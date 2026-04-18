Día mundial de los Monumentos y Sitios: ¿por qué se celebra el 18 de abril?

El Día Internacional de los Monumentos y Sitios se celebra cada 18 de abril, una jornada impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y respaldada por la UNESCO, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural en todo el mundo.

Los monumentos y sitios históricos forman parte de la memoria colectiva de las sociedades. Desde edificios emblemáticos hasta paisajes culturales, estos espacios reflejan la historia, las tradiciones y los valores de cada comunidad, y constituyen un legado que trasciende generaciones.

La conservación del patrimonio enfrenta diversos desafíos, como el paso del tiempo, el impacto del turismo, el crecimiento urbano y los efectos del cambio climático. Por eso, especialistas destacan la necesidad de implementar políticas de protección, restauración y uso sostenible de estos bienes culturales.

El Día Internacional de los Monumentos y Sitios también busca promover el acceso al patrimonio y fomentar la participación de la comunidad en su cuidado. La educación y la difusión cumplen un rol clave para generar conciencia sobre la importancia de proteger estos espacios.

Cada 18 de abril, la fecha invita a reflexionar sobre el valor de los monumentos y sitios como testigos de la historia y a reafirmar el compromiso con su preservación, garantizando que puedan ser disfrutados por las generaciones futuras.

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