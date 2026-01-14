Día mundial de la lógica: ¿por qué se celebra el 14 de enero?

Se trata de una disciplina, que está presente en todos los ámbitos de la sociedad, pero sobre todo en la informática y en las tecnologías de la información y de la comunicación.

Fue en el año 2020 cuando la UNESCO en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas (CIPSH) proclamó el 14 de enero como el Día Mundial de la Lógica. Con ello pretenden llamar la atención de los círculos científicos, pero también del público en general, de la importancia de la lógica para la vida práctica.

¿Por qué se eligió el 14 de enero para el Día de la Lógica?

La fecha se eligió como un homenaje a dos grandes pensadores lógicos del siglo XX:

Kurt Gödel, matemático y filósofo austriaco que elaboró el teorema de la incompletitud y transformó el estudio de la lógica en el siglo XX. Él falleció el 14 de enero de 1978.

Alfred Tarski, matemático y lógico polaco que nació el 14 de enero de 1901 y formuló teorías que interactuaron con las de Gödel.

¿Qué es la lógica?

La palabra “lógica” proviene del latín “logicus” y del griego “logikós” y significa relativo al razonamiento, argumento, discusión o razón. La lógica es una parte de la filosofía que estudia los principios del conocimiento y el pensamiento humanos.

Si hay algo que define al ser humano es la capacidad de pensar y razonar. La lógica es una investigación de cómo funciona el razonamiento humano.

Sin embargo, a pesar de ser la base de todo, el gran público no es consciente de su importancia y pocas veces se reflexiona sobre ello. La proclamación del Día Mundial de la Lógica pretende acercar esta disciplina al público en general, a las escuelas y a las familias.

¿Qué se pretende conseguir con el Día Mundial de la Lógica?

La celebración a escala mundial de un día de la lógica tiene como objetivo promover el desarrollo de la lógica en la investigación y en la enseñanza, promover la cooperación internacional y también apoyar la labor de las escuelas, asociaciones, universidades y otras instituciones que estén relacionadas con la lógica.

Y todo ello con el objetivo demejorar el conocimiento del público sobre la lógica. Que se reflexione acerca de la importancia de la lógica para la ciencia y la innovación. Y en última instancia que se reconozca el valor de la lógica para la paz y la comprensión entre los pueblos.

Para conseguir estos objetivos, se ha creado una página web donde se van recopilando todos los eventos que se van a organizar con motivo del Día Mundial de la Lógica 2026, por parte de instituciones, asociaciones y organismos públicos o privados. Incluso se pueden incluir nuevos eventos para que sean publicados.

