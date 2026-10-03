Día del Odontólogo: ¿por qué se celebra el 3 de octubre?

Cada 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo, una fecha que en Argentina tiene una historia vinculada con la integración de los profesionales de la salud bucal de América Latina. La jornada no solo funciona como homenaje a quienes ejercen la odontología, sino también como una oportunidad para recordar que la salud de la boca forma parte de la salud integral.

La fecha tiene su origen en un acontecimiento ocurrido hace más de un siglo. El 3 de octubre de 1917, durante un congreso realizado en Santiago de Chile, profesionales de distintos países de la región se reunieron para debatir cuestiones vinculadas con la profesión y conformaron la organización que actualmente se conoce como Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA).

¿Por qué el Día del Odontólogo se celebra el 3 de octubre?

Aunque la organización latinoamericana se creó en 1917, la fecha como jornada de celebración de la odontología fue institucionalizada algunos años después.

En 1925, durante el Segundo Congreso de la Federación Odontológica Latinoamericana realizado en Buenos Aires, el delegado argentino Raúl Loustalán propuso que el 3 de octubre fuera establecido como el Día de la Odontología Latinoamericana. Desde entonces, la fecha quedó asociada al reconocimiento de los profesionales de la odontología en distintos países de la región.

Actualmente, además de Argentina, el 3 de octubre es reconocido en países como Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Mucho más que cuidar los dientes

La odontología suele asociarse principalmente con las caries, los controles y los tratamientos dentales. Sin embargo, el trabajo de los odontólogos comprende mucho más.

Estos profesionales intervienen en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y alteraciones de la boca, incluyendo los dientes, las encías y otras estructuras de la cavidad oral. También existen distintas especialidades, entre ellas odontopediatría, ortodoncia, endodoncia, implantología, cirugía, rehabilitación oral y medicina bucal.

Por eso, el control odontológico no debería limitarse a acudir al consultorio cuando aparece dolor. La prevención permite detectar problemas en etapas tempranas y establecer hábitos que pueden mantenerse durante toda la vida.

La salud bucal también es salud general

La importancia de la odontología va más allá de conservar una sonrisa saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la salud bucodental es una parte fundamental del bienestar general y señala que las enfermedades de la boca pueden afectar a las personas durante toda la vida.

Las enfermedades bucodentales más frecuentes incluyen la caries dental, las enfermedades periodontales, la pérdida de dientes y los cánceres de la boca. La OMS estima que las enfermedades bucodentales afectan a casi 3.700 millones de personas en el mundo. Además, la caries dental no tratada en dientes permanentes es, según los datos de carga mundial de enfermedad de 2021, el trastorno de salud más frecuente.

Las desigualdades en el acceso a la atención también son un factor importante. La OMS advierte que la prevención y el tratamiento de las enfermedades bucodentales no están disponibles de manera suficiente para muchas poblaciones, especialmente en países de ingresos bajos y medianos.

Caries, encías y prevención: por qué los controles son importantes

La caries se produce cuando las bacterias presentes en la placa dental convierten los azúcares libres de los alimentos y bebidas en ácidos que, con el tiempo, pueden dañar los dientes. Una elevada ingesta de azúcares, una exposición insuficiente al flúor y una eliminación inadecuada de la placa mediante el cepillado aumentan el riesgo.

Las enfermedades de las encías también requieren atención. La gingivitis puede provocar inflamación y sangrado, mientras que las formas más graves de enfermedad periodontal pueden afectar los tejidos que sostienen los dientes y terminar provocando su pérdida. El tabaquismo y una higiene bucal deficiente se encuentran entre los principales factores de riesgo.

La prevención comienza con hábitos cotidianos: cepillarse los dientes dos veces al día con una pasta dental con flúor, reducir el consumo de azúcares libres y realizar controles odontológicos periódicos, de acuerdo con las necesidades de cada persona. La OMS recomienda dentífricos con una concentración de entre 1000 y 1500 ppm de flúor para prevenir la caries.

Una profesión que también cambió con el tiempo

La odontología atravesó grandes transformaciones desde sus comienzos. A los tratamientos tradicionales se sumaron nuevos materiales, técnicas de diagnóstico, herramientas digitales, procedimientos mínimamente invasivos y especialidades que permiten abordar diferentes necesidades.

La incorporación de nuevas tecnologías también modificó la práctica profesional: desde las imágenes digitales y los sistemas de planificación hasta las herramientas utilizadas en restauración, prótesis, ortodoncia e implantología.

Pero, pese a estos avances, uno de los principios centrales continúa siendo el mismo: prevenir antes de que aparezca el problema y detectar las enfermedades en forma temprana.

El desafío de cuidar la salud bucal desde la infancia

Los hábitos adquiridos durante los primeros años tienen un papel importante en la salud bucal a lo largo de la vida. La enseñanza del cepillado, el acompañamiento de los adultos, una alimentación equilibrada y los controles odontológicos forman parte de una estrategia preventiva que comienza en la infancia.

La caries puede afectar tanto a los dientes permanentes como a los dientes de leche. La OMS estima que alrededor de 510 millones de niños tienen caries en los dientes temporales, lo que muestra la importancia de incorporar el cuidado bucal desde los primeros años.

Día del Odontólogo: una fecha para recordar la importancia de prevenir

El Día del Odontólogo, que se celebra cada 3 de octubre en Argentina, tiene así un doble significado: reconocer la tarea de los profesionales que trabajan diariamente por la salud bucal y recordar a la sociedad que la prevención es una herramienta fundamental.

La salud de la boca está relacionada con funciones tan básicas como comer, hablar y respirar, además del bienestar y la calidad de vida. Para la OMS, la salud bucodental forma parte de la salud integral y debe ser abordada desde una perspectiva preventiva y accesible.

En esta fecha, el homenaje a los odontólogos también puede convertirse en una oportunidad para recuperar una idea sencilla pero fundamental: el cuidado de los dientes y de la boca no empieza en el consultorio, sino todos los días, con los hábitos y los controles que permiten prevenir enfermedades y cuidar la salud a lo largo de toda la vida.

NB