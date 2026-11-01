Día de Todos los Santos: ¿por qué se celebra cada 1° de noviembre?

Cada 1° de noviembre, la Iglesia católica celebra el Día de Todos los Santos, una jornada dedicada a honrar a quienes, según la tradición cristiana, alcanzaron la santidad. La fecha no está reservada únicamente a las figuras reconocidas oficialmente por el Vaticano: también incluye a personas anónimas que vivieron de acuerdo con los valores del cristianismo.

La celebración tiene sus raíces en los primeros siglos de esta religión y está vinculada, en sus orígenes, con el recuerdo de los mártires. Además, antecede al Día de los Fieles Difuntos, que se conmemora cada 2 de noviembre y está dedicado a recordar a las personas fallecidas.

El origen del Día de Todos los Santos

En los primeros siglos del cristianismo, distintas comunidades comenzaron a dedicar jornadas especiales a recordar a los mártires, es decir, a quienes habían muerto por profesar su fe durante las persecuciones contra los cristianos. Con el paso del tiempo, la cantidad de personas veneradas hizo necesario establecer una celebración común.

Uno de los antecedentes más importantes ocurrió en el año 609 o 610, cuando el papa Bonifacio IV consagró el antiguo Panteón de Roma como una iglesia dedicada a la Virgen María y a todos los mártires.

Más de un siglo después, durante el papado de Gregorio III (731-741), se estableció el 1° de noviembre como fecha para honrar a todos los santos, al dedicarles una capilla en la Basílica de San Pedro. Posteriormente, en el siglo IX, el papa Gregorio IV extendió la celebración a toda la Iglesia occidental.

Diferencia entre fecha

Aunque las dos fechas están relacionadas y suelen confundirse, tienen significados diferentes dentro del calendario católico.

El 1° de noviembre está dedicado a todos los santos, tanto aquellos que fueron canonizados por la Iglesia como quienes no recibieron un reconocimiento oficial. El 2 de noviembre, en cambio, se celebra el Día de los Fieles Difuntos, una jornada destinada a recordar a las personas fallecidas y rezar por ellas.

Esta segunda conmemoración se consolidó en el año 998, cuando el abad Odilón de Cluny dispuso que los monasterios de su orden dedicaran el día posterior a Todos los Santos a rezar por los difuntos. La costumbre se extendió progresivamente por la Iglesia católica.

Por qué se recuerda también a los santos anónimos

El Día de Todos los Santos no está limitado a las figuras religiosas conocidas ni a quienes fueron declarados santos mediante un proceso de canonización. La jornada también reconoce a personas que, de acuerdo con la fe católica, alcanzaron la santidad sin haber sido identificadas públicamente.

La celebración expresa así una idea central de la tradición cristiana: la santidad no es exclusiva de personajes históricos o religiosos, sino que puede alcanzarse a través de una vida guiada por la fe, la solidaridad y el compromiso con los demás.

Por ese motivo, cada 1° de noviembre la Iglesia recuerda a todos aquellos que considera ejemplos de vida cristiana, conocidos y anónimos, y reserva el día siguiente para la memoria y la oración por quienes murieron.