Bustamante Vismara y Andrés Baenza

Conducción: Flavia Fiorucci

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.