El DNI para personas no binarias: en qué consiste y cómo se lo gestiona

“Yo nací y crecí en un mundo en el que no me podía imaginar posible. Poder ahora ser entendida y representada en una lógica de identidades que no sean binarias es una gran felicidad. Las lógicas estatales y las políticas públicas tienen que apuntar a desmontar esta matriz binaria. También es importante porque nos plantea la posibilidad de movernos de estos campos obligatorios que hasta ahora existían y reproducen mucha violencia y, sobre todo, desigualdad”. Manu Mireles, Secretaria académica y docente del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, describe el impacto del avance en materia de derechos para personas no binarias como ella que representa la posibilidad de obtener su DNI con nomenclatura X.

El Gobierno nacional oficializó el 20 de junio la incorporación de Documentos Nacionales de Identidad con la opción de género no binario, permitiendo que las personas que no se entiendan a sí mismas en el binomio masculino/femenino puedan identificarse de esa manera con una tercera opción, que utilizará la letra "X". En acto que se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández entregó los primeros tres DNI frente a una sala llena de activistas, funcionarios, funcionarias y funcionaries y militantes por los derechos de las personas LGBTTIQNB+.

El decreto dispuso que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) "deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743", en referencia a la ley de identidad de género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012. Idénticos derechos regirán para las personas extranjeras que obtengan y/o cuenten con el DNI para Extranjeros, Pasaporte Excepcional para Extranjeros o Documento de Viaje para Apátridas o Refugiados.

Este DNI está admitido en los estándares internacionales para los documentos de viaje y en los convenios internacionales a los que la República Argentina se encuentra adherida, por lo que esta disposición aplica tanto para el DNI como para el Pasaporte Argentino. Este tendrá la misma validez que otros documentos de identidad. Ante cada consulta puntual, el Renaper deberá informar sobre las "posibilidades de ver restringido" el "ingreso, permanencia y/o situación de tránsito en aquellos Estados en los cuales no se reconozcan otras categorías de sexo que no sean las binarias".

Participaron del acto lxs tres primerxs receptorxs del DNI no binario: Valentine Machado, de La Plata, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la UTN y membrx de la Asamblea No Binarie de Buenos Aires, que enunció el reclamo que sigue poniendo el tema en discusión: “No somos una X. Campo abierto para todxs”, movilizado por la agrupación Todxs con DNI.

También recibió su DNI Gerónimo Carolina González Devesa, de Mendoza, médique de 35 años, cuya causa legal movilizó la obtención de este derecho para toda la sociedad. En 2018 obtuvo la primera partida de nacimiento sin consignación de sexo -a través de un trámite administrativo-. A partir de este logro, intentó iniciar el trámite de DNI junto a su abogada, Leonora Lamm, pero no lo obtuvo hasta que se ejecutó el decreto nacional.

La tercera persona fue Shanik Lucián Sosa Battisti, 27 años, que vive en Tierra del Fuego. En 2019 logró que la justicia hiciera lugar a su amparo por discriminación y ordenó al Registro Civil de Tierra del Fuego que le otorgue un nuevo DNI donde, además del cambio de nombre, deje constancia que el sexo es "no binario/igualitario".

Este avance en materia de derechos es el primero de su clase en América Latina, pero ya se aplicó con éxito en otros países. En Australia, en 2014, la Corte Suprema analizó el caso de una persona que solicitó a la Registraduría expedir un certificado que indicara el cambio de nombre y de sexo bajo la categoría "no específico". Luego, el gobierno australiano estableció que legalmente se permitía a las personas elegir su género en su pasaporte, bajo la letra "M", "F" o "X". En Holanda no existe el documento no binario, sino que se dispuso el año pasado eliminar la casilla del sexo del carné de identidad para que el ciudadano "pueda desarrollar su propia identidad en libertad". También se sumó a esta medida el estado de California en Estados Unidos, aplicando el género autopercibido en el certificado de nacimiento y el carnet de conducir.

El debate por la nomenclatura “X” es un tópico de discusión frecuente entre agrupaciones que buscan la obtención de derechos para personas no binaries. Anush Grati, activista en Armenies Queer y Bordando Disidencias, que realiza acompañamiento y capacitación en Diversidad e Inclusión, agrega al respecto: “Que podamos tener una nomenclatura en la cual podamos tener una consignación ni F ni M en el DNI y pasaporte para poder viajar es, indudablemente, positivo. Al mismo tiempo, tener que representarnos dentro de una nomenclatura que no nos identifica por más que la X sea genérica. Este conflicto es lo que pone en jaque el espíritu de la Ley de Identidad de Género, que señala que no somos “una bolsa de gatos” por decirlo mal y pronto, en donde nos pueden poner una X que nos incluya a las identidades no binarias como el género fluido, a-género, marikas y otras. Está esa ambivalencia”.

El nuevo decreto representa una extensión de la Ley de Identidad de Género, Ley Nº 26.743, que determina el derecho a la identidad de género de cada persona, el reconocimiento de la misma, el libre desarrollo de la persona conforme a su identidad de género, y el derecho a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. También complementa la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, Ley Nº 27.636, que fue aprobada en el mes de junio de 2021.

¿Cómo acceder a un documento rectificado mediante la Ley de Identidad de Género?

Se puede solicitar un nuevo DNI con los datos de la persona actualizados. Antes, es necesario solicitar la rectificación de la partida de nacimiento en cualquier Registro Civil.

Para quienes se naturalizaron argentinxs o no pueden rectificar la partida de nacimiento, tendrán que completar un formulario de pedido de rectificación de datos al hacer el trámite, que se anexará al legajo de ciudadanía.

TURNOS

Los turnos pueden tramitarse virtualmente, para mantener las medidas de cuarentena.

QUÉ LLEVAR

-El DNI a modificar.

-Original de la partida de nacimiento rectificada en el registro civil (con las modificaciones que luego tendrá el DNI), con la firma y el sello del oficial público. No te aceptan fotocopia ni certificado de nacimiento.

Más información aquí.

