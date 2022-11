Divididas: el segundo 35º Encuentro Nacional de Mujeres muestra las fracturas dentro del feminismo

Este fin de semana se realiza en San Luis el 35º Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) que recibirá a 15.000 personas de todo el país. Es el segundo de este año, después de que en octubre se hizo, también en la capital puntana, el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbiana, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Por primera vez, después de tres décadas, se realizan dos eventos diferentes.

Desde el sábado 19 hasta el domingo 21, la ciudad de San Luis será el lugar de reunión de más de 15.000 mujeres y disidencias que participarán de 74 talleres en 46 escuelas. Además, habrá peñas, espacios culturales y ferias de emprendedoras. Según explicó Cecilia Betervide, integrante de la comisión organizadora, el eje será el impacto de la pandemia. “Ese tema va a recorrer todo los talleres. Ha impactado en la pobreza, en el trabajo, en la participación de las mujeres en los espacios políticos, sindicales, en el aumento de violencia y abusos sexuales, en la situación de las infancias y personas adultas mayores”, le dijo la organizadora a elDiarioAR. Por primera vez, habrá un taller de soberanía nacional y uno para las niñeces llamado “Hablamos de lo que queremos y de lo que nos gusta”.

También reclamarán justicia para los casos de violencia de género y femicidios de la provincia: Johana Galdeano, Mónica Ramos, Carla Pereira, Dora Arce y Florencia Magalí Morales. Además, pedirán por la aparición de Guadalupe Lucero Cialone, la nena de seis años desaparecida hace un año y medio en esa provincia. El domingo a las 19 será la marcha tradicional, que esta vez pasará por al menos 25 cuadras de la ciudad. Tanto la apertura como el cierre y la peña serán en el Parque de las Naciones y el lunes se define cuál será la próxima sede. El gobierno de Alberto Rodríguez Saa confirmó que, al igual que en el encuentro anterior, el operativo policial estará a cargo de 1300 mujeres.

Desde la Comisión Organizadora indicaron que aún no está confirmado el transporte urbano gratuito para asistir a los talleres. “Esperemos que el municipio acceda, porque para muchas de las que duermen en las escuelas el viaje de 50 pesos es prohibitivo”, indicaron. Tampoco están confirmadas las viandas que fueron tramitadas ante el Ministerio de Desarrollo Social y de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Después de más de tres décadas, por primera vez habrá dos encuentros. El anterior, que convocó alrededor de 100.000 personas, fue el 8, 9 y 10 de octubre y amplió el nombre a “Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbiana, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries”, un debate que se viene dando desde hace algunos años y que se profundizó después del encuentro de 2019 en La Plata. Tras la pandemia, no hubo acuerdo y las dos comisiones organizadoras hicieron caminos diferentes. “Lo vivimos como una batalla que hemos perdido desde el movimiento de mujeres y diversidades. Nos debilita como movimiento, no es algo de lo que estemos orgullosas”, afirmó Betervide

“Desde la comisión organizadora hemos hecho distintos llamamientos a la unidad, nos hemos sentado con la otra comisión, hemos hecho una propuesta completa de elegir una sola fecha y transitar con los dos nombres y generar en el encuentro una instancia donde se defina el nombre. Pero no hubo aceptación, una comisión organizadora no tiene la potestad de cambiar el nombre o los pilares del Encuentro, eso es potestad de todas las mujeres. No nos aferramos a un nombre sino que defendemos fuertemente los pilares y entre ellos está la democracia, quiénes son las que toman las decisiones”, agregó la organizadora del ENM que se realiza este fin de semana.

La idea de la ruptura es algo que las referentas históricas también lamentaron. La psicoanalista, médica e integrante fundacional de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y participante desde el primer encuentro de 1986 en la Ciudad de Buenos Aires, Martha Rosenberg, lamentó la fragmentación. “La política de ‘Encuentro’ es una política de encuentro de diversidades, no hay encuentro si va una predominante expresión de diversidad, tanto territorial, racial, étnica o sexogenérica. Encuentro de Mujeres es una marca muy importante de cómo se van organizando las políticas de las identidades en la historia a partir de tomar como propios los métodos y los principios del feminismo. Me resulta lamentable que la forma de integración en este espacio sea la fragmentación, que no se reconozca esta capacidad de los ENM de transformación del significante ”mujer“ en algo que es el paraguas de un encuentro, porque puede haber otros encuentros de otras identidades. Es muy complejo”, le había dicho Rosenberg a este diario semanas atrás, cuando se realizó ese primer encuentro de octubre.

El Plurinacional ya definió que la sede para el año 2023 será Bariloche, quizás se pueda acercar posiciones para esa fecha. “Confíamos en la sabiduría del movimiento de mujeres y diversidades y ojalá que el próximo año pueda volver a unir lo que ahora se ha fracturado. Entendemos que es una necesidad porque quedan muchos derechos por conquistar y otros que conquistamos y nos lo van negando. Vamos a luchar fuertemente para que el movimiento se vuelva a unir en un solo encuentro”, agregó Betervide.

